Die Militäraktion gegen Libyen bringt auch die Bundesregierung in Zugzwang: Sie beteiligt sich zwar nicht direkt an den Luftschlägen, will die beteiligten Staaten aber an anderer Stelle militärisch entlasten und Awacs-Kontrollflüge über Afghanistan übernehmen. Der Bundestag müsste dazu ein neues Mandat verabschieden – die SPD-Abgeordneten werden dem wohl zustimmen.

Der Vorsitzende Sigmar Gabriel jedenfalls signalisierte die Bereitschaft seiner Partei, einen entsprechenden Einsatz deutscher Soldaten zu unterstützen. "Wenn die Koalition sagt, wir brauchen einen solchen Einsatz, kann man darüber reden", sagte Gabriel der Süddeutschen Zeitung (SZ). Allerdings stellte der Sozialdemokrat eine Bedingung: Die Obergrenze für den Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan – derzeit bei 5350 Soldaten – dürfe nicht überschritten werden.

Kanzlerin Angela Merkel kündigte an, die Bundesregierung werde schon an diesem Mittwoch eine Ausweitung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr beschließen. Auch sie sagte, an der Obergrenze für das deutsche Afghanistan-Kontingent solle sich nichts ändern.

Noch diese Woche könnte sich dann auch der Bundestag mit der Ausweitung des Einsatzes befassen.



Sein Entgegenkommen verband Gabriel zugleich aber mit Kritik an der Bundesregierung ob deren Verhalten bei der Abstimmung über eine Libyen-Resolution im UN-Sicherheitsrat. "Ich halte diese Enthaltung für falsch", sagte er, nachdem er am Freitag noch Verständnis gezeigt hatte. Im Tagesspiegel am Sonntag präzisierte er seine Meinung: "Wenn Außenminister Guido Westerwelle ganz prinzipiell gegen einen Militäreinsatz zur Durchsetzung einer Flugverbotszone ist, dann hätte er mit Nein stimmen müssen statt mit einer Enthaltung."

Auch SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles sagte, sie habe kein Verständnis für das deutsche Votum. Die Ziele der Resolution seien schließlich "wertvoll und richtig". Nahles kritisierte vor allem die Begründung der Regierung. So hätte eine Zustimmung zur UN-Resolution nicht automatisch eine deutsche Beteiligung an dem Militäreinsatz gegen Libyen bedeutet. "Jetzt aber eiert die Bundesregierung herum", sagte Nahles mit Blick auf die Afghanistan-Offerte. "Es wäre sichtlich besser gewesen, Europa hätte sich hier nicht gespalten, sondern England, Frankreich und Deutschland hätten hier eine gemeinsame Linie verfolgt."

Die Bundesregierung hatte bereits am Wochenende breite Kritik für ihr Abstimmungsverhalten geerntet. Auch aus der Union kamen kritische Stimmen, die von Fraktionschef Volker Kauder aber zurückgewiesen wurden. "Die Strategie ist nicht richtig durchdacht", sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin. Als Beleg für die Richtigkeit wies er auch auf die Uneinigkeit innerhalb der Nato hin. "So unkoordiniert kann die Nato in solche Aktionen nicht hineingehen", sagte Kauder. "Vor allem zeigt sich, dass es ohne Bodentruppen nicht gehen wird." Insofern habe Außenminister Westerwelle richtig gehandelt.

Merkel verteidigte die deutsche Enthaltung: "Die Bundesregierung, der Außenminister und ich auch ganz persönlich, haben uns dieses Abstimmungsverhalten sehr gut überlegt", sagte sie. "Eine Enthaltung hat zum Ausdruck gebracht, dass es auch Bedenken gab." Die beschlossene Resolution sei jetzt aber "auch unsere".