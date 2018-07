Die Atomkatastrophe im japanischen Fukushima schockierte die ganze Welt. Der Schrecken reichte bis hinein in den Amerongen-Schleyer-Saal des Hauses der deutschen Wirtschaft in Berlin. Am Montag vergangener Woche sollte dort Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) als Gast des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) vor Vertretern der 40 größten deutschen Unternehmen einen Vortrag halten. Da gibt Kanzlerin Angela Merkel und ihr Stellvertreter, Außenminister Guido Westerwelle im Kanzleramt bekannt, dass die verlängerten Atomlaufzeiten für drei Monate per Moratorium ausgesetzt werden.

Die Bosse sind irritiert – und stellen den anwesenden Minister zur Rede. Was es denn mit den Meldungen von dem Moratorium auf sich habe, soll BDI-Präsident Hans-Peter Keitel Brüderle gefragt haben. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung soll dieser daraufhin eine für die Koalition entlarvende Antwort gegeben haben.

Zunächst habe der Minister die Meldungen bestätigt, berichtet die SZ unter Berufung auf ein Protokoll der Veranstaltung. Dann habe Brüderle "erläuternd darauf hingewiesen, dass angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen Druck auf der Politik laste und die Entscheidungen daher nicht immer rational seien". Im Übrigen sei er, Brüderle, auch mit Rücksicht auf die energieintensiven Branchen in Deutschland ein Befürworter der Atomenergie. "Es könne daher keinen Weg geben, der sie in ihrer Existenz gefährdet", zitiert die SZ aus dem Protokoll.

Merkel dürfte vor allem Brüderles Hinweis auf den Wahlkampf und die Bewertung ihrer energiepolitischen Kehrtwende als "nicht rationale Politik" verärgern. Genau diesen Eindruck hatten sie und ihr Vizekanzler, Brüderles Parteivorsitzender Guido Westerwelle, immer wieder zu zerstreuen versucht. "Das Moratorium ist keine Vertagung, das Moratorium ändert die Dinge", hatte dieser nur zwei Stunden nach Brüderles Auftritt beim Industrieverband gesagt.

