Noch steht in keinem SPD-regierten Bundesland ein Atomkraftwerk. Doch das wird sich bald ändern, sagt SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil. Sobald SPD und Grüne in Baden-Württemberg ihren Koalitionsvertrag schließen, ist die Regierungsmacht im Südwesten auch in sozialdemokratischer Hand – und damit auch die Meiler in Philippsburg und Neckarwestheim . Und bald sei sein Heimatland ebenfalls SPD-regiert, flachst der Niedersachse Heil. Dort stehen die Reaktoren Grohnde , Emsland und Unterweser .

Noch sind nur unionsregierte Länder unmittelbar von der dreimonatigen Pause betroffen, die die Bundeskanzlerin den alten Atomkraftwerken verordnet hat. Am Freitag trifft sich die Bundeskanzlerin erstmals mit allen Länderchefs, um über die Atompolitik zu reden. "Vorstellung erster Überlegungen zur Energiewende", ist das Thema umschrieben. Was die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten aus Mainz, Düsseldorf, Potsdam, Berlin und Schwerin von der CDU-Politikerin und ihren Ministern erwarten, erklärt Heil nur anhand des neuen Energiekonzepts der SPD: Schnellstmöglicher Ausstieg aus der Kernkraft, Nutzung der erneuerbaren Energieträger und die Stromnetze ausbauen, Energie effizient nutzen.

Diese Kernpunkte sind nicht nur die Bedingungen der SPD. Es sind seit der Katastrophe von Fukushima auch die Ziele der Koalitionsparteien. Insofern ist es nicht unwahrscheinlich, dass man sich einigt. Strittig ist, wann das letzte Kernkraftwerk vom Netz geht. Ein Wunschdatum für den Ausstieg hat die SPD nicht, 2017/2018 seien denkbar, "wenn die Länder mitspielen", sagte Fraktionsvize Ulrich Kelber.

Abzuschaltende Atomkraftwerke Deutschland AKW Alt-AKW: Philippsburg Am Standort Philippsburg geht Block 1 vom Netz. Der Reaktor, der auf einer Insel im Rhein rund 30 Kilometer nördlich von Karlsruhe liegt, läuft seit 1979. Betreiberin ist die EnBW Kernkraft GmbH. Der Block hat eine Leistung von 926 Megawatt. Das Kraftwerk war besonders ins Visier von Atomkraftgegnern geraten, weil es mit einem Siedewasserreaktor nach dem Prinzip des Katastrophen-Kernkraftwerks im japanischen Fukushima arbeitet. N-Westheim Am Standort Neckarwestheim im Norden Stuttgarts geht Block I vom Netz. Der Reaktor ist seit 1976 in Betrieb und damit der zweitälteste Atommeiler in Deutschland. Betreiberin ist die EnBW Kernkraft GmbH. Neckarwestheim I hat eine Leistung von 840 Megawatt und versorgt ein Viertel des deutschen Eisenbahn-Netzes mit Strom. Atomkraftgegner haben immer wieder darauf verwiesen, dass Neckarwestheim I in der Pannenstatistik nicht gut dastehe und für einen Störfall nicht über genügend Kühlmittel und Pumpen verfüge. EnBW weist das zurück. Biblis Am Standort Biblis in Hessen gehen beide Blöcke A und B vom Netz. Block A liefert seit 1974 Strom, Block B seit 1976. Beide Meiler sind Druckwasserreaktoren. Betreiber ist der RWE-Konzern. Die Leistung von Block A beträgt 1225 Megawatt, die von Block B 1300 Megawatt. Bei einem der schwersten Störfälle in einem deutschen Atomkraftwerk entwich 1987 durch ein offenes Ventil in Block A 15 Stunden lang radioaktiver Dampf. 2006 wurden bei einer Routine-Revision im abgeschalteten Block A fehlerhaft montierte Dübel festgestellt, später auch in Block B. Beide Blöcke standen über ein Jahr lang still. Isar 1 Das bayerische Kernkraftwerk Isar 1 in Essenbach bei Landshut gehört zu den ältesten und umstrittensten Atommeilern. Es gehört ebenso wie die schwer beschädigte Atomanlage im japanischen Fukushima zum Bautyp der Siedewasserreaktoren. Kritiker fordern bereits seit Jahren die Stilllegung. Bei dem Kraftwerk kam es immer wieder zu technischen Zwischenfällen. So gab es in den vergangenen Monaten eine Panne beim Verladen von Brennelementen und einen Defekt an einem Notstromsystem. Isar 1 ist auch schlechter als andere Meiler gegen Flugzeugabstürze gesichert. U-Weser Das Atomkraftwerk Unterweser bei Nordenham in Niedersachsen wird vom Energieversorger E.on betrieben und ging im September 1978 ans Netz. Der Meiler mit einem Druckwasserreaktor hat eine Nettoleistung von mehr als 1300 Megawatt und produziert so Strom für umgerechnet rund zwei Millionen Haushalte. Ursprünglich sollte der Meiler nach den rot-grünen Ausstiegsplänen im Jahr 2012 vom Netz. In dem Kraftwerk sind knapp 400 Menschen beschäftigt. B-Büttel Der Siedewasserreaktor im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel ging 1976 an den Start und ist das älteste Atomkraftwerk im Norden. Der Reaktor wurde bereits im Juli 2007 vollständig abgeschaltet. Grund waren fehlerhafte Dübel und Verankerungen. Ein Antrag auf eine Wiederanfahrgenehmigung wurde bisher noch nicht gestellt. Brunsbüttel gehört zu etwa zwei Dritteln dem Betreiberkonzern Vattenfall, der Rest gehört E.on. Bei Betrieb produziert das Kernkraftwerk eine Nennleistung von 806 Megawatt. Krümmel Krümmel in Geesthacht ist laut Betreiber Vattenfall der leistungsstärkste Siedewasserreaktor der Welt. Er wurde 1983 in Betrieb genommen. Seit Mitte 2007 war Krümmel aber nur gut zwei Wochen lang am Netz. Ein brennender Transformator, Risse in Schweißnähten an Rohrleitungen, fehlerhaft angebrachte Dübel und ein kaputter Brennstab sorgten für Probleme. Krümmel gehört zur Hälfte Vattenfall, zur anderen E.on. Bisher hat der Betreiber noch keinen Antrag gestellt, das Kraftwerk wieder ans Netz nehmen zu wollen. Atomgegnern gilt Krümmel ähnlich wie Biblis als "Schrottreaktor". Sie fordern seit Langem die endgültige Stilllegung. Er kommt im Betrieb auf eine Leistung von 1402 Megawatt.

