Regierung und Opposition suchen an diesem Sonntag nach einer Einigung im Streit um die Hartz-IV-Reform. Es geht um die Frage, wie viel Geld die Hartz-IV-Empfänger künftig bekommen. Zugleich wollen beide Seiten über die Forderung der SPD verhandeln, einen Mindestlohn einzuführen.

Ziel ist es, die Neuregelung am 11. Februar im Bundesrat zu beschließen. Während es beim Bildungspaket zuletzt Fortschritte gab, liegen die Positionen bei der künftigen Höhe des Regelsatzes und beim Mindestlohn in der Zeitarbeit noch auseinander.

Die heutige Runde gilt als die möglicherweise entscheidende. Kurz zuvor machten SPD und Grüne Zugeständnisse der Koalition zur Bedingung für eine Einigung. Union und FDP müssten "in den Verhandlungen endlich etwas auf den Tisch legen, sonst können sie im Bundesrat keine Mehrheit für die Reform bekommen", sagte Grünen-Fraktionsvize Fritz Kuhn dem Berliner Tagesspiegel am Sonntag. Kuhn warnte die schwarz-gelbe Koalition vor "weiterer Blockade".

"Die SPD will eine Einigung an diesem Sonntag", sagte auch Parteichef Sigmar Gabriel der Bild am Sonntag. "Aber dafür müssen sich CDU, CSU und FDP bewegen." Grünen-Fraktionschefin Renate Künast warf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, die Verhandlungen scheitern lassen zu wollen. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) kritisiert das lange Taktieren von Regierung und Opposition als politischen Skandal.

Am Samstag hatten die Spitzen von CDU, CSU und FDP bei einem Treffen versucht, eine einheitliche Koalitionslinie zu finden. Bundeskanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und FDP-Chef Guido Westerwelle trafen sich dazu am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, wie aus Regierungskreisen bestätigt wurde.

Einzelheiten sind bislang nicht bekannt. Ein Thema soll aber das Vermittlungsverfahren zur Hartz-IV-Reform gewesen sein. Die Positionen der Koalitionsparteien fallen hier vor der möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde mit der Opposition auseinander. Vor allem die FDP sperrt sich gegen eine strengere Regulierung der Zeitarbeit.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Olaf Scholz verlangte ein schnelles Ende der "Hängepartie". "Jeder weiß, dass eine Verständigung möglich ist, wenn es Fortschritte bei den Regelsätzen und dem Mindestlohn gibt und ein unbürokratisches Bildungspaket zustande kommt", sagte er. Union und FDP sollten sich einen Ruck geben und nicht länger zaudern.

SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil sagte, da die Regierungskoalition intern zerstritten sei, würden die Verhandlungen enorm erschwert. Er sei angesichts der Gespräche daher "nur begrenzt optimistisch", sagte Heil. Er übte vor diesem Hintergrund auch Kritik an Bundeskanzlerin Merkel. Sie lasse die Dinge bei diesem Thema laufen. "Es wäre hilfreich, wenn sich die Kanzlerin einschalten würde", sagte der SPD-Politiker.

Wenn Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sich nicht mit den eigenen Koalitionspartnern einigen könne, müsse die Kanzlerin für Ordnung in ihren Reihen sorgen, sagte auch SPD-Verhandlungsführerin Manuela Schwesig. Man sehe, dass Merkel für das Thema Hartz IV nichts übrig habe, obwohl es über vier Millionen Erwachsene und mehr als zwei Millionen Kinder betreffe.

Das Bundesverfassungsgericht hatte vor fast einem Jahr eine Neuberechnung des Regelsatzes für 4,7 Millionen erwachsene Hartz-IV-Bezieher verlangt.

Die Koalition plant neben einer geringfügigen Erhöhung der Regelsätze vor allem ein Bildungspaket für Kinder mit Nachhilfe, Musikschul-Besuchen, Sportverein-Mitgliedschaften und Zuschüssen für Schulmittagessen und Schulausflüge.