Abzuschaltende Atomkraftwerke Deutschland AKW Alt-AKW: Philippsburg Am Standort Philippsburg geht Block 1 vom Netz. Der Reaktor, der auf einer Insel im Rhein rund 30 Kilometer nördlich von Karlsruhe liegt, läuft seit 1979. Betreiberin ist die EnBW Kernkraft GmbH. Der Block hat eine Leistung von 926 Megawatt. Das Kraftwerk war besonders ins Visier von Atomkraftgegnern geraten, weil es mit einem Siedewasserreaktor nach dem Prinzip des Katastrophen-Kernkraftwerks im japanischen Fukushima arbeitet. N-Westheim Am Standort Neckarwestheim im Norden Stuttgarts geht Block I vom Netz. Der Reaktor ist seit 1976 in Betrieb und damit der zweitälteste Atommeiler in Deutschland. Betreiberin ist die EnBW Kernkraft GmbH. Neckarwestheim I hat eine Leistung von 840 Megawatt und versorgt ein Viertel des deutschen Eisenbahn-Netzes mit Strom. Atomkraftgegner haben immer wieder darauf verwiesen, dass Neckarwestheim I in der Pannenstatistik nicht gut dastehe und für einen Störfall nicht über genügend Kühlmittel und Pumpen verfüge. EnBW weist das zurück. Biblis Am Standort Biblis in Hessen gehen beide Blöcke A und B vom Netz. Block A liefert seit 1974 Strom, Block B seit 1976. Beide Meiler sind Druckwasserreaktoren. Betreiber ist der RWE-Konzern. Die Leistung von Block A beträgt 1225 Megawatt, die von Block B 1300 Megawatt. Bei einem der schwersten Störfälle in einem deutschen Atomkraftwerk entwich 1987 durch ein offenes Ventil in Block A 15 Stunden lang radioaktiver Dampf. 2006 wurden bei einer Routine-Revision im abgeschalteten Block A fehlerhaft montierte Dübel festgestellt, später auch in Block B. Beide Blöcke standen über ein Jahr lang still. Isar 1 Das bayerische Kernkraftwerk Isar 1 in Essenbach bei Landshut gehört zu den ältesten und umstrittensten Atommeilern. Es gehört ebenso wie die schwer beschädigte Atomanlage im japanischen Fukushima zum Bautyp der Siedewasserreaktoren. Kritiker fordern bereits seit Jahren die Stilllegung. Bei dem Kraftwerk kam es immer wieder zu technischen Zwischenfällen. So gab es in den vergangenen Monaten eine Panne beim Verladen von Brennelementen und einen Defekt an einem Notstromsystem. Isar 1 ist auch schlechter als andere Meiler gegen Flugzeugabstürze gesichert. U-Weser Das Atomkraftwerk Unterweser bei Nordenham in Niedersachsen wird vom Energieversorger E.on betrieben und ging im September 1978 ans Netz. Der Meiler mit einem Druckwasserreaktor hat eine Nettoleistung von mehr als 1300 Megawatt und produziert so Strom für umgerechnet rund zwei Millionen Haushalte. Ursprünglich sollte der Meiler nach den rot-grünen Ausstiegsplänen im Jahr 2012 vom Netz. In dem Kraftwerk sind knapp 400 Menschen beschäftigt. B-Büttel Der Siedewasserreaktor im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel ging 1976 an den Start und ist das älteste Atomkraftwerk im Norden. Der Reaktor wurde bereits im Juli 2007 vollständig abgeschaltet. Grund waren fehlerhafte Dübel und Verankerungen. Ein Antrag auf eine Wiederanfahrgenehmigung wurde bisher noch nicht gestellt. Brunsbüttel gehört zu etwa zwei Dritteln dem Betreiberkonzern Vattenfall, der Rest gehört E.on. Bei Betrieb produziert das Kernkraftwerk eine Nennleistung von 806 Megawatt. Krümmel Krümmel in Geesthacht ist laut Betreiber Vattenfall der leistungsstärkste Siedewasserreaktor der Welt. Er wurde 1983 in Betrieb genommen. Seit Mitte 2007 war Krümmel aber nur gut zwei Wochen lang am Netz. Ein brennender Transformator, Risse in Schweißnähten an Rohrleitungen, fehlerhaft angebrachte Dübel und ein kaputter Brennstab sorgten für Probleme. Krümmel gehört zur Hälfte Vattenfall, zur anderen E.on. Bisher hat der Betreiber noch keinen Antrag gestellt, das Kraftwerk wieder ans Netz nehmen zu wollen. Atomgegnern gilt Krümmel ähnlich wie Biblis als "Schrottreaktor". Sie fordern seit Langem die endgültige Stilllegung. Er kommt im Betrieb auf eine Leistung von 1402 Megawatt.

Solche Äußerungen sorgten aber sowohl bei Atomkritikern inner- und außerhalb der Opposition als auch in der Industrie für Skepsis. Beide Seiten sehen sich nun durch die Worte des Wirtschaftsministers bestätigt. Für den BUND-Vorsitzenden Hubert Weiger ist dies ein "Schlingerkurs". Offensichtlich werde versucht, "über die Landtagswahlen zu kommen, die Bevölkerung zu beruhigen und dann vielleicht nach der Stilllegung von einigen Reaktoren so weiter zu fahren wie bisher".

Der BDI spricht von einem "Protokollfehler", der Minister sei "falsch wiedergegeben" worden. Auffallend ist, dass Brüderle in seinem eigenen Dementi die Aussage nicht zurückweist, sondern sich auf das Statement des BDI beruft. Die Süddeutsche habe ein Protokoll zitiert, "von dem der BDI inzwischen erklärt hat, dass meine Ausführungen falsch wiedergegeben worden sind", sagte er. "Uns Wahlkampfmanöver vorzuwerfen, ist absurd."

Auch Unionsfraktionschef Volker Kauder versuchte, die Äußerungen seines Koalitionspartners zurechtzurücken. "Wir treffen notwendige Entscheidungen, unabhängig von Wahlen", sagte der CDU-Politiker mit Verweis auf die Wahlkämpfe in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Er sehe auch keinen Zick-Zack-Kurs bei der Kanzlerin. "Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit – und die hat sich bei Atomkraft geändert."

Der Bericht der SZ bestätigt auch, dass die Energiekonzerne offenbar tatsächlich von der Entscheidung der Bundesregierung überrascht worden waren. Demnach soll RWE-Chef Jürgen Großmann den Saal der Veranstaltung verlassen und E.on-Chef Johannes Teyssen "finster" geschaut haben. "Die wirkten wirklich überrascht", zitiert die Zeitung einen Teilnehmer der nicht-öffentlichen Tagung.