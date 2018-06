"Union und FDP müssen klar sagen: Wir korrigieren unsere Beschlüsse vom vergangenen Herbst": Mit diesen Worten sorgte Bundesumweltminister Norbert Röttgen, der aus seiner Abneigung gegen längere Atomlaufzeiten nie einen Hehl gemacht hatte, am Wochenende für Aufsehen. Die schwarz-gelbe Koalition, so seine Forderung, sollte sich endgültig von der Laufzeitverlängerung verabschieden. Dies ist sowohl für die Energiekonzerne als auch für viele Hardliner in CDU/CSU und FDP starker Tobak.

Und so beeilt sich Unionsfraktionschef Volker Kauder, die Worte seines Parteikollegen gleich wieder zu entkräften. "Das alles muss erst jetzt während des Atom-Moratoriums festgelegt werden", sagt der CDU-Politiker, der sich bereits im Herbst klar gegen Röttgen gestellt und im Gegensatz zu diesen für eine deutliche Verlängerung der deutschen Atomkraftwerke plädiert hatte. Deshalb wollte er sich nun auch nicht auf konkrete Daten festlegen lassen. Gleichwohl, so bekräftigte es Kauder in der ARD, werde es eine Verkürzung der Laufzeiten geben. Nur eben nicht überhastet.

Röttgen und sein FDP-Kabinettskollege, Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle, sind mit Hinblick auf eine Energiewende schon einen Schritt weiter. Wie am Wochenende bekannt wurde, verständigten sich beide Ressortchefs auf einen Sechs-Punkte-Plan zum zügigen Umbau der Stromversorgung auf erneuerbare Energien. Der Plan, über den Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Freitag mit den Ministerpräsidenten beraten will, sieht milliardenschwere Programme vor, mit denen der schnellere Ausbau der Stromnetze und die energetische Sanierung von Gebäuden gefördert werden sollen.

Auch diese Pläne stoßen in den eigenen Reihen auf große Skepsis. Allen voran die Wirtschaftspolitiker zweifeln an der Machbarkeit des Konzepts. "In diesem Programm steht nichts zur Finanzierung" mahnte der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Michael Fuchs, der die Pläne ansonsten "im Prinzip" für vernünftig hält. Allerdings müsse sich jeder darüber im Klaren sein, "dass der Strompreis steigen wird, wenn der Atomausstieg beschleunigt wird", betonte der CDU-Politiker.

