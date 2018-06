Richter Michael Bertrams ist kaum zu sehen, als er den Saal I des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofs betritt. Eine Wand von Kameras und Fotografen hat sich vor ihm aufgebaut. Richter Bertrams macht betont langsam, lässt sich und seine Kollegen in Ruhe ablichten, bevor er den holzvertäfelten Saal für sich haben will.

Der Münsteraner Jurist wird ein folgenschweres Urteil verkünden. Für Betrams, Mitte 60, grauer Vollbart, sicherlich der letzte große Auftritt. Er scheint ihn ein bisschen zu genießen.

18 Minuten lang begründet er das Urteil. Er spricht leise und liest vom Blatt ab. Ein Mikrofon hat er nicht. Es ist ohnehin still im Saal I des Gerichts. Bertrams Stimme wird gehört. In Münster, in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland. Denn es ist ein bisher einmaliges Urteil in der Rechtsgeschichte.

Das Gericht erklärt das Nachtragshaushaltsgesetz 2010 der rot-grünen Landesregierung für verfassungswidrig. Rot-Grün hatte es erst im Dezember zusammen mit den Stimmen der Linken verabschiedet. Der Nachtragshaushalt sah eine Rekordneuverschuldung in Höhe von 8,4 Milliarden Euro vor. Von den Mehrausgaben sollten 1,3 Milliarden als Rücklage für die taumelnde WestLB dienen, 800 Millionen waren als Hilfe für die Kommunen geplant. Die Oppositionsparteien CDU und FDP hatten gegen das Gesetz geklagt. Nachdem Münster bereits im Januar eine einstweilige Anordnung gegen neue Kredite erlassen hatte, senkte die Minderheitsregierung die Neuverschuldung auf 7,1 Milliarden. Jetzt wird Rot-Grün weiter massiv sparen müssen. Es ist eine krachende Niederlage für die Regierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Ihr gesamtes Politikkonzept kippelt bedenklich. Bald könnte es Neuwahlen geben.

Im Münsteraner Gericht zerpflückt Richter Bertrams das Gesetz regelrecht. Er verwirft vor allem das rot-grüne Argument, derart hohe Schulden seien ausnahmsweise notwendig, weil eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes vorliege. "Nicht nachvollziehbar dargelegt", "nicht plausibel" und "ohne nähere Ausführungen", sagt Bertrams. Er kritisiert ein "Nachschieben von Gründen" seitens der Regierung und betont zudem "die deutlich verbesserte Wirtschaftslage" des Landes insgesamt. Außerdem trage die kreditfinanzierte Erhöhung der WestLB-Rücklage dem verfassungsrechtlichen Gebot der Wirtschaftlichkeit nicht hinreichend Rechnung. Während der Richter spricht, sieht man Finanzminister Norbert Walter-Borjans und SPD-Fraktionschef Norbert Römer in der ersten Reihe sitzen. Völlig regungslos.

Das Münsteraner Richter zerreißt ihnen ihr Haushaltsbuch und bedeutet der rot-grünen Koalition: So geht es nicht. Dass die Justiz einer Regierung derart in die Parade fährt, das hat es noch nicht gegeben.