In seiner Jugend war der Bundesaußenminister mal ein Zelturlauber. Viele schöne Erinnerungen habe er an Ferien im rheinland-pfälzischen Teil der Eifel, sagte Guido Westerwelle am Sonntag in Prüm. Deswegen sei er auch gekommen, um Wahlkampf zu machen. Trotz der schlimmen Geschehnisse in Japan .

Es ist schon an sich beachtlich, dass der FDP-Parteichef den langen Weg von der abendlichen Krisensitzung in Berlin auf sich genommen hat, um punkt elf Uhr morgens im Niemandsland nahe der belgischen Grenze ein Frühschoppen der Eifelaner FDP zu eröffnen. Umso bemerkenswerter ist aber, dass er ja ursprünglich gar nicht eingeladen war. Denn der liberale Spitzenkandidat für die rheinland-pfälzische Landtagswahl, Herbert Mertin, hatte im Dezember noch verkündet, der damals so umstrittene Westerwelle sei eher ein "Klotz am Bein" im Wahlkampf, denn eine große Hilfe.

Damals war es bei der FDP gerade schick, gegen den Parteichef zu schießen. Das liberale Dreikönigstreffen stand bevor und keiner wusste, ob nicht am Ende doch noch ein Königsmörder auftauchen würde, um Westerwelle loszuwerden. Das ist nicht passiert und drei Monate später ist dieser Streit weit weg.

Einen "ausgesprochen guten Job" mache der Außenminister bei der Krise in Nordafrika und in Japan, beteuert auch Mertin inzwischen im Gespräch mit ZEIT ONLINE. "Ich wollte damals nur ein Signal setzen, dass sich etwas ändern muss. Jetzt wird die FDP ja wieder ernst genommen." Persönlich habe er bei Westerwelle angerufen und ihn für diese Wahlkampfveranstaltung eingeladen, sagt Mertin. Alles sei wieder in Ordnung zwischen ihnen.

Die Einladung war wohl die richtige Entscheidung. Denn die FDP in Rheinland-Pfalz muss bis zum 27. März um Stimmen kämpfen und der Auftritt des ernsten Außenministers kommt an bei den mehreren Hundert Gästen in der CDU-nahen Eifel. Westerwelle spricht über die schwierige Situation in Japan, dankt den ehrenamtlichen deutschen Helfern vor Ort für ihren mutigen Einsatz. Was die Kernenergie in Deutschland betreffe, so gehöre "alles auf den Prüfstand", sagt Westerwelle. Mit Blick auf die Opposition betont der Parteichef aber, an "parteipolitischen Diskussionen" werde er sich zunächst nicht beteiligen. "Jetzt ist die Stunde, wo geholfen wird."

Nach dem ernsten Beginn legt der "Ex-Klotz am Bein" dann los mit einer Grundsatzrede über die Werte liberaler Politik. Westerwelle, der alte Wahlkämpfer, ist in seinem Element. Er spricht laut und schneidig über Jugendarbeitslosigkeit und Mittelstandsförderung, er reißt die Menschen mit, als er von dem großen Respekt der Ägypter vor der deutschen Zuverlässigkeit spricht. Dann schäkert Westerwelle sogar gut gelaunt mit einem Baby im Publikum. Er ist sehr nahbar heute. Entsprechend viel Applaus gibt es am Ende für den Parteichef, FDP-Kandidat Mertin steht etwas verloren daneben. Die Distanz der beiden ist freundlich, aber durchaus spürbar.

Mertin stammt aus Koblenz, ist in Chile aufgewachsen. Der 52-Jährige war mal Justizminister unter SPD-Landeschef Kurt Beck, dann kam 2006 die SPD-Alleinregierung. Die will Mertin nun um jeden Preis beenden, denn die SPD sei den "Verlockungen der absoluten Mehrheit" erlegen. Offiziell will der Kandidat nach der Landtagswahl in zwei Wochen am liebsten mit der CDU koalieren, weil die inhaltlichen "Schnittmengen" groß seien. Aber man würde ebenso eine Neuauflage der sozialliberalen Koalition auf Landesebene wagen, auch wenn dies schwieriger sei.