Koalition und Opposition haben sich trotz aller Appelle und Drohungen in der Nacht nicht einigen können. Nach etwa sechs Verhandlungsstunden erklärten beide Seiten die Gespräche für gescheitert und verkündeten den Abbruch.

Hauptstreitpunkt war der Regelsatz für Langzeitarbeitslose. Vor genau einem Jahr hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Regierung den Satz neu berechnen lassen müsse. Union und FDP taten dies und kamen zu dem Schluss, dass fünf Euro mehr reichen. Zudem legten sie ein Programm auf, das armen Familien Zuschüsse für Nachhilfe, Freizeitaktivitäten der Kinder oder warmes Mittagessen in der Schule zubilligt. Doch der SPD ist eine Erhöhung des Regelsatzes auf 364 Euro nicht genug, sie verlangte, die umstrittene Berechnungsweise zu ändern und forderte 370 Euro.

Darauf wollte die Koalition nicht eingehen. Und das ist entscheidend für alles Weitere: Denn im Bundesrat braucht die Koalition die Zustimmung der SPD-regierten Länder, um die Reform wirksam werden zu lassen. Und die liegt nun in weiter Ferne. Im heute tagenden Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag will die Koalition ihren Vorschlag zur Abstimmung stellen. Union und FDP könnten ihr Konzept mit ihrer Mehrheit durchboxen. Die Länderkammer, wo dem Regierungslager die Mehrheit fehlt, dürfte das aber dann am Freitag wieder kippen. Insofern bleibt abzuwarten, ob jenseits der offiziellen Kanäle ein Kompromissvorschlag lanciert wird. Als besonders anfällig für finanzielle Lockmittel gilt das klamme Saarland, das sich im Bundesrat eigentlich enthalten müsste, weil dort die Grünen mitregieren.

Ein weiterer Streitpunkt sind die Kosten des Familien-Unterstützungsprogrammes. Die Regierung hatte angeboten, dass sie die Kosten der Kommunen für die Grundsicherung im Alter übernimmt. Finanzieren will das der Bund aus den Überschüssen der Bundesagentur für Arbeit. Die Kommunen wären bis 2015 um zwölf Milliarden Euro entlastet. SPD und Grüne verlangten dagegen mehr Geld, zumal Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) die Übernahme der Grundsicherungskosten für arme Rentner bereits zugesichert hatte – im Zuge der Gemeindefinanzierungsreform.

Auch beim dritten Thema, der Bezahlung von Zeitarbeitern, kam man auf keinen gemeinsamen Nenner: Die Regierung wollte, dass Leihkräfte erst nach neun Monaten dasselbe Geld bekommen wie Stammkräfte. Die Opposition verlangte Lohngleichheit schon nach vier Wochen.

Die Opposition sieht die Schuld für den Abbruch der nächtlichen Verhandlung bei der Kanzlerin. Angela Merkel (CDU) habe ein Machtwort gesprochen, die Verhandlungen scheitern zu lassen, sagte die Verhandlungsführerin der SPD, die Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig.

Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) äußerte Bedauern über das Scheitern der Runde. Die SPD habe Maximalforderungen durchsetzen wollen, begründete sie das Ende der Gespräche. Das Aus hatte sich bereits abgezeichnet: Die Ministerin war am Abend bereits mit der Ansage angetreten, dies sei die letzte Gesprächsrunde.

Von der Leyen appellierte an die Ministerpräsidenten der Länder, dem Vorhaben im Bundesrat zu einer Mehrheit zu verhelfen. "Wir hoffen, dass die Ministerpräsidenten abwägen, ob es nicht der richtige Zeitpunkt ist, die Entlastung der Kommunen jetzt auf den Weg zu bringen und damit den Weg frei zu machen für das Bildungspaket", sagte sie in der Nacht.

Grünen-Unterhändler Fritz Kuhn schloss jedoch aus, dass von SPD und Grünen mitregierte Länder für die Regierungspläne billigen könnten. Die Grünen-Fraktion berief für den Vormittag eine Sondersitzung ein. Fraktionsgeschäftsführer Volker Beck sagte, die Koalition wolle, "dass wir ein verfassungswidriges Gesetz beschließen" und erteilte dem eine Absage.