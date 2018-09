Die Union hat ihr Jahreshoch nicht gehalten. Im Vergleich zur Vorwoche fiel sie dem wöchentlichen Stern/RTL-Wahltrend zufolge um einen Punkt auf 36 Prozent zurück. Der Koalitionspartner FDP erhielt einen Punkt mehr und erreichte wieder die 5-Prozent-Marke. Schwarz-Gelb liegt aber mit 41 Prozent knapp hinter einem rot-grünen Bündnis, das zusammen auf 43 Prozent der Stimmen käme.

Die SPD ist auf ein neues Umfragetief abgesackt. Im Wahltrend kamen die Sozialdemokraten nur noch auf 22 Prozent. Damit verloren sie zum dritten Mal in Folge einen Punkt und rutschten noch unter ihr schlechtes 23-Prozent-Ergebnis bei der Bundestagswahl 2009. Die Grünen legten laut der Forsa-Umfrage einen Punkt auf 21 Prozent zu. Die Linke verharrt bei neun Prozent.

In Nordrhein-Westfalen dagegen hätten SPD und Grüne mit zusammen 51 Prozent eine klare absolute Mehrheit. In einer Umfrage für den Stern kommt die SPD in NRW auf 34 Prozent, die Grünen auf 17 Prozent. Die CDU liegt mit 35 Prozent knapp vor der SPD. FDP und Linke müssten mit je 4 Prozent um ihren Wiedereinzug in den Landtag bangen.