Abzuschaltende Atomkraftwerke Deutschland AKW Alt-AKW: Philippsburg Am Standort Philippsburg geht Block 1 vom Netz. Der Reaktor, der auf einer Insel im Rhein rund 30 Kilometer nördlich von Karlsruhe liegt, läuft seit 1979. Betreiberin ist die EnBW Kernkraft GmbH. Der Block hat eine Leistung von 926 Megawatt. Das Kraftwerk war besonders ins Visier von Atomkraftgegnern geraten, weil es mit einem Siedewasserreaktor nach dem Prinzip des Katastrophen-Kernkraftwerks im japanischen Fukushima arbeitet. N-Westheim Am Standort Neckarwestheim im Norden Stuttgarts geht Block I vom Netz. Der Reaktor ist seit 1976 in Betrieb und damit der zweitälteste Atommeiler in Deutschland. Betreiberin ist die EnBW Kernkraft GmbH. Neckarwestheim I hat eine Leistung von 840 Megawatt und versorgt ein Viertel des deutschen Eisenbahn-Netzes mit Strom. Atomkraftgegner haben immer wieder darauf verwiesen, dass Neckarwestheim I in der Pannenstatistik nicht gut dastehe und für einen Störfall nicht über genügend Kühlmittel und Pumpen verfüge. EnBW weist das zurück. Biblis Am Standort Biblis in Hessen gehen beide Blöcke A und B vom Netz. Block A liefert seit 1974 Strom, Block B seit 1976. Beide Meiler sind Druckwasserreaktoren. Betreiber ist der RWE-Konzern. Die Leistung von Block A beträgt 1225 Megawatt, die von Block B 1300 Megawatt. Bei einem der schwersten Störfälle in einem deutschen Atomkraftwerk entwich 1987 durch ein offenes Ventil in Block A 15 Stunden lang radioaktiver Dampf. 2006 wurden bei einer Routine-Revision im abgeschalteten Block A fehlerhaft montierte Dübel festgestellt, später auch in Block B. Beide Blöcke standen über ein Jahr lang still. Isar 1 Das bayerische Kernkraftwerk Isar 1 in Essenbach bei Landshut gehört zu den ältesten und umstrittensten Atommeilern. Es gehört ebenso wie die schwer beschädigte Atomanlage im japanischen Fukushima zum Bautyp der Siedewasserreaktoren. Kritiker fordern bereits seit Jahren die Stilllegung. Bei dem Kraftwerk kam es immer wieder zu technischen Zwischenfällen. So gab es in den vergangenen Monaten eine Panne beim Verladen von Brennelementen und einen Defekt an einem Notstromsystem. Isar 1 ist auch schlechter als andere Meiler gegen Flugzeugabstürze gesichert. U-Weser Das Atomkraftwerk Unterweser bei Nordenham in Niedersachsen wird vom Energieversorger E.on betrieben und ging im September 1978 ans Netz. Der Meiler mit einem Druckwasserreaktor hat eine Nettoleistung von mehr als 1300 Megawatt und produziert so Strom für umgerechnet rund zwei Millionen Haushalte. Ursprünglich sollte der Meiler nach den rot-grünen Ausstiegsplänen im Jahr 2012 vom Netz. In dem Kraftwerk sind knapp 400 Menschen beschäftigt. B-Büttel Der Siedewasserreaktor im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel ging 1976 an den Start und ist das älteste Atomkraftwerk im Norden. Der Reaktor wurde bereits im Juli 2007 vollständig abgeschaltet. Grund waren fehlerhafte Dübel und Verankerungen. Ein Antrag auf eine Wiederanfahrgenehmigung wurde bisher noch nicht gestellt. Brunsbüttel gehört zu etwa zwei Dritteln dem Betreiberkonzern Vattenfall, der Rest gehört E.on. Bei Betrieb produziert das Kernkraftwerk eine Nennleistung von 806 Megawatt. Krümmel Krümmel in Geesthacht ist laut Betreiber Vattenfall der leistungsstärkste Siedewasserreaktor der Welt. Er wurde 1983 in Betrieb genommen. Seit Mitte 2007 war Krümmel aber nur gut zwei Wochen lang am Netz. Ein brennender Transformator, Risse in Schweißnähten an Rohrleitungen, fehlerhaft angebrachte Dübel und ein kaputter Brennstab sorgten für Probleme. Krümmel gehört zur Hälfte Vattenfall, zur anderen E.on. Bisher hat der Betreiber noch keinen Antrag gestellt, das Kraftwerk wieder ans Netz nehmen zu wollen. Atomgegnern gilt Krümmel ähnlich wie Biblis als "Schrottreaktor". Sie fordern seit Langem die endgültige Stilllegung. Er kommt im Betrieb auf eine Leistung von 1402 Megawatt.

Diese Meinung vertritt auch der haushaltspolitische Sprecher der Union, Norbert Barthle. Der CDU-Politiker hat außerdem eine eindeutige Forderung: "Wenn Mehrkosten durch die Energiewende entstehen, dann müssen die Verbraucher sie tragen und nicht die Steuerzahler." Zudem müsse jedes Ministerium mögliche Mehrausgaben für zusätzliche Gebäudesanierungsprogramme in seinem eigenen Etat selbst ausgleichen. Neue Subventionen seien der falsche Weg.

Selbst Haushaltspolitiker der Opposition sind skeptisch ob der schwarz-gelben Pläne. Der SPD-Haushaltsexperte Carsten Schneider nannte die Kosten dieser Energiewende "unkalkulierbar". "Kostenexplosionen für Industrie und den eh schon arg belasteten Verbraucher sind nicht mehr akzeptabel", sagte er.

Gleichwohl sind sich SPD und Grüne einig, dass sich eventuelle neue finanzielle Belastungen für den Staat erst durch den atomfreundlichen Kurs der Koalition ergeben haben. "Die bisherige Atompolitik der Bundesregierung ist längst ein Haushaltsrisiko", sagte Schneider. Ohne substanziellen Beitrag der Atomindustrie aber sei die Brücke ins neue Energiezeitalter nicht zu finanzieren. Grünen-Fraktionsvize Bärbel Höhn sagte: "Jetzt rächt sich, dass sich diese Regierung derart in finanzielle Abhängigkeit von den Atomkonzernen begeben hat."

Die Grünen waren es, die ein neues Datum für den Atomausstieg genannt hatten: 2017 soll das letzte AKW vom Netz gehen – und damit fünf Jahre früher, als von der rot-grünen Bundesregierung noch 2001 beschlossen. "Wir können es bis 2017 schaffen", sagt auch der Präsident des Umweltbundesamtes (UBA), Jochen Flasbarth. CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe ist dagegen skeptisch: Die Risiken der Kernkraft müssten neu bewertet werden. "Das bedeutet aber nicht, dass wir Hals über Kopf aus der Kernenergie aussteigen."