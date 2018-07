Der Gründer der Finanzberatung AWD, Carsten Maschmeyer, hat Medienberichten zufolge dem früheren SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder im Wahlkampf stärker finanziell geholfen als bislang bekannt.

Neben einer bereits bekannten Spende in Höhe von 650.000 Mark (rund 325.000 Euro) für den Landtagswahlkampf in Niedersachsen 1998 gab es demnach eine weitere Zuwendung für Schröders Bundestagswahlkampf im selben Jahr. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und das ARD-Magazin Panorama zitierten aus Unterlagen, denen zufolge Maschmeyer im Bundestagswahlkampf 1998 anonym über einen Mittelsmann 150.000 Mark (76.690 Euro) für drei ganzseitige Zeitungsanzeigen zur Unterstützung Schröders gegeben habe.

Die Anzeigen waren den Angaben zufolge im Namen der Initiative "Handwerk und Mittelstand für Gerhard Schröder" geschaltet worden. Bei der Organisation der als privat auftretenden Initiative habe eine Mitarbeiterin der rechtlich zu Neutralität verpflichteten Staatskanzlei in Hannover geholfen. Die Mitarbeiterin habe dies bestätigt. Die Einbindung der Staatskanzlei in Wahlkampfaktivitäten könnte gegen geltendes Recht verstoßen haben. Panorama zitierte die Einschätzung des Düsseldorfer Verfassungsrechtlers Martin Morlok, wonach dieses Vorgehen "eindeutig verfassungswidrig" sei.

Leiter der Staatskanzlei in Hannover war damals der heutige Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Frank-Walter Steinmeier. Er soll in diesem Zusammenhang verschiedene Vermerke abgezeichnet haben. Steinmeier teilte Panorama schriftlich mit: "Ob überhaupt, von wem und an welchen Empfänger Geld überwiesen wurde, entzieht sich meiner Kenntnis." Etwaige politische Aktivitäten seien "außerhalb der dienstlichen Verantwortung dieser Mitarbeiter erfolgt". Maschmeyer teilte mit, er könne sich nicht an einen solchen Vorgang erinnern.

Eine leitende Beamtin der Staatskanzlei die dort auch schon 1998 tätig war, bestätigte den Berichten zufolge jedoch die Vorgänge und die Echtheit der Dokumente. Sie selbst sei maßgeblich an den Aktionen beteiligt gewesen und müsse heute zugeben, aus Begeisterung für Schröders Kurs "über das Ziel hinausgeschossen" zu sein, zitierte Panorama die Beamtin. Wenn Steinmeier – wie in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber "Panorama" – heute allerdings so tue, als hätten einzelne Mitarbeiter der Staatskanzlei allenfalls außerhalb der Dienstzeit Wahlkampf für Schröder gemacht, werde er durch die "Aktenlage" widerlegt, wird Raddatz weiter zitiert.