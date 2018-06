Die Linkspartei im Düsseldorfer Landtag hat Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) eine "dreiste Lüge" im Zusammenhang mit der geplanten Abschaffung der Studiengebühren an den Hochschulen im Bundesland vorgeworfen. Es sei eine "Verdrehung der Tatsachen", wenn Kraft in diesem Zusammenhang eine Blockadehaltung der Linken kritisiere, sagte die Linken-Expertin für Bildung, Gunhild Böth, in Düsseldorf. Ähnlich äußerten sich auch andere Linken-Politiker.

Die Linken reagierten damit auf die Ankündigung von Kraft im Spiegel, die rot-grüne Minderheitsregierung in NRW werde "rasch Konsequenzen ziehen", sollte die Linke die Regierung an der Abschaffung der Studiengebühren zum kommenden Wintersemester hindern. "Wir scheuen uns nicht vor Neuwahlen, absolut nicht", hatte Kraft hinzugefügt.

An sich will die Linkspartei genau wie Rot-Grün die Studiengebühren in NRW abschaffen. Strittig ist nur der richtige Zeitpunkt. Die Linke drängt darauf, die Gebühren bereits zum kommenden Sommersemester abzuschaffen. Die Regierung will das Studium aber erst zur Mitte der Legislaturperiode gebührenfrei machen. Rot-Grün fehlt im Landtag eine Stimme zur absoluten Mehrheit.

Die Linke fühlt sich nun von der Landesregierung geprellt. Man habe "schon zum letzten Wintersemester die Abschaffung gefordert, sich auf einen Kompromiss zum Sommersemester eingelassen und entsprechende Anträge gestellt", sagen Linken-Parlamentarier.

Nach Informationen von ZEIT ONLINE wollen aber tatsächlich weder Linkspartei noch Rot-Grün wegen dieser Frage die Legislaturperiode vorzeitig zum Ende bringen. Es geht um Kompensationsangebote und darum, das Gesicht wahrend aus dem Streit über die Studiengebühren herauszubekommen, der den Wahlkampf mitgeprägt hatte.

Aus Kreisen der Linken verlautet, dass man bestimmt nicht mit FDP und CDU dafür stimmen werde, den Landtag vorzeitig aufzulösen. Aus Regierungskreisen ist zu hören, dass man in der Tat aus strategischen, nicht aus inhaltlichen Gründen mit einem vorgezogenen Wahltermin 2013 liebäugelt, parallel zur Bundestagswahl.