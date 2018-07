ZEIT ONLINE : Frau Gönner, die CDU muss nach 58 Jahren erstmals in die Opposition. Beginnt nun – ohne die disziplinierende Wirkung der Regierungsverantwortung – ein längerer Machtkampf in ihrer Partei?

Tanja Gönner : Nein, das sehe ich nun wirklich nicht. Der Ausgang der Wahl bedeutet zwar eine Zäsur: Die CDU Baden-Württemberg muss sich neu aufstellen. Aber jeder in der Partei und der Fraktion weiß, wie wichtig es jetzt ist, geschlossen aufzutreten. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung für das Land, nun kraftvoll die Rolle in der Opposition anzunehmen.

ZEIT ONLINE : Warum verzichten Sie auf eine Kandidatur um den Parteivorsitz?

Gönner: In dieser Zeit ist Geschlossenheit gefragt. Ich bin weiterhin überzeugt, dass die Arbeit schlagkräftiger wird, wenn die beiden Funktionen der Fraktions- und Parteispitze in einer Hand gebündelt sind – so wie in Rheinland-Pfalz. Nach der bereits erfolgten Wahl des Fraktionsvorsitzenden ist die Grundlage hierfür für mich nicht gegeben. (Gönner hat diese Wahl gegen Peter Hauk verloren, d. Red.)

ZEIT ONLINE : Grün-Rot kündigt an, EnBW zu einem Konzern der erneuerbaren Energien umzustrukturieren. Sie kennen das Unternehmen gut. Ist das überhaupt möglich?

Gönner : EnBW hat bereits die Weichen ins Zeitalter der regenerativen Energieträger gestellt. In Rheinfelden entsteht derzeit das europaweit größte Wasserkraftwerk. In Kürze ist das Projekt fertig. Mit dem Projekt Baltic 1 geht der erste Offshore-Windpark ans Netz. Es war ein Ziel der CDU/FDP-Landesregierung, strategisch Einfluss zu nehmen und den Weg hin zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Das hatte der Wirtschaftsminister bereits im Dezember vergangenen Jahres deutlich gemacht. Aber klar werden die Grünen und SPD jetzt dies alles in der Öffentlichkeit als ihre Erfolge darstellen. Es ist aber nicht richtig, wenn jetzt unter dem Eindruck der Geschehnisse in Japan ständig der Eindruck erweckt wird, die CDU habe hier auf der Bremse gestanden.

ZEIT ONLINE : Außerdem will Kretschmann die Bestellung der noch von Mappus ausgewählten Aufsichtsräte verhindern. Wie sehen Sie da Chancen?

Gönner : Ein Aufsichtsratsmitglied hat bereits erklärt, auf das Mandat zu verzichten, wenn es denn gewünscht sein sollte.