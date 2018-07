Inhalt Seite 1 — Aufstieg von ganz hinten Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Abwanderung, Lehrstellenmangel, niedriges Lohnniveau, schlechtes Image – das ist Sachsen-Anhalt. Doch abseits der Probleme und Vorurteile gibt es Grund zu Optimismus: Die Arbeitsproduktivität lag 2009 – trotz Wirtschaftskrise – über dem Schnitt der Ost-Länder. Die Arbeitslosenquote sinkt seit Jahren, der Anteil der Industrie an der Wertschöpfung steigt deutlich. Schon vor Jahren kam der Finanzminister ohne neue Kredite aus.

Sachsen-Anhalt steht heute besser da, als angesichts der Ausgangslage zu erwarten war. In den vergangenen Jahrzehnten musste das Land den Wegfall der maroden Chemiewerke verkraften, des Schwermaschinen- und Waggonbaus der DDR – und damit das Aus für Zehntausende Arbeitsplätze. "Gemessen an der Ausgangslage hat Sachsen-Anhalt einen deutlichen Umschwung vollzogen", sagt Joachim Ragnitz vom ifo Institut, der die Lage Sachsen-Anhalts analysierte. Das Land sei heute ein anderes, "auch wenn das in der breiten Öffentlichkeit noch nicht so angekommen ist".

Noch bis ins neue Jahrtausend hinein belegte Sachsen-Anhalt in Wirtschaftsstatistiken hinterste Plätze. Auf die acht Jahre SPD-Minderheitsregierung bis 2002 sind Unternehmer besonders schlecht zu sprechen: Nachdem es jahrelang nur bergab ging, wählte das Land eine CDU/FDP-Regierung an die Macht.

Seit 2006 regiert die CDU mit den Sozialdemokraten. Unterstützt von Ministerpräsident Wolfgang Böhmer, kürzte SPD-Finanzminister Jens Bullerjahn die öffentlichen Ausgaben drastisch, ließ Gemeinden und Landkreise zusammenlegen. Sein Fahrplan ist seither die Agenda "Sachsen-Anhalt 2020" – eine während der Oppositionszeit verfasste Bestandsaufnahme zur Lage des Landes. Der Minister verkündete im Wahlkampf 2006, dass die Einschnitte hart würden. "Etwas anderes hätten die Leute mir auch nicht geglaubt", sagt er heute. Und während er die Zumutungen umsetzte, stieg er im Volk zum beliebtesten Politiker neben Böhmer auf. Am Sonntag wählen die Sachsen-Anhalter. Bullerjahn verheimlicht nicht, dass er gern mit Böhmers CDU weiterregieren würde.

Wo einst die Dreckschleudern von Halle, Bitterfeld und Wolfen Luft, Boden und Wasser verseuchten, glänzen heute die silbrigen Tanks und Rohre moderner Chemiebetriebe. Unternehmen wie der Solarzellenhersteller Q-Cells schufen Arbeitsplätze, Hunderttausende Touristen durchwandern jährlich den Harz. Beschauliche Denkmalstädte wie Wernigerode oder das Welterbe von Quedlinburg faszinieren Kulturfreunde. Wittenberg ist durch Martin Luther weltbekannt, Halle durch Georg Friedrich Händel, Magdeburg durch Tokio Hotel.

Während das Wirtschaftswachstum deutschlandweit zuletzt nachließ, stieg die Wertschöpfung Sachsen-Anhalts. Sogar der Einbruch im Krisenjahr 2009 lässt sich positiv ausdeuten: Er fiel fast ebenso stark aus wie im Bundesschnitt, was auf wirtschaftliche Aktivität schließen lässt. Die Arbeitsproduktivität liegt über dem Mittel der Ost-Länder, die Arbeitslosenquote sank seit 2007 von 17 auf 12 Prozent. Bei den Gesamtausgaben für Bildung liegt Sachsen-Anhalt hinter Sachsen mit Thüringen gleichauf. Hat sich das "Land der Frühaufsteher" (Sachsen-Anhalts Werbeslogan ) aufgerappelt?

Ökonom Ragnitz warnt vor zu viel Optimismus: Das Wachstum sei von einzelnen Wirtschaftszweigen geprägt. "Die Chemieindustrie hat generell eine hohe Produktivität." Unternehmen wie Q-Cells ins Land zu holen, "hat sicherlich viel für die regionale Entwicklung gebracht", sagt der Regionalwirtschaftsexperte. Erfolge dieser Art beschränkten sich aber meist auf den Landkreis.

Lob gibt es jedoch für die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Sachsen-Anhalts Landeshaushalt kam schon vor der Wirtschaftskrise ohne neue Kredite aus. Für 2010 und 2011 hat Finanzminister Bullerjahn wieder 1,3 Milliarden Euro neue Schulden eingeplant, weil die Steuereinnahmen sinken. Die gesetzliche Schuldenbremse, die er noch vor der Bundesregierung durchsetzte, schreibt die Tilgung ab 2014 vor.