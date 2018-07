Sie sind verurteilte Sexualstraftäter und gelten auch nach ihrer Haft als "Gefahr für die Allgemeinheit". Trotzdem leben sie in Freiheit: Allein in Freiburg wohnen zurzeit sieben Männer, die nach ihren Gefängnisstrafen von der Polizei als "rückfallgefährdet" eingestuft werden. Um erneute Verbrechen zu verhindern, werden sie rund um die Uhr bewacht. 150 Polizisten sind dafür im Einsatz.

Die Freiburger Verhältnisse sind die Folge eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom Dezember 2009. Die Straßburger Richter hatten die deutsche Praxis, weiterhin gefährliche Straftäter nach Ablauf der Haftstrafe unbefristet statt nur zehn Jahre als "Sicherungsverwahrte" einzusperren, für rechtswidrig erklärt. Bundesweit können sich rund 100 Schwerverbrecher auf dieses Urteil berufen – und deshalb

sofort freigelassen werden. Sowohl für Polizisten, als auch für die Straftäter und Anwohner ist das eine schwierige Situation, die Kosten explodieren.

Um teure und unbefriedigende Übergangslösungen wie in Freiburg möglichst schnell zu beenden, hat die Bundesregierung kurz vor Weihnachten 2010 ein neues Regelwerk verabschiedet: das Therapieunterbringungsgesetz (ThUG). Es soll zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und sowohl die Bevölkerung als auch die Persönlichkeitsrechte der Gewalt- und Sexualstraftäter schützen, die ihre Strafen abgesessen haben. Das Gesetz sieht vor, dass die Betroffenen nach der Haft in geschlossenen Therapieeinrichtungen untergebracht werden können. Der Unterschied zur Sicherungsverwahrung ist, dass die Bedingungen dieser Therapieeinrichtungen nicht denen einer normalen Strafhaft entsprechen sollen.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? Mitnichten. Die genaue Ausgestaltung einer solchen Therapieunterbringung lässt das Gesetz offen. Für die Umsetzung des ThUG sind die Bundesländer zuständig. Ein grundsätzliches Problem ist außerdem, dass es einen Grund geben muss, um einem gefährlichen Straftäter nach Ablauf seiner Strafe erneut die Freiheit zu begrenzen. Daher schreibt das Gesetz fest, dass nur Straftäter untergebracht werden können, die wegen einer "psychischen Störung" eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen.

Über das Vorliegen einer solchen Störung entscheiden Landesgerichte. Das Gesetz schreibt vor, dass die "psychische Störung" mit zwei unabhängigen Gutachten bewiesen werden muss. Doch an diesem Punkt regt sich Widerstand von den zuständigen Ärzten. Denn bei jedem Gewalt- und Sexualverbrechen wird schon im Gerichtsverfahren geprüft, ob eine psychische Erkrankung Grund für das Verbrechen ist. Liegt eine solche Krankheit vor, wird der Angeklagte wegen verminderter Schuldfähigkeit freigesprochen oder in eine psychische Klinik eingewiesen.

Sicherungsverwahrte, wie die Sexualstraftäter in Freiburg, wurden in ihren Prozessen jedoch als voll schuldfähig eingestuft. Dass die psychisch Gesunden nochmals begutachtet werden sollen, empfinden Ärzte wie Arno Deister als Ärgernis. "Die Straftäter, um die es geht, sind zwar gefährlich, aber nicht psychisch krank. Deshalb fallen sie auch nicht in unseren Aufgabenbereich", sagt der Chefarzt des Zentrums für Psychosoziale Medizin in Itzehoe. Er hält es für einen Skandal, "dass eine gesellschaftliche Entscheidung auf die Psychiatrie abgeschoben wird".

Gemeinsam mit dem Arbeitskreis der Chefärzte von Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie an Allgemeinkrankenhäusern hat er sich gegen das Gesetz bei Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) beschwert. Der Chefarzt ist sich sicher: Die meisten seiner Kollegen würden Gutachten für die Therapieunterbringung ablehnen. Die Diagnose einer ominösen "psychischen Störung", nur um Straftäter wegsperren zu können, das falle schlicht nicht in den Aufgabenbereich von seriösen Medizinern.