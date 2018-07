Julia Klöckner springt aufgekratzt durch die Bad Kreuznacher Fußgängerzone. Sie schüttelt eine Hand nach der anderen, schießt Fotos mit schüchternen Schülerinnen, fachsimpelt mit älteren Herren. "Hallo Julia", sagen die Passanten stolz. Oder: "Toi toi toi für Sonntag."

Nicht nur hier, in unmittelbarer Nähe ihres Heimatortes, kommt die Herausforderin von Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) gut an. Das überzeugende Bad in der Menge ist im rheinland-pfälzischen Wahlkampf ihre große Stärke gewesen. Und weil in Zeiten von schwarz-gelbem Atom-Chaos und Brüderle-Versprechern jeder Wähler zählt, gibt die 38-Jährige so kurz vor der Entscheidung am Sonntag noch mal alles.

"Wir wollen stärkste Partei werden", sagt Klöckner selbstbewusst – und sie meint das durchaus ernst. Bei 34 Prozent der Stimmen lag ihre CDU in der letzten Umfrage und damit nur drei Prozentpunkte hinter Landesvater Beck. Diese Zahlen stammen bereits aus den Zeiten von Fukushima und dem Atom-Moratorium. Der Abstand zur SPD ist also nicht unüberwindbar.

Auch die Regierungspartei macht kein Geheimnis daraus, dass die Winzertochter eine ebenbürtige Gegnerin für Amtsveteran Beck ist. Eben weil sie so gut "mit de Leut kann" und weil diese Qualität an Rhein und Mosel wahlentscheidend ist. Doch das schier erdrückende Problem der CDU-Landeskandidatin ist und bleibt der chaotische Zustand der schwarz-gelben Bundesregierung und dessen Auswirkung auf das CDU-Ergebnis in Rheinland-Pfalz. Weil die FDP außerdem auch im Land ziemlich schwächelt, fehlt Klöckner zu allem Unglück ebenfalls noch ein Koalitionspartner zur Macht.

"Sie hat's wirklich net einfach", seufzen die Passanten in der Kreuznacher Fußgängerzone. "Das wird knapp, Julia", sagt ihr ein Fan sorgenvoll beim Händeschütteln. Klöckner hat noch im Herbst als Bundestagsabgeordnete für die Laufzeitverlängerung gestimmt, nun muss sie den Atom-Kursschwenk im Wahlkampf verteidigen. Hinzu kommen der Guttenberg-Rücktritt, ein Parteispendenskandal in den eigenen Reihen und nun auch noch der geschwätzige Wirtschaftsminister Reiner Brüderle. Jaja, das sei alles schon eine "sportliche Herausforderung", sagt Klöckner im Gespräch mit ZEIT ONLINE. Doch man dürfe nie vergessen, dass Kurt Beck der eigentliche Wahlverlierer sein werde – selbst wenn er Ministerpräsident bleibe.

Wenn man lediglich die Zahlen betrachtet, könnte Klöckner Recht behalten. Die 45,6 Prozent Wählerstimmen der vergangenen Landtagswahl wird die SPD dieses Mal bei weitem nicht erreichen. Das zeichnet sich schon lange ab. Neu ist die Angst, durch die Atomdiskussion jetzt noch SPD-Wähler an die Grünen zu verlieren. Gar nicht mehr so siegesgewiss wie noch vor einigen Wochen wirkte der Ministerpräsident daher auch bei seinen letzten öffentlichen Fernsehauftritten.

Am Donnerstagabend, beim "Duell der Spitzenkandidaten" im SWR pampte er die Moderatorin heftig an, weil sie ihn einmal nicht ausreden ließ. Auf Klöckners altbekannte Oppositions-Sticheleien reagierte der 62-Jährige zum wiederholten Mal säuerlich und aggressiv.

Dabei ist Beck für viele Rheinland-Pfälzer nach wie vor die unumstrittene Nummer Eins. Bürger in Mainz, Kreuznach, aber auch in der CDU-nahen Eifel schwärmen unisono von seiner Volksnähe. "Das ist jemand, der ist einfach da, wenn die Bürger ihn brauchen", sagen selbst Oppositionspolitiker achselzuckend über ihn. Und gemeinsam mit den Grünen, deren Wahlergebnis klar über 10 Prozent liegen wird, kann Beck ziemlich sicher im Amt bleiben.