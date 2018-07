Nach der historischen Niederlage bei der Landtagswahl steht die baden-württembergische CDU vor einem Lagerkampf. Sowohl Umweltministerin Tanja Gönner als auch Fraktionschef Peter Hauk wollen sich für den Parteivorsitz und die Rolle des Oppositionsführers im Stuttgarter Landtag bewerben. Der Parteivorsitz ist vakant, da der scheidende Ministerpräsident Stefan Mappus den Posten als Konsequenz aus dem Debakel abgegeben hat.

Die 41-jährige Vertraute von Mappus hatte am Montagabend in einer CDU-Vorstandssitzung angekündigt, sie wolle für Partei- und Fraktionsvorsitz kandidieren.

Hauk sagte, er werde an diesem Dienstag erneut für den Fraktionsvorsitz antreten. "Ich würde auch für den Landesvorsitz kandidieren, wenn die Partei dieses wünscht", sagte der langjährige Gegenspieler von Mappus. Das hänge aber auch davon ab, ob er Fraktionsvorsitzender bleibe. "Ich wäre auch bereit, bei einer entsprechenden personellen Konstellation eine Doppelspitze zu machen", sagte der 50-jährige CDU-Politiker.

In der Vorstandssitzung gab es Bedenken, eine Kampfkandidatur könnte der Partei schaden. Damit gäbe es eine Neuauflage des Kampfes zwischen zwei Lagern in der Südwest-CDU. Bereits vor der Wahl von Günther Oettinger (CDU) zum Nachfolger von Ministerpräsident Erwin Teufel im Jahr 2005 hatte es eine solche Machtprobe gegeben. Damals traten Oettinger und die damalige Kultusministerin Annette Schavan gegeneinander an. Mappus und Gönner gehörten zum Schavan-Lager, Hauk zur Gruppe um Oettinger, die am Ende siegreich war.

Amtsinhaber Peter Hauk setzte sich am Nachmittag schließlich gegen die scheidende Umweltministerin Tanja Gönner durch. Auf Hauk entfielen 39 Stimmen der 60 Abgeordneten, für Gönner votierten 21 Parlamentarier.

Nun könnte es auch beim vorgezogenen Parteitag am 7. Mai eine Kampfkandidatur um den Parteivorsitz geben. Vor den Sitzungen von Präsidium und Vorstand hatte Mappus seinen Rückzug vom Landesvorsitz erklärt. "Für die Wahlniederlage habe ich persönliche Verantwortung übernommen und persönliche Konsequenzen gezogen." Sein Landtagsmandat will er behalten.

Auch die Liberalen stehen vor einem Scherbenhaufen. Nach dem Wahldebakel für die rheinland-pfälzische FDP gibt Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle sein Amt als FDP-Landeschef auf. Der liberale Landesschatzmeister Jürgen Creutzmann bestätigte am Montagabend am Rande einer Vorstandssitzung in Mainz, dass Brüderle den Vorsitz auf einem Landes-Sonderparteitag am 7. Mai zur Verfügung stellen werde.

Die FDP war bei der Wahl am Sonntag klar an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Brüderle war erst im März mit 96 Prozent der Stimmen als FDP-Vorsitzender in Rheinland-Pfalz wiedergewählt worden. Der 65-jährige steht bereits seit 28 Jahren an der Spitze der Liberalen im Land. "Wir wollen aber, dass Rainer Brüderle Wirtschaftsminister bleibt", versicherte Creutzmann.

Bei dem voraussichtlich in Mainz geplanten Sonderparteitag werde der gesamte erweiterte Landesvorstand seine Ämter zur Verfügung stellen. "Wir wollen dokumentieren, dass wir uns nicht Rainer Brüderle als Sündenbock ausgeguckt haben, sondern eine gemeinsame Verantwortung haben", sagte der Schatzmeister, der auch Abgeordneter des Europäischen Parlaments ist. Möglicherweise werde am 7. Mai aber eine Reihe von Landesvorstandsmitgliedern erneut kandidieren.

Schatzmeister Creutzmann fügte hinzu, dass Brüderle 2013 nach dann 30 Jahren an der Spitze der FDP Rheinland-Pfalz ohnehin nicht mehr kandidiert hätte, um den Weg für einen Neubeginn freizumachen. Nun komme dieser Schritt eben zwei Jahre früher.

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger forderte eine ergebnisoffene Diskussion über die Ausrichtung und künftige Führung der Partei einschließlich des Parteivorsitzes. "Die FDP hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, seit die neue Bundesregierung ihre Arbeit aufgenommen hat", sagte die FDP-Politikerin. Sie ließ offen, ob Guido Westerwelle FDP-Chef bleiben könne. Die Partei müsse sich jetzt "sehr grundsätzliche Gedanken" über ihre "inhaltliche und personelle Ausrichtung" machen.

Bei der Landtagswahl am Sonntag hatten die Liberalen in Rheinland-Pfalz mit nur 4,2 Prozent (2006: 8,0) den Einzug in den Landtag klar verpasst. Es war das zweitschlechteste Ergebnis der Partei in Rheinland-Pfalz überhaupt. Bis 2006 hatte sie noch mit der SPD regiert.