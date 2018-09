Das geplante Atom-Moratorium ist rechtlich offenbar noch nicht abgesichert. Die Bundestagsverwaltung untersucht, ob die schwarz-gelbe Regierung hierfür nicht einen Parlamentsbeschluss braucht. "Ich lasse prüfen, ob es dazu weiterer korrigierender gesetzlicher Regelungen bedarf", sagte der Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) der Berliner Zeitung.

Lammert hatte bereits in der Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag rechtliche Bedenken geäußert, ebenso der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Siegfried Kauder (beide CDU). Die Fraktion billigte den Entschließungsantrag zu den Plänen letztlich aber einstimmig.

Die Bundesregierung und die Chefs der Länder mit Atomkraftwerken hatten am Montag in Reaktion auf das Atomunglück in Japan beschlossen, die Verlängerung der AKW-Laufzeiten für drei Monate auszusetzen. Zudem lassen sie sieben vor 1980 in Betrieb gegangene Meiler und die bereits stehende Anlage Krümmel bis Mitte Juni abschalten. Die Kraftwerke Neckarwestheim-1 und Isar-1 sollen auf Dauer vom Netz gehen.

Die Opposition argumentiert allerdings, dass nach wie vor das von Schwarz-Gelb durchgedrückte Gesetz über die Laufzeitverlängerung gilt. Das geplante Moratorium bedürfe daher ebenfalls eines Gesetzes. "Die Kanzlerin oder der Umweltminister können nicht per Anordnung Gesetze außer Kraft setzen. Das ist rechtsstaatswidrig", sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dieter Wiefelspütz.

Die Regierung beruft sich dagegen auf Paragraf 19 des Atomgesetzes. Dort ist geregelt, dass AKW vorübergehend stillgelegt werden können, wenn die Sicherheit gefährdet sein könnte. Da nach Meinung von Experten aber keine Gefahr droht, könnten die Energiekonzerne Schadenersatz für ihre Einnahmeausfälle verlangen. Einer Berechnung des Bremer Wirtschaftsprofessors Wolfgang Pfaffenberger für Spiegel Online zufolge könnten sich die auf mehr als eine halbe Milliarde Euro summieren. SPD-Chef Sigmar Gabriel vermutete deshalb "einen zweiten Deal (der Regierung) mit der Atomwirtschaft".

Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) will am heutigen Mittwoch im Umweltausschuss des Bundestags das weitere Vorgehen erläutern. Seine Staatssekretärin Ursula Heinen-Esser (CDU) verwies zuvor darauf, dass das Atomgesetz den Behörden die Möglichkeit gebe, in den Betrieb einzugreifen. Voraussetzung sei, dass es neue Erkenntnisse etwa bei der Sicherheits- und Gefahrenlage gebe. "Und das liegt hier ganz klar vor", sagte Heinen-Esser. Die Situation sei vergleichbar mit der eines Störfalles in einem Reaktor. Auch dann könnten die Behörden eingreifen, ohne das Parlament befragen zu müssen.

