Der Attentäter, der am Frankfurter Flughafen zwei US-Soldaten tötete, hat eine umstrittene Idee zurück auf die Tagesordnung gebracht: Die Fusion von Bundespolizei und Bundeskriminalamt (BKA). Der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte sich für die Verschmelzung der beiden Sicherheitsbehörden stark gemacht, aber nur wenige Unterstützer für die Pläne gefunden. Am 9. März wollte er seine Entscheidung verkünden.

Sein Nachfolger Hans-Peter Friedrich (CSU) hat noch nicht klar Stellung zu dem Projekt bezogen. Seine Haltung ließ er kurz nach dem Amtsantritt noch offen – zu gegebener Zeit werde über den weiteren Fortgang der Dinge entschieden. Die Gegner der Zusammenlegung der beiden Bundespolizeibehörden haben bereits mit der Lobbyarbeit beim neuen Minister begonnen. Möglicherweise machen sie sich zu viel Mühe: Friedrich scheint vor allem die Vorratsdatenspeicherung vorantreiben zu wollen. Es ist unwahrscheinlich, dass er sich auf zwei umstrittene Projekte gleichzeitig einlassen will. Protest gegen die Fusion gibt es nicht nur bei der Opposition, sondern auch innerhalb der Behörden, vor allem beim BKA. Auch die CSU hatte de Maizières Pläne kritisiert.

De Maizière schwebte eine Art deutsches FBI vor, das auch regional stark verankert wäre. Das Federal Bureau of Investigation in den USA hat das Recht, lokale Ermittlungen an sich zu ziehen. Es untersteht dem Justizministerium und ist anderen Polizeibehörden weisungsbefugt. In Deutschland wäre dies mit der Verfassung nicht vereinbar. Eine Zusammenlegung der Bundesbehörden allerdings schon. De Maizière berief sich auf den Bericht der Kommission "Evaluierung Sicherheitsbehörden" unter der Leitung des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Eckhart Werthebach . Sie legte im Dezember 2010 ihren Bericht vor. Darin beklagen die Experten, die mangelnde Zusammenarbeit zwischen den beiden Behörden. Der Kontakt zu den Länderpolizeiämtern sei besser als zwischen den Bundesbehörden, heißt es in dem Bericht.

Bisher sitzt das BKA, das vor 60 Jahren gegründet wurde, in Wiesbaden. Dagegen ist die Bundespolizei mit ihren neun Bundespolizeidirektionen und 77 -inspektionen in ganz Deutschland verteilt. Die Aufgaben der beiden Behörden weichen stark voneinander ab: BKA-Beamte tragen zivil, ermitteln viel verdeckt und sind häufig hoch spezialisiert. Bundespolizisten dagegen sind uniformiert, haben viele Sicherungsaufgaben und werden als Bundesbereitschaftspolizei bei großen Lagen wie dem Castor-Transport oder großen Demonstrationen eingesetzt. Die Werthebach-Kommission kritisiert, dass die Bundespolizei dabei sei, sich eine eigene Kriminalabteilung zuzulegen.

Das BKA zieht bisher besonders schwerwiegende Fälle an sich – Terrorismus gehört dazu, ebenso der Kampf gegen landesweite Drogendelikte, Waffenhandel und Geldwäsche. Für die Abwehr von Spionage, Überwachung von Rechts- und Linksextremisten hingegen ist meist das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig. Da jedes Bundesland ein Landeskriminalamt (LKA) hat, überschneiden sich die Aufgaben zum Teil, etwa beim Staatsschutz.