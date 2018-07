Alle 17 deutschen Atommeiler sind auf dem Prüfstand und werden in puncto Sicherheit von einer Kommission nochmals unter die Lupe genommen. Was für die schwarz-gelbe Bundesregierung möglicherweise der Beginn einer energiepolitischen Zäsur ist – Meiler müssen abgeschaltet, Laufzeiten wieder verringert werden –, ist für die außer- und innerparlamentarische Opposition nichts weiter als ein taktisches Manöver.

SPD-Chef Sigmar Gabriel nannte sie einen Versuch, "die Öffentlichkeit zu täuschen". Um zu wissen, dass ältere Atomkraftwerke nicht hinreichend gegen Flugzeugabstürze gesichert sind, sei doch keine neue Überprüfung nötig. "Die entsprechenden Informationen liegen im Umweltministerium im Panzerschrank", sagte Gabriel, der vor Röttgen Bundesumweltminister war.

Im Übrigen gehe es auch gar nicht so sehr darum, Extremereignisse zu untersuchen, wie es die Regierung nun plant. "Problematischer ist doch, dass die Alt-AKW nicht mehr dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen", so Gabriel. Dennoch weigere sich Röttgen, das dazu längst ausgearbeitete kerntechnische Regelwerk in Kraft zu setzen, aus dem genau dies hervorgehe. Auch die Überprüfung der neueren AKW könne nicht wie angekündigt "gründlich" sein. Dafür sei die vorgesehene Zeitspanne von sechs Wochen viel zu kurz.

Mitglieder der Ethik-Kommission Reaktorsicherheitskommission Die Reaktorsicherheitskommission berät das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz- und Reaktorsicherheit in Fragen der Sicherheit von Atomkraftwerken, kerntechnischen Anlagen und der Entsorgung radioaktiver Abfälle. Ihre Mitglieder arbeiten laut Selbstdarstellung ehrenamtlich und sind an keine Weisung gebunden. Mitglieder der Ethikkommission Dem Vorsitzenden Klaus Töpfer (Ex-Bundesminister und früherer Chef des UN-Umweltprogramms) und seinem Vize Matthias Kleiner (Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft) stehen weitere Mitglieder zur Seite: Der zuletzt in München tätige Soziologe Ulrich Beck (Risikoforscher), Klaus von Dohnanyi (SPD), Ulrich Fischer (Landesbischof der Badischen Landeskirche), Alois Glück (Vorsitzender des Zentralkomitees der deutschen Katholiken), Jürgen Hambrecht (BASF-Chef), Walter Hirche (Präsident der deutschen Unesco-Kommission), Reinhard Hüttl (Präsident der Akademie der Technikwissenschaften), Weyma Lübbe (Lehrstuhl für praktische Philosophie Uni Regensburg), Kardinal Reinhard Marx (Erzbischof von München und Freising), Lucia Reisch (Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung), Miranda Schreurs (Leiterin Forschungszentrum für Umweltpolitik FU Berlin), Michael Vassiliadis (Vorsitzender der Industriegewerkschaft BCE).

Darauf zielt auch die Kritik der Grünen ab. "Eine sechswöchige Überprüfung aller 17 Atomkraftwerke ist kein Stresstest, sondern reines Placebo", sagte Parteichefin Claudia Roth. Auch sie wies darauf hin, dass alle jetzt von der Regierung genannten Gefahren wie ein Flugzeugabsturz oder ein Staudammbruch lange bekannt seien. Dass Union und FDP die AKW-Laufzeiten im vergangenen Herbst dennoch verlängert hätten, sei ein Beleg für deren "unverantwortliches Verhalten".

Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin nannte Röttgens Vorgaben an die Reaktorsicherheitskommission "unverbindlich und schwammig". Das sei für einen Stresstest "völlig ungenügend". Zudem habe die Gesellschaft für Reaktorsicherheit bereits vor Jahren festgestellt, dass es eklatante Mängel beim Schutz gegen Flugzeugabstürze gebe. Besonders in den Altreaktoren könne es deshalb zu einer Kernschmelze kommen. "Und deshalb müssen diese sieben ältesten Atomkraftwerke plus Krümmel sofort, endgültig, entschädigungsfrei und rechtssicher vom Netz genommen werden."

Auch die Umweltorganisation BUND drängt auf die Sofortabschaltung aller Meiler. Verbandschef Hubert Weiger warnte davor, die Atomdebatte auf rein technische Detailfragen zu verengen.