Die Grünen in Berlin haben gut fünf Monate vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus Renate Künast zu ihrer Spitzenkandidatin gewählt. Auf einer Landesmitgliederversammlung stimmten 91,3 Prozent der Wahlberechtigten für die derzeitige Chefin der Grünen-Bundestagsfraktion. 32 Delegierte stimmten gegen Künast, 38 Delegierte enthielten sich.

In ihrer Bewerbungsrede vor den Delegierten läutet die 55-Jährige sogleich den Wahlkampf ein. "Jetzt kommt der wirklich harte Wahlkampf", sagte Künast vor gut 800 Mitgliedern. Sie gab sich überzeugt, dass die Grünen stärkste Kraft bei der Abgeordnetenhauswahl am 18. September werden und das Amt der Regierenden Bürgermeisterin erobern. Der Senat habe in den vergangenen neun Jahren keines der drängenden Probleme bei Klimaschutz, Wirtschaft und Bildung gelöst und alles auf 2012 vertagt. "Die Menschen wollen, dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir die Probleme anpacken", sagte Künast.

Der jüngsten Umfrage zufolge können sich die Grünen Chancen ausrechnen, stärkste Partei zu werden. Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Befragung von Infratest dimap liegen sie mit 28 Prozent derzeit in der Wählergunst vorne. Die derzeit mit der Linken regierende SPD kommt demnach auf 26 Prozent, die CDU auf 21 Prozent, die Linke auf 15 Prozent und die FDP auf nur drei Prozent. Im direkten Vergleich der Spitzenkandidaten erhielt Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit in der Umfrage mit 55 Prozent gegenüber 30 Prozent Zustimmung für Künast aber deutlich bessere Zustimmungswerte.