Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg könnte die Linkspartei zum Zünglein an der Waage werden. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap erreicht sie fünf Prozent und käme damit erstmals in den Landtag. Das Bündnis von Grünen und SPD und das des bürgerlichen Lagers liegen mit jeweils 45 Prozent der Stimmen gleichauf.

Im Vergleich zu vorangegangenen Umfragen konnte Schwarz-Gelb zulegen. Zuletzt hatten die Demoskopen eine Mehrheit der Oppositionsparteien im Landtag ermittelt. Der erste Machtverlust der CDU nach 57 Jahren schien absehbar. Nun allerdings hat sich das Regierungslager ein wenig stabilisiert.

Die CDU erhielt wie im Vormonat 39 Prozent, ihr Koalitionspartner FDP käme demnach auf sechs Prozent. Zuletzt hatte es so ausgesehen, als könne die FDP in ihrem Stammland den Einzug in den Landtag erstmals verpassen.

Am meisten eingebüßt haben die Grünen: Während die SPD derzeit 21 Prozent erreichen würde und somit drei Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Umfrage hinzugewinnt, würden die Grünen mit 24 Prozent vier Prozentpunkte verlieren.

Die Grünen reagierten kämpferisch auf die sinkenden Umfragewerte. "Der Politikwechsel ist nach wie vor zum Greifen nah", sagte die Grünen-Landesvorsitzende Silke Krebs. Sie versuchte, das Patt als mögliche Mobilisierungshilfe für ihre Partei zu interpretieren. "Eine Stimme für die Linke kann letztlich zu einer Stimme für eine Große Koalition werden."

Fröhlicher zeigte sich die Union. Ihr baden-württembergischer Generalsekretär Thomas Strobl deutete die Umfrage als Quittung der Bürger für die "Dagegen-Politik" der Grünen. Diese würden im Ländle "eine Politik der Diffamierung und Hetze gegen den Ministerpräsidenten betreiben und damit gegen die gewachsene politische Kultur in Baden-Württemberg verstoßen".

Seit der Auseinandersetzung um Stuttgart 21 sind die Fronten zwischen der Südwest-CDU und den Grünen verhärtet, obgleich beide Parteien zuvor noch mit einer Koalition geliebäugelt hatten. Das könnte eine Koalitionsbildung nach der Wahl am 27. März erschweren.

Die Umfrage ergab ebenfalls, dass unter den Wählern eine leichte Wechselstimmung nach wie vor vorherrscht: Knapp die Hälfte (49 Prozent) der Befragten sind grundsätzlich für einen Regierungswechsel. 39 Prozent wünschen, dass die Koalition aus CDU und FDP weiter regiert.

Auch die Spitzenkandidaten liegen dicht beieinander. Könnten die Baden-Württemberger den Ministerpräsidenten direkt wählen, würden sich 39 Prozent der Befragten für Amtsinhaber Stefan Mappus entscheiden und 36 Prozent für Nils Schmid (SPD). Im direkten Vergleich zwischen Mappus und Winfried Kretschmann (Grüne) fällt die Differenz etwas größer aus: 43 Prozent würden für Mappus und 36 Prozent für Kretschmann stimmen.