Abzuschaltende Atomkraftwerke Deutschland AKW Alt-AKW: Philippsburg Am Standort Philippsburg geht Block 1 vom Netz. Der Reaktor, der auf einer Insel im Rhein rund 30 Kilometer nördlich von Karlsruhe liegt, läuft seit 1979. Betreiberin ist die EnBW Kernkraft GmbH. Der Block hat eine Leistung von 926 Megawatt. Das Kraftwerk war besonders ins Visier von Atomkraftgegnern geraten, weil es mit einem Siedewasserreaktor nach dem Prinzip des Katastrophen-Kernkraftwerks im japanischen Fukushima arbeitet. N-Westheim Am Standort Neckarwestheim im Norden Stuttgarts geht Block I vom Netz. Der Reaktor ist seit 1976 in Betrieb und damit der zweitälteste Atommeiler in Deutschland. Betreiberin ist die EnBW Kernkraft GmbH. Neckarwestheim I hat eine Leistung von 840 Megawatt und versorgt ein Viertel des deutschen Eisenbahn-Netzes mit Strom. Atomkraftgegner haben immer wieder darauf verwiesen, dass Neckarwestheim I in der Pannenstatistik nicht gut dastehe und für einen Störfall nicht über genügend Kühlmittel und Pumpen verfüge. EnBW weist das zurück. Biblis Am Standort Biblis in Hessen gehen beide Blöcke A und B vom Netz. Block A liefert seit 1974 Strom, Block B seit 1976. Beide Meiler sind Druckwasserreaktoren. Betreiber ist der RWE-Konzern. Die Leistung von Block A beträgt 1225 Megawatt, die von Block B 1300 Megawatt. Bei einem der schwersten Störfälle in einem deutschen Atomkraftwerk entwich 1987 durch ein offenes Ventil in Block A 15 Stunden lang radioaktiver Dampf. 2006 wurden bei einer Routine-Revision im abgeschalteten Block A fehlerhaft montierte Dübel festgestellt, später auch in Block B. Beide Blöcke standen über ein Jahr lang still. Isar 1 Das bayerische Kernkraftwerk Isar 1 in Essenbach bei Landshut gehört zu den ältesten und umstrittensten Atommeilern. Es gehört ebenso wie die schwer beschädigte Atomanlage im japanischen Fukushima zum Bautyp der Siedewasserreaktoren. Kritiker fordern bereits seit Jahren die Stilllegung. Bei dem Kraftwerk kam es immer wieder zu technischen Zwischenfällen. So gab es in den vergangenen Monaten eine Panne beim Verladen von Brennelementen und einen Defekt an einem Notstromsystem. Isar 1 ist auch schlechter als andere Meiler gegen Flugzeugabstürze gesichert. U-Weser Das Atomkraftwerk Unterweser bei Nordenham in Niedersachsen wird vom Energieversorger E.on betrieben und ging im September 1978 ans Netz. Der Meiler mit einem Druckwasserreaktor hat eine Nettoleistung von mehr als 1300 Megawatt und produziert so Strom für umgerechnet rund zwei Millionen Haushalte. Ursprünglich sollte der Meiler nach den rot-grünen Ausstiegsplänen im Jahr 2012 vom Netz. In dem Kraftwerk sind knapp 400 Menschen beschäftigt. B-Büttel Der Siedewasserreaktor im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel ging 1976 an den Start und ist das älteste Atomkraftwerk im Norden. Der Reaktor wurde bereits im Juli 2007 vollständig abgeschaltet. Grund waren fehlerhafte Dübel und Verankerungen. Ein Antrag auf eine Wiederanfahrgenehmigung wurde bisher noch nicht gestellt. Brunsbüttel gehört zu etwa zwei Dritteln dem Betreiberkonzern Vattenfall, der Rest gehört E.on. Bei Betrieb produziert das Kernkraftwerk eine Nennleistung von 806 Megawatt. Krümmel Krümmel in Geesthacht ist laut Betreiber Vattenfall der leistungsstärkste Siedewasserreaktor der Welt. Er wurde 1983 in Betrieb genommen. Seit Mitte 2007 war Krümmel aber nur gut zwei Wochen lang am Netz. Ein brennender Transformator, Risse in Schweißnähten an Rohrleitungen, fehlerhaft angebrachte Dübel und ein kaputter Brennstab sorgten für Probleme. Krümmel gehört zur Hälfte Vattenfall, zur anderen E.on. Bisher hat der Betreiber noch keinen Antrag gestellt, das Kraftwerk wieder ans Netz nehmen zu wollen. Atomgegnern gilt Krümmel ähnlich wie Biblis als "Schrottreaktor". Sie fordern seit Langem die endgültige Stilllegung. Er kommt im Betrieb auf eine Leistung von 1402 Megawatt.

Die Union warb zugleich um die Unterstützung der Opposition für eine Neuausrichtung der Energiepolitik. "Wir sollten jetzt eine Basis definieren, wie wir in den nächsten Wochen gemeinsam einen Konsens herstellen können", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Peter Altmaier (CDU). Mit Blick auf die künftige Nutzung der Atomenergie appellierte er: "Lasst uns über die Zeiträume reden."

Die Vizefraktionsvorsitzende der Grünen, Bärbel Höhn, zeigte sich prinzipiell gesprächsbereit. Allerdings sei "gemeinsam mit der Regierung zu klären, ob wir nicht noch schneller aus der Atomtechnologie raus müssen", als einst von Rot-Grün festgelegt. Sie gestand aber zu, dass eine sofortige Abschaltung aller 17 Atomkraftwerke nicht möglich ist.

In der Union meldeten sich nach dem abrupten Wechsel in der schwarz-gelben Energiepolitik auch Stimmen, die vor einem zu schnellen Verzicht auf den billigen Atomstrom warnten. "Da wir ein Industrieland sind, müssen (...) die Prinzipien einer bezahlbaren, zuverlässigen und sauberen Stromversorgung für Unternehmen und Verbraucher weiter gelten", sagte der Vizefraktionschef Michael Fuchs (CDU). Der CSU-Wirtschaftspolitiker und Ex-Parteichef Erwin Huber sagte: "In Deutschland müssen wir die Kernkraft in den kommenden Jahrzehnten nutzen, bei höchsten Sicherheitsstandards."

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) verlangte eine besonnene und faktenorientierte Diskussion. BDI-Präsident Hans-Peter Keitel sagte aber auch: "Wenn an deren Ende steht, dass Deutschland früher ohne Kernenergie auskommen muss, dann ist das so."