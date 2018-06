Kernkraftfachleute sollen die Sicherheitsstandards der deutschen Kernkraftwerke nach der Atomkatastrophe in Japan neu prüfen. Es gehe um die Frage, ob die Sicherheit aufgrund neuer Annahmen neu definiert werden müssten, sagte Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) auf einer Pressekonferenz. Die Reaktorsicherheitskommission solle das bisher nicht abgedeckte Risiko von solchen Kraftwerken ermitteln. Die Kommission sei im Rahmen einer "Selbstbeauftragung" auch gebeten, aus eigenem Antrieb darüber zu diskutieren, was die zu klärenden Fragen nach der Katastrophe im japanischen Fukushima sind.

Die Behörden in Japan hätten die Naturereignisse in ihrer Wirkung auf das Atomkraftwerk Fukushima unterschätzt, sagte Kommissionschef Rudolf Wieland vom TÜV Nord. Die Reaktorsicherheitskommission werde deshalb in den sechs Wochen bis Mitte Mai die Wirkung von Naturereignissen und klimatische Einflüsse auf Kernkraftwerke neu untersuchen.

Ebenso seien die Stromversorgung Gegenstand der Betrachtung, insbesondere Ausfälle von mehr als 72 Stunden Dauer. Die Wirkung von Explosionen, abstürzenden Flugzeugen oder Terrorakten gehörten ebenso dazu, wie notwendige Notfallmaßnahmen nach Einsetzen einer Kernschmelze. Die Atomkraftwerksbetreiber sollten die dafür notwendigen Daten liefen.

Die Reaktorsicherheitskommission ist Röttgens Ministerium zugeordnet, zu dem auch die Reaktorsicherheit gehört. Sie berät es in der Sicherheit kerntechnischer Anlagen. Unter den 16 Mitgliedern sind Physiker, Ingenieure und Vertreter der Atomwirtschaft.

Der dem Erdbeben vor Japan folgende Tsunami hatte bewirkt, dass Sicherheitseinrichtungen wie die Kühlung oder die Notstromversorgung an dem Kraftwerk nicht mehr verfügbar waren. Wasserstoff explodierte und zerstörte die Anlagen, ein Teil der Brennstäbe schmolz, radioaktives Wasser strömte ins Meer.

Mitglieder der Ethik-Kommission Reaktorsicherheitskommission Die Reaktorsicherheitskommission berät das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz- und Reaktorsicherheit in Fragen der Sicherheit von Atomkraftwerken, kerntechnischen Anlagen und der Entsorgung radioaktiver Abfälle. Ihre Mitglieder arbeiten laut Selbstdarstellung ehrenamtlich und sind an keine Weisung gebunden. Mitglieder der Ethikkommission Dem Vorsitzenden Klaus Töpfer (Ex-Bundesminister und früherer Chef des UN-Umweltprogramms) und seinem Vize Matthias Kleiner (Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft) stehen weitere Mitglieder zur Seite: Der zuletzt in München tätige Soziologe Ulrich Beck (Risikoforscher), Klaus von Dohnanyi (SPD), Ulrich Fischer (Landesbischof der Badischen Landeskirche), Alois Glück (Vorsitzender des Zentralkomitees der deutschen Katholiken), Jürgen Hambrecht (BASF-Chef), Walter Hirche (Präsident der deutschen Unesco-Kommission), Reinhard Hüttl (Präsident der Akademie der Technikwissenschaften), Weyma Lübbe (Lehrstuhl für praktische Philosophie Uni Regensburg), Kardinal Reinhard Marx (Erzbischof von München und Freising), Lucia Reisch (Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung), Miranda Schreurs (Leiterin Forschungszentrum für Umweltpolitik FU Berlin), Michael Vassiliadis (Vorsitzender der Industriegewerkschaft BCE).

Die Bundesregierung hatte kurz nach Beginn der Atomkatastrophe in Japan die Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke ausgesetzt. Während eines dreimonatigen Moratoriums sollten alle 17 Meiler erneut überprüft werden. Bund und Länder beschlossen, die sieben ältesten Reaktoren sofort vorübergehend abzuschalten. Das Atomkraftwerk Neckarwestheim 1 soll nie wieder hochfahren.

Bei den weiteren Reaktoren ist offen, ob sie je wieder Strom liefern dürfen. Denn die zu erwartenden Sicherheitsmaßnahmen könnten so teuer sein, dass sich für die Energiekonzerne ein Weiterbetrieb nicht lohnt. Für den Meiler Biblis A in Hessen wartet Betreiber RWE zunächst ab, welche Auflagen der Staat macht, und verschob eine geplante Nachrüstung.

Neben den sieben gestoppten Reaktoren ist derzeit das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld in Bayern in einer planmäßigen Revision, sodass aktuell nur acht Atomkraftwerke Strom liefern. Das Atomkraftwerk Krümmel ist wegen technischer Pannen seit Jahren heruntergefahren.

Die Kommission verabschiedete bereits einen Anforderungskatalog für die Reaktorsicherheit, wie Kommissionschef Wieland sagte. Bis 15. Mai soll das Gremium einen Bericht vorlegen. "Eine Diskussion der Ergebnisse mit den Betreibern ist nicht vorgesehen", sagte Wieland. Bis zum Ablauf des von der Bundesregierung verhangenen Laufzeiten-Moratoriums werde die Politik ihre Schlussfolgerungen ziehen, sagte Röttgen. Auf Basis der Empfehlungen will die Regierung entscheiden, ob und welche Atomkraftwerke dauerhaft stillgelegt werden müssen, "erwartungsgemäß auch durch gesetzgeberische Maßnahmen". Die Kommission selbst trifft aber keine rechtlichen Bewertungen.

Seine Forderung, die bereits heruntergefahrenen Meiler nicht wieder ins Netz zu nehmen, wiederholte der Umweltminister auf Nachfrage nicht. Die Regierung wolle das Ergebnis der Untersuchung abwarten, sagte er.

Die Bundeskanzlerin hatte nach der Katastrophe auch eine Ethikkommission berufen, die unter dem Vorsitz des früheren Umweltministers Klaus Töpfer herausfinden soll, wie akzeptiert die Kernenergie in der Gesellschaft ist, welche Risiken den Bürgern zu vermitteln sind und welche nicht. Dieser "Rat der Weisen" trifft sich am Montag zum ersten Mal.

Das Laufzeiten-Moratorium, das einem atompolitischen Kursschwenk der Regierung gleichkam, hatte innerhalb der Koalition für erhebliche Differenzen gesorgt. Teile der FDP und der Union verlangten daraufhin die schnellstmögliche dauerhafte Abschaltung von Atomkraftwerken in Deutschland. Teile der Opposition forderten die Rückkehr zum 2000 mit der Wirtschaft ausgehandelten Atomkonsens der rot-grünen Regierung.

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am vergangenen Wochenende kostete der Kursschwenk der Regierung die Landes-CDU die Regierungsmacht. Mit dazu bei trug zudem eine Bemerkung von Wirtschaftsminister Rainer Brüderle. Der FDP-Landeschef von Rheinland-Pfalz und erklärter Atomkraftfreund hatte das Laufzeiten-Moratorium laut Protokoll während einer Tagung des Industrieverbandes BDI mit der Situation vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und seinem Land begründet.