Derzeit lassen die Länder alle 17 deutschen Atomkraftwerke prüfen, bis Juni bewerten zwei Kommissionen des Umweltministeriums und im Kanzleramt die Risiken der Kernkraft neu. Was dann kommt, ließ die Regierung bislang offen – im Gespräch sind Änderungen am Atomgesetz, das endgültige Aus für die vor 1980 gebauten Meiler oder auch die Rücknahme der AKW-Laufzeitverlängerung vom Herbst. Die Kommissionen sollen Mitte Mai Ergebnisse liefern.

Das Kanzleramt geht davon aus, dass das Kabinett am 7. Juni die Atomrechtsreform beschließen müsste, wenn die vor Ablauf des Moratoriums in Kraft treten soll. Zwar beteuert Umweltminister Norbert Röttgen, er wünsche sich für das künftige Gesetz einen "parteiübergreifenden, gesellschaftlichen Konsens". Die Opposition im Bundestag fürchtet aber, ähnlich übergangen zu werden wie vor Monaten, als die Regierung im Expressverfahren die AKW-Laufzeitverlängerung durchs Parlament drückte. Bisher gebe es kein Gesprächsangebot der Kanzlerin, klagen SPD und Grüne. "Sie wollte mit allen gesellschaftlichen Kräften sprechen, wir dachten, da gehören wir auch dazu", sagt ein Grünen-Fachmann im Parlament. Auch die SPD sieht sich derzeit "mit Schweigen bedacht", wie Kelber sagt.

Die Regierung könne auch diesmal "keine Zustimmung erwarten, zu Entscheidungen, die in Hinterzimmern ausgekungelt wurden", sagt Kelber. Das Trauma aus dem "Herbst der Entscheidungen" wirkt noch, als Koalitionsabgeordnete mit ihrer Mehrheit eine Anhörung zur Laufzeitverlängerung im Bundestag nach einer Stunde abbrachen – unter Protest der Opposition.

Die Opposition fürchtet, dass die AKW-Betreiber nach Ende des Atom-Moratoriums die abgeschalteten Meiler wieder anfahren, der Konzern RWE zieht bereits gegen das Moratorium vor Gericht. Doch nur theoretisch sei das möglich, heißt es aus der Union. "Dies befürchten wir nicht wirklich", denn kein Energiekonzern werde einen Reaktor ans Netz bringen, bevor das Atomgesetz neu beschlossen ist und damit Rechtssicherheit herrscht.

Um die zu schaffen, werde ausreichend Zeit sein, heißt es aus Kreisen der Unionsfraktion. "Eine Verfahrensverkürzung im Parlament ist nicht geplant." Die Abgeordneten sollten ausführlich beraten dürfen.

Die Sozialdemokraten wollten dies in einem Sonderausschuss tun, dessen Gründung der Bundestag beschließen soll. Gedacht ist, Abgeordnete aus mehreren Ausschüssen zu vereinen, um das Kernkraft-Thema zentral zu beraten. Die Union tut das als Oppositionstaktik ab. "Die Ausschüsse für Umwelt und Wirtschaft sind seit Jahren mit der Kernkraft befasst", erläutert ein Fraktionsmitarbeiter und verspricht "totale Transparenz". In kurzer Zeit einen Sonderausschuss zu gründen und zu legitimieren, sei wegen des hohen Aufwands nicht sinnvoll. "Der Deutsche Bundestag funktioniert", sagt er und erinnert daran, dass die Opposition in allen Ausschüssen vertreten ist. Die SPD will den Antrag für einen Ausschuss am Freitag dennoch ins Parlament einbringen, mit dem Risiko, damit zu scheitern.

Weil die Grünen aus der Koalition so gar nichts hören, rechnen sie mittlerweile mit noch weiteren Szenarien: Im Eilverfahren könnte das Parlament beschließen, dass die acht abgeschalteten Meiler auf Dauer stillgelegt werden. Doch falls dieser Klimmzug nicht gelingt, sei "nicht ausgeschlossen, dass das Atom-Moratorium verlängert wird." Mit dem Atomausstieg insgesamt könnten sich die Abgeordneten dann in aller Ruhe im Herbst befassen.