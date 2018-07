Inhalt Seite 1 — "Wir bekommen alle Akten des Bundeskanzleramtes" Seite 2 — Auf einer Seite lesen

ZEIT ONLINE : Herr Dülffer, warum beschränkt sich die Untersuchung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes auf den Zeitraum Gehlen, also auf die Jahre 1945 bis 1968?

Jost Dülffer : Das ist eine Vorgabe des Bundesnachrichtendienstes. Wohl weil Reinhard Gehlen doch sehr prägend war. Ob die Beschränkung aus Sicht der Forschung sinnvoll ist, kann ich derzeit nicht sagen. Ich vermute, dass sie es nicht ist. Aber ich denke, es ist besser, überhaupt an die Informationen heranzukommen, als sie gar nicht zu haben.

ZEIT ONLINE: Werden Sie direkten Zugang zu den Akten bekommen?

Dülffer : Wir haben die Zusage, dass wir alle Akten des Bundesnachrichtendienstes in Pullach einsehen können. Es ist in kaum einem Archiv üblich, selbst an die Regale zu gehen und sich die einzelnen Akten heraus zu nehmen. Das tun Archivare, und wenn sie ihre Verantwortung ernst nehmen, tun sie das gründlich.

ZEIT ONLINE : Wer entscheidet, was Sie anschließend veröffentlichen dürfen?

Dülffer : Zunächst einmal ist wichtig, dass wir alles sehen können. Alles zu wissen heißt aber nicht, alles publizieren zu können. Der BND behält sich vor, die Sachen daraufhin zu prüfen, ob es Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik oder Persönlichkeitsrechte gibt, die eine Veröffentlichung verhindern. Ich sehe nicht, welche Interessen oder Rechte für diese Zeit noch relevant sein könnten, aber das wird sich dann zeigen.

ZEIT ONLINE : Ihr Forschungsfeld sind internationale Beziehungen. Was geschieht, wenn Sie in den Akten Informationen finden, die internationale Beziehungen zu anderen Geheimdiensten berühren, dürfen Sie auch solche Dinge publizieren?

Dülffer : Auch das muss sich zeigen. Aber ich bin zuversichtlich, immerhin gibt es Verwaltungsgerichtsurteile, dass der Dienst jede Sperrung einzeln begründen muss. Wichtiger als die Verbindung ins Ausland ist uns aber, zu erkennen, wie die Berichte des BND in die Entscheidungsprozesse der Bundesrepublik eingegangen sind – das meint vor allem in die des Bundeskanzleramtes. Und wir bekommen auch alle Akten des Bundeskanzleramtes, die sich auf unseren Auftrag beziehen.

ZEIT ONLINE : BND-Chef Ernst Uhrlau hatte 2006 schon einmal solch ein Projekt geplant, das scheiterte an Bedenken eben dieses Kanzleramtes. Was glauben Sie, hat nun zum Umdenken geführt?

Dülffer: Die Einsicht, dass wir in einer freien Gesellschaft leben und dass in der Demokratie sich auch der geheimste Dienst nicht auf Dauer verbergen kann. Auch Nachrichtendienste gehören zum demokratischen Staat und ihre Erforschung sollte Teil des demokratischen Selbstverständnisses sein.

ZEIT ONLINE : Nicht nur die Erforschung von Fakten ist Sache der Historiker, sondern auch die Einordnung – werden Sie die auch übernehmen?