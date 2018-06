Es ist der Tag eins nach der historischen Niederlage der Christdemokraten im Südwesten. Angela Merkel sieht keinen Anlass zur Selbstkritik: Der Wahlkampf in Baden-Württemberg sei vor allem wegen Japan, also wegen eines unvorhersehbaren Ereignisses verloren gegangen, sagt die CDU-Chefin am Montag mehrmals. Merkel, heute im knallroten Blazer, wirkt bei ihrer traditionellen Pressekonferenz nach den Landtagswahlen in der Berliner Parteizentrale äußerlich ruhig und gefasst. Natürlich werde ihre früher so atomfreundliche Partei aus allem Lehren ziehen und die Energiepolitik verändern, betont sie, ohne allzu konkret zu werden.

Über Widersprüche und mögliche Fehler in der schwarz-gelben Atompolitik will die Kanzlerin an diesem Tag nicht reden. Auch nicht darüber, ob der Zickzackkurs zwischen Laufzeitverlängerung einerseits, und dann hastigem Abschalten von alten Kraftwerken andererseits vielleicht den Ausgang der baden-württembergischen Wahl mit beeinflusst hat. Vielmehr setzt die Kanzlerin ihr Pokergesicht auf, als sie von einem Journalisten nach ihrer möglichen Verantwortung für die Abwahl von Stefan Mappus gefragt wird. Sie tut so, als ob sie die Frage nicht versteht: Die Naturkatastrophe von Japan sei ja kein lokales Ereignis gewesen. Und die Regierung habe doch schnell reagiert.

Die CDU-Vorsitzende hat sich offensichtlich mal wieder vorgenommen, eine Niederlage ihrer Partei auszusitzen. Da hält sie es wie mit ihrem alten Ziehvater: Auch Helmut Kohl überstand so einige parteiinterne Krisen. Auch CSU-Chef Horst Seehofer benutzt derzeit übrigens einen ähnlichen Duktus wie die Kanzlerin: Die Atomkatastrophe in Japan sei ein apokalyptisches Ereignis, sagte er am Montag um das Wahldebakel zu entschuldigen. Demonstrativ stärkten die Spitzen der Union Merkel am Montag den Rücken. In der Präsidiumssitzung gab es durchaus kritische Stimmen, doch niemand stellte Merkels Position grundsätzlich infrage.



Umweltminister, Atomskeptiker und CDU-Vize Norbert Röttgen forderte erneut, die Bundesregierung müsse nun schneller aus der Atomkraft aussteigen. Er sprach von einer "Bewährungsprobe" für die Koalition, was seiner Aussage etwas mehr Schärfe gab, als sonst. Der Atom-Skeptiker der CSU, Josef Göppel, nannte die von der Koalition beschlossene Laufzeitverlängerung als Ursache für das schlechte Abschneiden in Baden-Württemberg. Die wirtschaftliche Notwendigkeit dieser Laufzeitverlängerung sei zudem falsch herbeigeredet worden, sagte Göppel im Gespräch mit ZEIT ONLINE. Jetzt werde Schwarz-Gelb für diesen Fehler abgestraft.

Der CDU-Rechtspolitiker Siegfried Kauder forderte seine Partei auf, nach dem Wahldebakel "nicht so schnell zur Tagesordnung überzugehen, wie das sonst leider immer üblich ist". Das Atom-Moratorium sei doch so ein Beispiel dafür, dass Politik manchmal "zu stark über den Wolken und ohne Bodenhaftung" gemacht werde, sagte der Bruder des Unions-Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder im Gespräch mit ZEIT ONLINE. Der Baden-Württemberger Bundestagsabgeordnete ist nach wie vor der Ansicht, dass die Verordnung zum Abschalten der alten Meiler rechtlich bedenklich ist, weil sie von der Bundesregierung im Alleingang und ohne die Zustimmung des Parlaments erlassen worden war. Die CDU habe ihre Wähler zudem einfach nicht von dem Kursschwenk überzeugen können: "Die Bevölkerung ist ja nicht dumm und wundert sich, wenn wir in Wahlkampfzeiten plötzlich die Laufzeitenverlängerung um drei Monate aussetzen. Das erscheint ihnen unglaubwürdig."

Kauder kritisierte weiter, die CDU habe es auch an anderen Stellen versäumt, Punkte beim Bürger zu sammeln: "Eine ordentliche strukturelle Steuerreform hätte uns viele Stimmen gebracht", sagt der Politiker mit Wahlkreis im baden-württembergischen Schwarzwald. Auch hätte die Partei die Hartz-IV-Reform sozialer ausgestalten können.

Bei den Unionisten ist auch der Unmut über den kleinen Koalitionspartner FDP groß. Vor allem Rainer Brüderles angebliche Aussagen gegenüber Wirtschaftsvertretern, das Atom-Moratorium sei dem Wahlkampf geschuldet gewesen, wurden offen kritisiert. So sagte der abgewählte Regierungschef Mappus, "manche Äußerungen" und "manche Handlungen in manchen Verbänden" hätten seiner Partei im Wahlkampf-Endspurt sicher nicht geholfen. Im CDU-Präsidium soll Mappus gar ironisch angekündigt haben, er werde sich persönlich bei Brüderle bedanken für dessen selbstmörderische Geschwätzigkeit drei Tage vor dieser wichtigen Wahl. In der gemeinsamen Pressekonferenz mit Merkel hatte Mappus auch noch einen weiteren schwarzen Peter parat: Hätte die FDP ein Prozent mehr Wählerstimmen bekommen in Baden-Württemberg, dann hätte es für Schwarz-Gelb gereicht, klagt er.

Andere aus der Unions-Fraktion meckern darüber, dass die FDP sowieso schon "kein einfacher Koalitionspartner sei". Die angebliche Brüderle-Äußerung – von der viele Christdemokraten sicher sind, dass sie so fiel – habe da den Vogel abgeschossen. Merkel hingegen verkündet trotzig, Schwarz-Gelb arbeite im Bund ganz hervorragend zusammen. Anlass für eine Kabinettsumbildung gebe es nicht. Diese Aussagen sind nur folgerichtig, wenn man bedenkt, dass die Kanzlerin mögliche Auswirkungen der Baden-Württemberg-Wahl gerne ganz weit von sich wegschieben würde.