Sie tragen die politische Verantwortung für einen der möglicherweise einschneidensten militärischen Vorfälle in der Geschichte der Bundeswehr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier, 2009 Außenminister der Großen Koalition. In der letzten Runde des Kundus-Untersuchungsausschusses befragen Bundestagsabgeordnete heute die beiden Spitzenpolitiker. Es steht der Verdacht im Raum, dass die Regierung vor der Bundestagswahl am 27. September 2009 Informationen über zivile Opfer in Afghanistan zurückgehalten hat, um Wahlchancen nicht zu beeinträchtigen.

Hintergrund ist ein US-Bombenangriff, den ein Bundeswehroberst befohlen hatte. Am 4. September 2009, starben nahe der nordafghanischen Stadt Kundus mehr als 100 Menschen, auch Zivilisten. Sie hatten sich um zwei von Taliban gekaperte Tanklastzüge gesammelt, um Benzin abzuzapfen, denn die Trucks hatten sich in einem Flussbett festgefahren. Der deutsche Befehlshaber verließ sich auf Informationen, die besagte, dass sich um die Fahrzeuge nur Taliban-Kämpfer befänden, und erteilte den herbeigerufenen US-Militärjets den Feuerbefehl.

Es dauerte einige Tage, bis der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU) zugab, dass auch Zivilisten durch die Bomben starben. Auch Merkel und Steinmeier zögerten einige Zeit. Die Kanzlerin zog sich auf die Formulierung zurück, falls Zivilisten getroffen worden seien, würde die Regierung dies bedauern. Zwar hatten Kanzleramt und Auswärtiges Amt nicht gleich alle vorhandenen Berichte über den Angriff auf dem Tisch, aber es gab Anzeichen und Indizien, dass mitnichten nur Taliban getroffen waren.

Für die Grünen ist klar: "Es war Wahlkampf und wir hatten einen Verteidigungsminister, der herumlief und behauptete, es hätte keine zivilen Opfer gegeben", sagte deren Verteidigungsfachmann Omid Nouripour. "Heute wissen wir es besser."

Wie viele Zivilisten bei dem Angriff starben, ist immer noch ungeklärt: Die Nato geht von 125 Toten aus, darunter aber auch viele Taliban. Afghanische Quellen nennen 50 getötete Zivilisten. Die Bundeswehr spricht immer noch von Terroristen, die bei der Bombardierung ums Leben kamen

Von der Vernehmung Merkels und Steinmeiers erwarten sich die meisten Abgeordneten kaum neue Erkenntnisse. Es gehe vielmehr darum, zum Schluss noch einmal die obersten Verantwortungsträger zu hören, sagte SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold, ein Parteikollege Steinmeiers. Die Kanzlerin habe lückenlose Aufklärung versprochen, aber wie der Verteidigungsminister bisher nichts dafür getan, beklagte er. Auch die Linksfraktion verlangt Klarheit in der Frage, ob Kanzlerin und Steinmeier alles dafür getan haben, die Öffentlichkeit in Kenntnis zu setzen.

Fakt ist: Für Bundeswehr und Regierung war der Vorfall ein Desaster. Minister Jung trat zurück. Sein Nachfolger Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) änderte seine Bewertung des Bombardements von "militärisch angemessen" später in "unangemessen". Dem Befehlsgeber, Oberst Georg Klein, konnten weder Justiz noch das Militär Fehler nachweisen, entsprechende Ermittlungen wurden eingestellt.

Doch auch mit dem Rücktritt Jungs war der Vorfall innerhalb der Regierung nicht ausgestanden. Guttenberg entließ seinen Generalinspekteur und einen Staatssekretär mit der Begründung, sie hätten ihn nicht richtig über den Vorfall und seine Folgen informiert, und bezichtigte sie der Vertuschung und der Lüge. Alle drei stellten sich bereits als Zeugen im Untersuchungsausschuss den Fragen der Abgeordneten. Guttenberg milderte seine Vorwürfe gegen die Geschassten in einer zweiten Vernehmung etwas ab.

Mit weiteren personellen Konsequenzen rechnet im Untersuchungsausschuss keiner, da Jung die politische Verantwortung bereits übernommen hat. Merkel und Steinmeier sind die letzten von 40 Zeugen, die der Ausschuss vernommen hat. Die Abgeordneten wollen dann versuchen, bis zur Sommerpause einen Abschlussbericht zu verfassen.