Philipp Rösler hat sich nicht durchsetzen können . So sieht es die Opposition und die eigenen Anhänger sind enttäuscht. Ebenso wie viele Journalisten, die streng fragen: Soll das alles gewesen sein?

Die Kritik scheint auf den ersten Blick berechtigt: Eigentlich wollte der designierte FDP-Chef Wirtschaftsminister werden, gern hätte er den bisherigen Amtsinhaber Rainer Brüderle in die politische Rente geschickt. Auch Birgit Homburger, die Fraktionschefin, wollten er und seine Kohorte eigentlich loswerden . Der Neuanfang sollte auf allen Spitzpositionen sichtbar sein. Aber daraus wurde bekanntermaßen nichts. Homburger und Brüderle bleiben bis auf weiteres dort, wo sie sind.

Kein Wunder also, dass die SPD über einen "Generationswechsel mit angezogener Handbremse" lästert. Logisch, dass diejenigen Anhänger maulen, die sich einen umfassenden Aufbruch gewünscht hatten. Und man ahnt auch, was beispielsweise Nico Fried in der Süddeutschen Zeitung meint, wenn er über die "erste Niederlage Röslers" und die "konsequent inkonsequente FDP" klagt.

Nur ist das nicht etwas kurzsichtig? Rösler hätte es zwar auf einen Machtkampf mit Brüderle ankommen lassen können. Aber das wäre vielleicht ins Auge gegangen. Schließlich ist Brüderle ein gut vernetzter Vertreter des Schaumburger Kreises. Dieser wirtschaftsfreundlichen, liberal-konservativen Vereinigung gehört knapp die Hälfte der Bundestagsabgeordneten an. Dass sie sich untereinander abstimmen, zeigte die gestrige Fraktionssitzung. Dort wurden viele "bestellte" Loblieder auf Brüderle gesungen, wie Teilnehmer berichten.

Die junge FDP Die junge FDP: Philipp Rösler Er wurde 1973 in Vietnam geboren, noch im selben Jahr von deutschen Eltern adoptiert und wuchs in Hannover auf. Wie sein Adoptivvater ging Rösler zur Bundeswehr und studierte dort Medizin. 2002 promovierte und heiratete er. Bereits im Jahr 2000 wurde der damals 27-jährige Generalsekretär der niedersächsischen FDP, drei Jahre später Fraktionschef. 2006 übernahm er zusätzlich den Landesvorsitz und wurde schließlich Wirtschaftsminister. Im Herbst 2009 folgte er dem Ruf nach Berlin. Die Entscheidung fiel ihm nicht leicht. Die Zwillinge und seine Frau in Hannover sind ihm wichtig. "Mit 45 ist Schluss", hat Rösler früh über sein politisches Leben beteuert. Als Gesundheitsminister ist er letztlich ohne zu große Blessuren, aber auch ohne große Erfolge aufgefallen. Sein wichtigstes Gesetz, die Gesundheitsreform, brachte dem Bürger Beitragserhöhungen. Rösler tritt dafür ein, die Partei für neue Themen neben der Steuer- und Wirtschaftspolitik zu öffnen. Guido Westerwelle gegenüber blieb er auch in den vergangenen Monaten loyal. Christian Lindner Er wurde 1979 im nordrhein-westfälischen Wermelskirchen geboren. Bis 2006 studierte er Politikwissenschaften in Bonn, anschließend arbeitete er in der Werbebranche. Im Jahr 2000 wurde er jüngster Landtagsabgeordneter in Düsseldorf und mit 25 Jahren jüngster Generalsekretär der Landespartei. Nach der Bundestagswahl 2009 machte Westerwelle ihn zum Nachfolger von Bundesgeneralsekretär Dirk Niebel, der Entwicklungshilfeminister wurde. Obwohl von Westerwelle gefördert, wahrte Lindner stets eine gewisse Unabhängigkeit. Die Steuergeschenke für Hoteliers hält er im Nachhinein ebenso für falsch wie Westerwelles Hartz-IV-Vorstoß. Er ist zwar kein Sozialliberaler, würde die Koalitionsoptionen aber gerne in Richtung SPD oder Grüne öffnen.

Daniel Bahr Er wurde 1976 in Lahnstein in Rheinland-Pfalz geboren, machte eine Lehre zum Bankkaufmann und studierte anschließend Volkswirtschaftslehre in Münster. Zwischen 1999 und 2004 war Bahr Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen und seit 2001 sitzt er im Bundesvorstand der FDP. Im November 2010 übernahm er das Amt des Landesvorsitzenden der FDP Nordrhein-Westfalen. Für Rösler könnte Bahr an die Spitze des Gesundheitsministeriums rücken, außerdem ist er als möglicher Nachfolger von Birgit Homburger als Bundesfraktionschef im Gespräch.





Gut möglich ist auch, dass Rösler sogar gewonnen hätte. Schließlich sind die Schaumburger nicht alle überzeugte Brüderle-Fans. Und, so argumentieren Röslers Anhänger, den designierten Parteichef hätten sicher viele nicht beschädigen wollen. Sie wären seinem Wunsch gefolgt, hätte er es in Form einer Kampfabstimmung drauf ankommen lassen. Getreu der alten These Machiavellis: Grausamkeiten müssen politische Führer gleich am Anfang begehen.

Aber es wäre ein Pyrrhussieg geworden. Rösler hätte eine einflussreiche Gruppe gegen sich aufgebracht, und das schon vor seiner Wahl zum Parteichef. Eine Spaltung der FDP in zwei Lager hätte gedroht. Die einen hätten triumphiert, die anderen wären gedemütigt worden. So etwas geht in Parteien selten gut.

Natürlich ist es kaum vorstellbar, dass die neue, alte FDP-Führung künftig harmonisch zusammenarbeitet. Nach all den Streitigkeiten werden sich die Herrschaften Homburger, Brüderle, Rösler, Lindner und Bahr kaum mehr freundlich in die Augen schauen können. Allerdings: In vielen Parteien ist das der Normalzustand. Oft werden sie geführt von einer Gruppe offener oder heimlicher Rivalen, die sich gegenseitig misstrauisch kontrollieren. Oder glauben Sie etwa Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier und Andrea Nahles sind gute Freunde?