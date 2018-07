Die Bundesregierung relativiert Berichte, wonach der ägyptische Präsident Hosni Mubarak zu einem längeren medizinischen Aufenthalt nach Deutschland kommen könnte. Ägypten oder die USA hätten weder offiziell noch inoffiziell eine Aufnahme Mubaraks in Deutschland sondiert. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit.

Das Thema habe demnach auch bei den Gesprächen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit US-Außenministerin Hillary Clinton am Wochenende in München keine Rolle gespielt. Für die Regierung gebe es keinen Anlass, sich mit der Frage zu befassen, ob Mubarak zu einer medizinischen Behandlung nach Deutschland kommen könne.

Die New York Times hatte berichtet, die US-Regierung erwäge, Mubarak mit dem Vorwand einer medizinischen Behandlung in Deutschland außer Landes zu bringen. So ließe sich womöglich die innenpolitische Krise in Ägypten beilegen. Würde Mubarak sofort zurücktreten, müsste in Ägypten – laut Verfassung – spätestens nach 60 Tagen eine Neuwahl stattfinden. In EU-Kreisen wird befürchtet, dass so schnell keine neuen Strukturen etabliert werden könnten. Das erklärt die Vorsicht, den Präsidenten zu einem sehr raschen Rücktritt zu drängen. Eine offizielle Bestätigung dieser Überlegungen aus Ägypten gab es noch nicht.

Der 82-jährige Präsident war bereits mehrfach für medizinische Eingriffe in Deutschland. Im vergangenen Jahr ließ er sich im Heidelberger Universitätsklinikum die Gallenblase entfernen. 2004 war nach einem Bandscheibenvorfall in einer Münchner Spezialklinik operiert worden.

Am Wochenende hatten mehrere Medien von Plänen berichtet, Mubarak werde womöglich mit Hilfe eines "verlängerten Gesundheitschecks" in Deutschland eine Möglichkeit zu einem würdevollen Abgang geboten. SPIEGEL ONLINE meldete am Montag, dass die Planungen dafür schon viel konkreter seien als offiziell bekannt. Kliniken würden bereits gesichtet. Ein aussichtsreicher Kandidat sei demnach die Max-Grundig-Klinik in Bühl, unweit von Baden-Baden.

Die SPD hat keine generellen Bedenken gegen einen Aufenthalt Mubaraks in Deutschland. "Sollte eine Aufnahme Mubaraks den friedlichen und freien Übergang in Ägypten erleichtern, kann man dies unterstützen", sagte der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich. "Das darf aber nicht bedeuten, dass Mubarak vor einer rechtlichen Verfolgung geschützt ist."

Nach Ansicht der Grünen müsste vor einem möglichen Aufenthalt Mubaraks in Deutschland eine Strafverfolgung gesichert sein. "Wenn die Bundesregierung Mubarak in Deutschland aufnimmt, muss sie die Garantie geben, dass er bei einer Strafverfolgung durch eine demokratische ägyptische Regierung sofort ausgeliefert wird", sagte der sicherheitspolitische Fraktionssprecher Omid Nouripour. Dann müsse es ein faires Verfahren geben. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin lehnte eine Ausreise Mubaraks nach Deutschland dagegen entschieden ab. "Die Ägypter erwarten von uns Hilfe beim Übergang zur Demokratie. Sie erwarten ganz sicher nicht von uns, dass wir Fluchthilfe leisten für einen gestürzten Despoten", sagte Trittin.

Zuvor hatten sich Politiker von Union und FDP für eine solche Variante offen gezeigt, bei der es sich aber formal nicht um politisches Asyl handeln solle. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Ruprecht Polenz (CDU), sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Schon aus humanitären Gründen wäre es eine Selbstverständlichkeit, Mubarak - falls nötig - eine Behandlung in einem deutschen Krankenhaus zu ermöglichen."