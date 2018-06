Euphorie liegt in der Luft. In der Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin-Mitte riecht es nach Bier und nach vielen aufgeregten Menschen. Überall fallen sich Grüne in die Arme, stoßen mit riesigen Bierpullen oder kleinen Sektgläschen an.

Um 18:20 brandet tosender Beifall in der Parteizentrale der Bundesgrünen auf. Claudia Roth versucht zum begeisterten Parteivolk zu sprechen, doch der Beifall übertönt alles. Das Gebäude könnte viermal so groß sein und die zahlreichen Anhänger der Grünen würden dennoch nicht hineinpassen. Selbst im kleinen Garten stehen die Sympathisanten dicht an dicht. Die Dekoration aus grünen Luftballons, knallgelben Blumen und Wahlplakaten ist vor lauter Gästen kaum zu sehen. "Liebe Freunde wir haben einen grünen Tag", ruft Parteivorsitzende Claudia Roth in den Raum hinein. "Wir sind ein bisserl gerührt. Es ist ein wunderbarer grüner Erfolg."

Tatsächlich haben die Grünen selten solche Erfolge gefeiert. Der Einzug in den Landtag von Rheinland-Pfalz, die Verdreifachung der Stimmen dort (16,1 Prozent nach ARD-Hochrechnung), geht fast unter. Renate Künast, Fraktionsvorsitzende im Bundestag, sagt in mehrere Kameras: "Rheinland-Pfalz ist auch toll."

Doch der Triumph in Baden-Württemberg überstrahlt an diesem Superwahlsonntag alles. "Nach 58 Jahren ist die CDU abgewählt", schreit Roth ihre Freude heraus. Sie wiederholt, als könne sie es nicht glauben: Fünf - Acht!" Die Hochrechnungen sehen die Grünen dort zunächst bei 24,3 Prozent. Die Partei wäre demnach stärker als die SPD. Die Grünen in Berlin rechnen nun fest damit, in Baden-Württemberg künftig den Ministerpräsidenten stellen zu können.

Die Partei feiert eine "historische Zäsur in 31 Jahren grüner Geschichte". An der Wand hängt eine "Grüne Chronik", sie kann ab morgen umgeschrieben werden. Christian Ströbele, das grüne Urgestein, lächelt breit. Renate Künast macht das Victory-Zeichen. Als Bilder von der FDP übertragen werden, rufen Dutzende Grüne hämisch "Oooh". Westerwelle wird ausgelacht. "Du hast jetzt ein Problem", frohlockt ein Jugendlicher. "Guido bald auf Hartz IV", ruft eine Mittfünfzigerin.

Als der Spitzenkandidat der Grünen in Stuttgart zu seinen Parteifreunden spricht, wird der Ton lauter gestellt, jeder Satz von Winfried Kretschmann wird auch im fernen Berlin bejubelt.

Doch als um 18:40 die dritte Hochrechnung über den Fernsehschirm flattert, da rufen einige "Oh, Nein!" Denn plötzlich stehen die Liberalen bei 5,1 Prozent und wären im Landesparlament vertreten. "Mist, das wird knapp", flüstert ein junger Mann im schwarzen Kapuzenpullover. Um 18:53 wird es noch schlimmer für die Grünen: Die Christdemokraten legen weiter leicht zu, die Grünen verlieren ein wenig. Grün-Rot hätte nun 71 Sitze – einen mehr, als die absolute Mehrheit braucht. "Ein Krimi", kreischt eine Frau, "Kretsche macht es", schwört ein Anzugträger.

Eine spannendere Landtagswahl hat es in Baden-Württemberg wohl nie gegeben. Die Basis der Grünen bangt kurz, ob die Stimmenverdoppelung zum Regieren reicht. Die fröhliche Stimmung kehrt mit Winfried Kretschmann zurück: Wie erkläre er sich der Erfolg, fragt ihn ein Moderator. "Uns haben viele Leute gewählt", antwortet der Spitzenkandidat. "Genau", antworten die Berliner. "Kretsche, Kretsche", skandiert ein junger Grüner.

Trotz des noch andauernden Wahlkrimis und der sinkenden Werte für Bündnis 90/Die Grünen hat die Partei beschlossen, weiter zu feiern. "Es freut sich auch mein in Ulm geborenes Herz", fasst Claudia Roth die Stimmungslage zusammen. Demut passt heute nicht ins Programm. Sie kündigt eine deutlichere grüne Stimme im Bundesrat an und warnt die schwarz-gelbe Bundesregierung: "Durchregieren geht nicht mehr."