In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben am Sonntagmorgen die Landtagswahlen begonnen. Besonders im süddeutschen Bundesland waren die Wahllokale am bis zum Mittag ungewöhnlich voll, teilweise kam es zu Wartezeiten. Zudem haben mehr Menschen als früher die Briefwahl genutzt. Bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren in Baden Württemberg hatte die Wahlbeteiligung einen Tiefstand von 53,4 Prozent erreicht.

Auch in Rheinland-Pfalz deutete sich an, dass im Vergleich zur letzten Wahl mehr Menschen wählen gingen. Bis zum Mittag gaben 31,7 Prozent der Wähler ihre Stimme ab, die Briefwähler sind darin bereits eingerechnet. Bei der letzten Wahl 2006 in dem Bundesland waren es zu diesem Zeitpunkt lediglich 26,2 Prozent gewesen. Insgesamt hatte die Beteiligung in Rheinland-Pfalz 2006 mit 58,2 Prozent den niedrigsten Wert in der Geschichte des Landes erreicht.

In Baden-Württemberg wird sich zeigen, ob sich die CDU in ihrem Stammland zum ersten Mal seit fast 60 Jahren geschlagen geben muss und Regierungschef Stefan Mappus abgewählt wird. Sein Nachfolger könnte der Grünen-Politiker Winfried Kretschmann werden – er wäre der erste grüne Ministerpräsident in Deutschland. Die SPD unter Nils Schmid hat sich bereit erklärt, eine Koalition unter Führung der Grünen mitzutragen. Mappus hat eine schwarz-grüne Regierung ausgeschlossen.

Indes deuten auch die Umfragen in Rheinland-Pfalz auf ein Novum hin: Im Mainzer Landtag könnte nach der Wahl erstmals eine Koalition von SPD und Grünen regieren. Der Sozialdemokrat Kurt Beck, der seit über 16 Jahren Ministerpräsident ist, hat sich auf deutliche Verluste eingestellt. Die Grünen, die 2006 aus dem Landtag herausgeflogen waren und nun Rückenwind durch die Diskussion über die Atomenergie erhalten, haben sich schon für eine Koalition mit der SPD ausgesprochen. Die FDP muss um ihren Wiedereinzug in den Landtag bangen. Und auch hier könnte die Wahlbeteiligung höher ausfallen als bei der letzten Landtagswahl. Bis 12.00 Uhr gaben nach Angaben der Landeswahlleitung einschließlich der Briefwähler knapp 32 Prozent ihre Stimme ab. Bei der Landtagswahl 2006 lag der Anteil um diese Zeit bei gut 26 Prozent.

In Baden-Württembergs Landeshauptstadt Stuttgart hatten bis 11.00 Uhr 8,7 Prozent der Wahlberechtigten ihr Kreuz gemacht. Bei der Wahl vor fünf Jahren waren es um diese Zeit nur 6,4 Prozent. In Heidelberg lag die Wahlbeteiligung am späten Vormittag bei 8,4 Prozent, 2006 waren es zur gleichen Zeit nur 4,9 Prozent gewesen.



Die baden-württembergischen Spitzenkandidaten hatten am späten Vormittag in ihren Heimatwahlkreisen ihre Stimme abgegeben. Ministerpräsident Mappus wählte in Pforzheim, Grünen-Spitzenkandidat Kretschmann in Sigmaringen, SPD-Spitzenkandidat Nils Schmid in Nürtingen. In Rheinland-Pfalz ging Ministerpräsident Beck im südpfälzischen Steinfeld wählen, seine Herausforderin Julia Klöckner (CDU) in Bad Kreuznach.

In Rheinland-Pfalz sind 3,1 Millionen Wahlberechtigte zur Abstimmung aufgerufen. Hier haben die Bürger zwei Stimmen: Mit ihrem ersten Kreuz können sie entscheiden, welcher Kandidat ihren heimatlichen Wahlkreis direkt im Parlament in Mainz vertreten soll. Das zweite Kreuz, die Landesstimme, ist für die Stärke der Fraktionen relevant.

In Baden-Württemberg sind 7,8 Millionen Wahlberechtigte registriert, die jeweils nur eine Stimme haben. Eine Landesliste gibt es nicht. Mit ersten Hochrechnungen ist kurz nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr zu rechnen.

Ein Regierungswechsel in Stuttgart würde für die Bundes-CDU von Kanzlerin Angela Merkel bedeuten, dass sie nach Nordrhein-Westfalen und Hamburg den dritten Ministerpräsidentenposten in Folge verlöre. Die SPD wiederum könnte eine Koalition mit den Grünen – auch als Juniorpartner – als Bestätigung des rot-grünen Schulterschlusses werten. Mit diesem Bündnis wollen die Sozialdemokraten 2013 den Kanzler stellen.