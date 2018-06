Die Funktionäre der CDU jubeln, als sie das schlechte Ergebnis ihres Koalitionspartners sehen: Die SPD landet knapp hinter den Linken. Was ist los am Wahlabend in Magdeburg ? Die Große Koalition ist gerettet. Alle Blütenträume eines rot-roten Bündnisses sind dahin.

Der Grund: Die Sozialdemokraten hatten sich darauf festgelegt, nicht als Juniorpartner mit der Linkspartei zu regieren. Eine Haltung, die unter demokratischen Gesichtspunkten problematisch ist. Denn wäre die SPD vor der Linken gelandet, würde in Sachsen-Anhalt nun wohl über ein linkes Bündnis verhandelt.

Doch die SPD im Osten pflegt eine merkwürdige Attitüde im Umgang mit der Linkspartei. Sie lautet: Wir koalieren nur, wenn wir den Chef stellen – auch wenn wir die Kleineren sind. Das steht den hiesigen demokratischen Gepflogenheiten diametral entgegen. Zwar gab es in der Bundesrepublik schon vereinzelte Fälle, in denen der kleine Koalitionspartner den Regierungschef stellte. Das geschah aber immer nach Absprache, nie durch Erpressung. Nun aber heißt es zur Linkspartei: Wenn ihr an die Macht wollt, dann nur so!

Der Frust der Linken in Magdeburg ist also zu verstehen. Mehr enttäuscht als zornig sagt ihr Spitzenkandidat Wulf Gallert, es gebe "keinen rationalen Grund" für die SPD, nicht mit der Linken zu koalieren.

Damit allerdings liegt er falsch. Natürlich gibt es gute Gründe für eine Verlängerung der Koalition mit der CDU. Zuvorderst: den Wählerwillen. Zweidrittel der Sachsen-Anhaltiner sind zufrieden mit der Arbeit der Regierungskoalition. Es ist also vernünftig, dass sich die SPD dem nicht widersetzt, zumal ihre eigenen Wähler ebenfalls mit großer Mehrheit für eine Große Koalition sind.

Wer am Wahlabend sah, wie sich der SPD-Spitzenkandidat Jens Bullerjahn und der künftige CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff freundschaftlich in die Seite knufften, ahnt auch, dass die Chemie zwischen den beiden stimmt. Für Koalitionen ist das wichtig. Wer hingegen den Linken-Chef Klaus Ernst Zeter und Mordio gegen die SPD schimpfen hörte, kann verstehen, warum die SPD die regierungserprobten Christdemokraten der Linken vorzieht.

Zudem können die Sozialdemokraten als Juniorpartner in einer Großen Koalition noch einiges erreichen. Die CDU lässt es sich nämlich etwas kosten, wenn sie an der Macht bleiben darf. Sie bietet der SPD die besten Ministerien an und macht etliche inhaltliche Zugeständnisse.

Unterm Strich heißt das: Gut, dass die SPD nicht auf Teufel komm heraus aus einer funktionierenden Koalition ausbricht, nur um – gegen den Willen der Bevölkerung – ein bundespolitisches Signal der Stärke auszusenden. Schlecht hingegen, dass sie ihren komplexbehafteten Umgang mit der Linken immer noch nicht überwunden hat.