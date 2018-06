Nach der jüngsten Eskalation der parteiinternen Querelen sieht die Spitze der Linkspartei nach Angaben der Parteivorsitzenden Gesine Lötzsch und Klaus Ernst ihren Streit beigelegt. "Der geschäftsführende Vorstand sieht sich in der Verantwortung, die Debatte über das Führungspersonal der Partei sofort einzustellen", heißt es in einer Erklärung, die das Führungsgremium der Linken auf einer Sondersitzung am Mittwoch in Berlin beschloss.

Alle Mitglieder des geschäftsführenden Parteivorstands seien sich einig gewesen, dass Personaldebatten und Rücktrittsforderungen äußerst schädlich seien, sagte Ernst. "Deshalb haben wir vereinbart, damit aufzuhören." Es sei nun eine Debatte notwendig über den künftigen Kurs der Partei, deren Profil geschärft werden solle. "Wir müssen dazu kommen, dass jeder in der Partei weiß, wofür sie steht", sagte Ernst.

Die Partei sei in einer "komplizierten Situation", sagte Lötzsch nach der Sitzung. Es sei gemeinsame Aufgabe der Führungsmitglieder und Mandatsträger, "wieder zu einer vernünftigen Arbeitsatmosphäre zu kommen. Lötzsch und Ernst lehnten einen Rücktritt ab. Sie seien gewählt worden, um das neue Programm auf den Weg zu bringen, sagte Lötzsch.

Nach den Worten der Vorsitzenden bleibt auch der umstrittene Schatzmeister Raju Sharma im Amt. Er sah sich mit Rücktrittsforderungen konfrontiert, nachdem er Ernst scharf kritisiert hatte. Sharma hatte dem Linken-Chef vorgehalten, er solle mit seiner Kritik an Parteifreunden entweder konkret werden "oder die Klappe halten".