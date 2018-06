Ein großes Geheimnis haben Grüne und Sozialdemokraten um ihren historischen Koalitionsvertrag gemacht. Seit gestern ist bekannt, wie die beiden Parteien Baden-Württemberg regieren wollen . Und nun? Ist das Vertragswerk der Fahrplan für eine grüne Revolution im einstigen CDU-Stammland ?

Ein Anruf bei Boris Palmer, seit vier Jahren grüner Oberbürgermeister in Tübingen und quasi erster Experte für grün-geführte Regierungen: "Eine Revolution, das wollen wir nicht, das will doch keiner", sagt Palmer schnell. "Das Land ist mit sich selbst zufrieden, da jetzt alles umbauen zu wollen, würde nur Aufruhr verursachen." Es gehe darum, sagt der Grünen-Bürgermeister und klingt dabei schon fast konservativ, "an den kleinen Stellschrauben zu drehen und Blockaden zu lösen".

Kleine Stellschrauben statt großer Kehrtwende: Es sind erstaunlich sanfte Töne, die die Grünen nach ihrem historischen Wahlsieg anstimmen. Und liest man die 85 Seiten des Koalitionsvertrages, bestätigt sich dieser Eindruck. Von radikalen Vorhaben der einstigen Sponti-Partei ist da wenig zu finden. Stattdessen bekannte Konzepte und kleine Anpassungen überall.

In der Bildungspolitik zum Beispiel , wo Bundesländer noch die meisten Gestaltungsmöglichkeiten haben, hat Grün-Rot im Grunde die Pläne ihrer Kollegen in Nordrhein-Westfalen übernommen: Keine Studiengebühren mehr, dafür Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Keine verpflichtende Schulempfehlung nach der Grundschulzeit mehr, dafür längeres gemeinsames Lernen in neuen Gemeinschaftsschulen, aber nur, wenn die Kommunen und Schulen das wollen. Einen "echten Bildungsaufbruch" nennt der designierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann das – die Opposition hört bei diesem Slogan vor allem das Wort "Bruch" heraus, und warnt, wie der CDU-Fraktionschef Peter Hauk, vor der "Zerstörung bewährter Strukturen".

Hauk und seine Kollegen von der FDP fürchten um das klassische dreigliedrige Schulsystem, mit dem Baden-Württemberg im nationalen Leistungsvergleich immer gut abgeschnitten hat. Dabei steht viel von dem, was Grün-Rot nun plant, schon in einem Gutachten des renommierten Pisa-Forschers Jürgen Baumert, dass noch die CDU-Bildungsministerin Marion Schick in Auftrag gegeben hatte.

CDU-Mann Hauk hat es überhaupt schwer in diesen Tagen. Er versucht Stimmung zu machen gegen den "ideologischen Flickenteppich", wie er den Koalitionsvertrag nennt. Und doch muss er sich argumentativ schon sehr verrenken, um zu begründen, warum die Pläne der neuen Regierung "niederschmetternd und eine Gefahr für das Land" sein sollen. Er sagt dann beispielsweise: "Besonders das, was nicht im Vertrag steht, bereitet mir große Sorge." Hauk fürchtet, dass die grün geführten Ministerien in der Regierungspraxis "die Rahmenbedingungen dermaßen verschärfen, dass eine planwirtschaftliche Öko-Ideologie den freien Markt ersetzt."

Bei den künftigen Regierungsparteien muss man fast lachen über solche Verschwörungstheorien. "Völlig unbegründet" sei das, sagt ein Sprecher der SPD-Fraktion. Man setze nur das um, was sowieso schon gesellschaftlicher Konsens sei.

Dazu kann man wohl auch den Atomausstieg zählen , den Grün und Rot nun im Koalitionsvertrag für Baden-Württemberg festgeschrieben haben. Hinzu kommt das Vorhaben, den Windkraft-Anteil an der Energieversorgung im Land bis 2020 von bisher mickrigen 0,8 Prozent auf 10 Prozent auszubauen. Im rot-grünen NRW will man es bis dahin auf 15 Prozent bringen. Von Öko-Radikalismus im Südwesten kann hier also keine Rede sein.