Muslime sollen nach Ansicht von Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) stärker auf die Radikalisierung in den eigenen Reihen achten. "Lassen Sie uns gemeinsam tätig werden, um Radikalisierung und Extremismus vorzubeugen", sagte der CSU-Politiker nach der Islamkonferenz, die er erstmals leitete.

Der Minister will mit dieser sogenannten Sicherheitspartnerschaft gegen die Radikalisierung von Jugendlichen vorgehen. Diese Initiative solle aber unabhängig von der Islamkonferenz sein, erläuterte er. Friedrich nannte als Hintergrund den Anschlag vom 2. März, bei dem ein Islamist am Flughafen Frankfurt zwei US-Soldaten getötet hatte.

"Die Verhinderung derartiger Bluttaten und das Eintreten für unser friedliches Gemeinwesen sollte nicht länger nur eine Aufgabe unserer Sicherheitsbehörden sein", sagte er. Alle seien gefordert, gemeinsam aktiv zu werden. In Vereinen, bei den Predigten, bei Gesprächen über den Islam könnten radikale Ansichten im Frühstadium entdeckt werden. Friedrich will in diesem Frühjahr zu einem sogenannten Präventionsgipfel einladen.

Der CSU-Politiker ist unter Muslimen umstritten, viele sehen in ihm einen sicherheitspolitischen Hardliner. Der Nachfolger des ins Verteidigungsressort gewechselten Thomas de Maiziére (CDU) hatte kurz nach seinem Amtsantritt gesagt, es gebe keine historischen Belege dafür, dass der Islam zu Deutschland gehöre. Muslime und Opposition hatten das scharf kritisiert. In der ARD bekräftigte Friedrich am Dienstag schließlich, die Prägung Deutschlands und seine Kultur aus vielen Jahrhunderten sei "christlich-abendländisch". Zugleich beteuerte er, die Muslime in Deutschland gehörten selbstverständlich zur Gesellschaft.

Wohl auch deshalb gab es noch während der Konferenz in Berlin massive Kritik an Friedrichs Plan. Die Sicherheitspartnerschaft fördere "eine zweifelhafte und sehr bedenkliche Kultur des Denunziantentums unter den Muslimen" und sei der Integration nicht fördertlich, sagte die Islamwissenschaftlerin Armina Omerika nach dem Treffen. Die Muslime wollten sich nicht für die Sicherheitspolitik des Staates instrumentalisieren lassen.

Sogar Friedrichs Kabinettskollegin, Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), mahnte den Innenminister zu einer offenen Haltung gegenüber Muslimen. "Die Islamkonferenz darf nicht zu einem Ort der Konfrontation werden", sagte sie. Historische Betrachtungen, wann welche Religion Deutschland wie stark geprägt habe, eigneten sich nicht als Begleitmusik für eine Konferenz, die Integration fördern solle.

Das Gremium besprach auch erstmals die Ergebnisse der Jungen Islam Konferenz. Bei dem Modellprojekt der Stiftung Mercator und der Humboldt Universität Berlin hatten muslimische und nicht-muslimische Jugendliche eigene Ideen erarbeitet. "Wir wünschen uns vor allem eine weitere Normalisierung des Verhältnisses von Muslimen und Nicht-Muslimen", sagte Teilnehmerin Marett Katalin Klahn im Gespräch mit ZEIT ONLINE. Das Zitat Friedrichs, der Islam gehöre historisch bedingt nicht zu Deutschland, habe daher vor allem bei muslimischen Teilnehmern der Jungen Islam Konferenz für "Verunsicherung und Enttäuschungsmomente" geführt. Die jungen Menschen wünschten sich dennoch, künftig regelmäßig in die Arbeit der ständigen Islamkonferenz einbezogen zu werden.

Scharfe Kritik an der Islamkonferenz kam auch vom Zentralrat der Muslime, der seine Mitarbeit in der Konferenz schon vor einem Jahr gekündigt hatte.

Vorsitzender Aiman Mazyek sagte, die Islamkonferenz dürfte "nicht zur sicherheitspolitischen Konferenz werden". Er sieht die Konferenz vor dem Scheitern. "Es ist ein Armutszeugnis: Wir treten seit Jahren auf der Stelle", sagte er. Die 2006 von Innenminister Wolfgang Schäuble (CDU) gegründete Projekt soll die Integration der vier Millionen Muslime in Deutschland fördern. In dem Gremium beraten Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen mit muslimischen Verbänden und Persönlichkeiten unter anderem über Religionsunterricht und die Ausbildung von Imamen.

Der Präsident der Islamischen Kulturzentren, Mustafa Imal, kritisierte, die Konferenz betreibe Symbolpolitik. Die Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor schlug vor, die Konferenz "in dieser gegenwärtigen Form ad acta" zu legen. Die Tagung verkörpere ein konservatives Islamverständnis und repräsentiere nicht den Islam in Deutschland.

Integrationspolitiker wiesen Friedrichs Einschätzung, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, erneut zurück. Der FDP-Abgeordnete Serkan Tören sagte, der Islam sei "eindeutig ein Teil der deutschen Gesellschaft. Alles andere geht an der Lebenswirklichkeit vorbei". Die Grünen riefen Friedrich dazu auf, sich auf der Konferenz bei den Muslimen "für seine ausgrenzenden Aussagen" zu entschuldigen. Die Islamkonferenz biete dem Minister die "letzte Chance, die bewusste Provokation von Millionen Muslimen zurückzunehmen", sagte ihr integrationspolitischer Sprecher Memet Kilic.