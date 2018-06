SPD-Kandidat Jens Bullerjahn war schon oft hier, auch für Linkspartei-Kollege Wulf Gallert ist der Gipfel des Brockens bekanntes Terrain. Nur Veit Wolpert , der Landtags-Fraktionschef der FDP, muss den Kopf schütteln. Der Mann mit dem gelben Schal um den Hals war noch nie auf dem höchsten Berg im Harz.



Drei Wochen vor der Wahl in Sachsen-Anhalt haben sich die Wahlkämpfer in der Harz-Schmalspurbahn zum Hochplateau aufgemacht. Der Gipfelwirt hat zum 75. Brockenstammtisch geladen. Knapp 100 Unternehmer, Kommunalpolitiker und Verbandsfunktionäre sind mit derselben Bahn angereist. Beim Stammtisch wollen sie sich einen Eindruck verschaffen, wer das Land die nächsten Jahre am besten regieren kann.

Aus knallblauem Himmel blitzt die Sonne durch die Buchen- und Fichtenstämme hindurch, als die Lokomotive sich durch halsbrecherische Spitzkehren dem schneebedeckten Gipfel entgegenschnauft. Die Luft ist rauchgeschwängert, der Heizer heizt, was er kann. Im Waggon offeriert die Schaffnerin "Schierker Feuerstein", den regionaltypischen Kräuterlikör. Kurz vor dem Halt in Schierke poliert der Lokführer nochmals die knallroten Felgen seines Dampfrosses.

Auf dem Podium im Brockenhotel sitzen dann neben Bullerjahn, Gallert und Wolpert auch noch Vertreter von CDU und Grünen. Ulrich Thomas, der örtliche CDU-Kreisvorsitzende, vertritt Spitzenkandidat Rainer Haseloff. Der besucht mit Bundesforschungsministerin Annette Schavan gerade in Dessau eine Klinik. Die Grünen haben Christoph Erdmenger geschickt, weil für Spitzenkandidatin Claudia Dalbert ein Interview beim Brockenradio wichtiger war.

Geht es nach den Wahlumfragen, so haben SPD und Linkspartei dem aus Bayern eingewanderten Liberalen Wolpert noch mehr voraus als ihre Brocken-Kenntnis: Die beiden Parteien stehen bei mehr als 20 Prozent, während die FDP an der Fünfprozenthürde schrammt. Den Spitzenplatz hat mit 31 Prozent die CDU, die Grünen liegen bei acht Prozent.

Im Gipfel-Hotel, einem Flachbau aus viel Stahl und Beton, servieren Kellnerinnen an rustikalen Tischen Kaffee. Die Diskutanten blicken durch Panoramafenster auf die sonnenbeschienenen Bergrücken des Ostharzes. Das traumhafte Ensemble könnte sämtliche Probleme des Landes vergessen machen.



Doch das Publikum beeindruckt das nicht. Es will wissen: Wie sollen mehr Menschen im Land Arbeit finden, wie lassen sich die Abwanderung gen Westen und die Schwarzarbeit stoppen, wie sich Schul- und Ausbildungsabsolventen beschäftigen, wie die Kommunen vor dem Bankrott bewahren? Und bei allem schwingt die Frage mit: Wie wird das Land ab dem 20. März regiert?

Macht SPD-Spitzenmann Bullerjahn den Christdemokraten Haseloff zum Ministerpräsidenten und sich selbst zum Vize in einer weiteren großen Koalition, oder wagt er ein rot-rotes Experiment mit der Linkspartei seines Duzfreundes Gallert? Bei Rot-Rot wolle er allerdings SPD-Ministerpräsident sein, hat Bullerjahn schon angekündigt. Gallert solle für eine Koalition in jedem Fall auf die Staatskanzlei verzichten.

Kein Problem wäre das, hätte die SPD die Linke bis zum Wahlabend überrundet. Bullerjahn, derzeit Finanzminister des Landes, verspricht deshalb auf dem Brocken Geld für Kindergärten und Schulen. Und ein Vergabegesetz, durch das öffentliche Aufträge bei Unternehmen landen, die anständigen Lohn zahlen und "nicht bei den schwarzen Schafen".



2020 soll Sachsen-Anhalt "auf eigenen Beinen stehen", möglichst unabhängig von den Fördertöpfen der EU, aus denen das Geld wegen des Bevölkerungsschwundes immer spärlicher fließt. "Die Selbstwahrnehmung des Landes ist nicht schlecht", sagt Bullerjahn entspannt: "Da muss man nicht alles anders machen." Ganz offensichtlich kann er sich auch eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU vorstellen. Beide Seiten verstehen sich gut.

Und so lobt Bullerjahns Podiumsnachbar von der CDU noch die "gelungene Ansiedlungspolitik", die jährlich eine Milliarde Euro Investitionen ins Land bringe. Er spricht sich für Breitband-Internet im ganzen Lande aus und dafür, dass Gymnasiasten das Abitur machen, um anschließend zu studieren. Zu viele, findet Kreisvorsitzender Thomas, besuchten ein Gymnasium, weil sie die Sekundar- oder Gesamtschulen scheuten. Das müsse sich ändern.



Der Liberale Wolpert weiß zwar nicht viele Wähler, aber die Hoteliers im Publikum hinter sich: Seine Partei hat ihnen durch eine Mehrwertsteuersenkung die Arbeit leichter gemacht. Der gebürtige Würzburger lobt das "hochattraktive Land", dessen Schätze bundesweit viel zu unbekannt seien.