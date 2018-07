Bundestagspräsident Norbert Lammert hat sich nach einem Zeitungsbericht bei Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) über eine Missachtung der Rechte des Parlaments bei EU-Themen beschwert. In einem Schreiben an die Kanzlerin, über das die Süddeutsche Zeitung berichtet, erinnert Lammert an die "unmissverständliche Verfassungslage". Er kritisiert die aus seiner Sicht unzureichende Unterrichtung über den Pakt für Wettbewerbsfähigkeit, für den die Kanzlerin in der Euro-Zone wirbt.

Den gesetzlichen Bestimmungen für die Beteiligung des Bundestags sei das Kanzleramt "nicht oder allenfalls unzureichend gerecht" geworden. Fraktionsübergreifend herrscht dem Bericht zufolge unter Europapolitikern Unmut darüber, dass sie über Merkels Pläne vor einem EU-Gipfel im Februar nur aus den Medien erfahren hatten. "Nach wie vor fühlen sich viele Abgeordnete in den zuständigen Gremien in dem beschriebenen Fall nicht ausreichend informiert", schreibt Lammert. Merkel möge das nachholen und sicherstellen, dass der Bundestag künftig "umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt" informiert werde.

Merkel (CDU) hat die Vorwürfe des Bundestagspräsidenten zurückgewiesen. "Wir sind als Bundesregierung der Meinung, dass wir den Bundestag absolut richtig informiert haben", sagte Vize-Regierungssprecher Christoph Steegmans. Wenn es Informationen gab, habe die Bundesregierung sie auch weitergeleitet. Steegmans: "Dann machen wir unserer Ansicht nach eine vernünftige Arbeit." Merkel habe Lammerts Brief bereits beantwortet, sagte der Sprecher.

Die Kanzlerin hat unterdessen in der Bild-Zeitung erneut für den Pakt für Wettbewerbsfähigkeit geworben. "Wir wissen jetzt ein für alle Mal: Der Euro ist unser Schutz, aber er verträgt im Inneren keinen Schlendrian", sagte Merkel. "Der Euro will gut gepflegt sein. Das richten wir jetzt ein, unter anderem mit dem Pakt für Wettbewerbsfähigkeit." Dabei gebe Deutschland aber keine zusätzliche Zuständigkeit nach Brüssel ab. "Über Renten und Soziales wird weiter allein in Berlin, im Bundestag entschieden. Wer Kredite braucht, muss unsere Bedingungen erfüllen", sagte die Kanzlerin.

Im weltweiten Wettbewerb mit Ländern wie China, Indien oder Brasilien brauche Deutschland verlässliche Mitstreiter. "Der Euro schafft solche Verbündete", sagte Merkel. "Ein fester, leistungsfähiger Euro-Raum ist der beste Schutz für unseren Sozialstaat und unsere Arbeitsplätze."