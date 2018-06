Bundeskanzlerin Angela Merkel hat selbst erlebt, was es heißt, in einer Diktatur zu leben. Sie war dabei, als ein Regime von Demonstranten ins Wanken gebracht wurde. Vermutlich kann sie sich wie nur wenige Staatschefs in der westlichen Welt in die Menschen auf Ägyptens Straßen hineindenken.

In Nordafrika werde der Wandel kommen, sagte die Bundeskanzlerin in ihrer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. "Wenn sie in einem solchen Umbruchprozess sind, kann es ihnen gar nicht schnell genug gehen", sagte Merkel mit Blick auf ihre Erfahrungen 1989 beim Zusammenbruch der DDR. Den Demonstranten sei gesagt worden, sie sollen Geduld haben, doch sie wollten den Wechsel, die Wiedervereinigung gleich.



Dass die Demonstranten in Ägypten das nun genauso sehen, könne sie verstehen. Die Kanzlerin mahnte aber auch, nichts zu überstürzen. "Wahlen als Beginn einer Demokratisierung halte ich für falsch", sagte Merkel. "Man muss einen geordneten Übergangsprozess hinbekommen."

Auch in diesem Punkt habe sie aus dem Wendejahr gelernt. Die CDU-Vorsitzende sagte, dass ihre 1989 neugegründete Partei bei der ersten Wahl nur 0,9 Prozent der Stimmen erhielt. Grund sei dafür gewesen, dass die alten Strukturen noch bestanden.





Merkel riet dem Westen zudem, sich nicht zu stark in die innerägyptischen Ereignisse einzumischen. Sie und ihre Mitstreiter hätten sich 1989 manchmal auch über Berater aus Westdeutschland geärgert, die der ostdeutschen Demokratiebewegung erklären wollten, dass sie alles anders machen müsse.

Die Kanzlerin versprach den Protestierenden in Ägypten ihre Unterstützung. "Wer wären wir denn, wenn wir nicht den Menschen zur Hilfe kämen", sagte Merkel. "Wir sind die Nachbarn der nordafrikanischen Küste." Deswegen werde die EU-Außenbeauftrage Catherine Ashton nach Ägypten reisen. Merkel sagte, sie habe auch mit der US-Außenministerin Hillary Clinton über die Lage in Nordafrika und der arabischen Welt gesprochen. Die Vereinigten Staaten und Europa wollen bei der Lösung enger zusammenarbeiten, sagte Merkel.



Auch UN-Generalsekretär Ban Ki Moon zeigte großes Verständnis für die Unruhen. Die Ereignisse würden von der Unsicherheit der Menschen angetrieben, sagte Ban auf der 47. Sicherheitskonferenz in der bayerischen Hauptstadt. Diese Unsicherheit wachse überall dort, wo Menschenrechte nicht beachtet würden



Ban mahnte die Herrscher in der arabischen Welt zu mehr Reformen. Die UN habe in den vergangenen Jahren immer wieder Veränderungen in diesen Staaten verlangt. Insgesamt müsse die internationale Staatengemeinschaft mehr als bisher auf eine "vorbeugenden Diplomatie" setzen. "Wir wissen nicht, wie diese Ereignisse enden werden."



Der britische Premier David Cameron sagte, dass der Westen nicht mit dem Finger auf jemand zeigen könne und dann sagen: Sie müssen gehen. Dennoch zwinge die Lage in Ägypten zum Handeln. "Wir müssen Reformen und Veränderungen herbeiführen", sagte Cameron. Den Vorwurf, das Regime Mubaraks sei nicht schneller und stärker unter internationalen Druck geraten, weil es eine strategische Bedeutung für den Westen habe, wies er zurück. Es könne nicht sein, dass ein Land nur gestützt werde, weil es stabil sei. Auch Cameron zeigte sich zuversichtlich, dass der Wandel in Ägypten zu einer Demokratie gelingen könne.