Die Schnellbahnstrecke zwischen Stuttgart und Ulm lässt sich ohne einen unterirdischen Stuttgarter Bahnhof verwirklichen. Das hat Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) im Nachrichtenmagazin Der Spiegel erklärt, das am Montag erscheint. "Wendlingen-Ulm kann unabhängig von Stuttgart 21 gebaut werden." Voraussetzung sei, dass das Land sich wie geplant mit mehr als 950 Millionen Euro an dem Projekt beteilige.

Der baden-württembergische SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel wies die Äußerungen als Unsinn zurück. Eine Finanzierung des Landes allein für die Schnellbahntrasse werde es nicht geben. "Sonst stehen die Züge in Wendlingen und kommen nicht zum Hauptbahnhof." Solche Debatten seien aber sowieso verfrüht, da ohne den anstehenden Stresstest der Bahn keine vernünftigen Entscheidungen gefällt werden könnten. "Bis dahin sollten alle Beteiligten einfach mal den Schnabel halten." Es sei alles andere als sinnvoll, die Debatte jeden Tag mit neuen Spekulationen zu befeuern.

Ramsauer hatte im Nachrichtenmagazin auch mit Schadensersatzforderungen gedroht, sollte die designierte grün-rote Landesregierung aus dem Projekt Stuttgart 21 aussteigen. Er rate dem neuen Ministerpräsidenten, "seine eigene Rechtsposition noch einmal genau durchleuchten zu lassen".

Dem Spiegel zufolge deutet eine bahninterne Analyse darauf hin, dass der Konzern das Projekt möglicherweise zu knapp kalkuliert habe. Die aktuellen Risiken summierten sich demnach auf rund 1,2 Milliarden Euro, schreibt das Magazin. Dies sei aber ein Worst-Case-Szenario, bei dem alle erdenklichen Risiken in Betracht gezogen werden. Der Spiegel zitiert den Bahn-Vorstand Volker Kefer mit den Worten, das Unternehmen sei auf gutem Wege, die möglichen Kostenrisiken deutlich nach unten zu fahren. "Nach heutiger Kenntnis ist der eingeplante Puffer ausreichend", wird Kefer zitiert. "Wir werden damit unsere Schmerzgrenze von 4,52 Milliarden Euro nicht überschreiten."

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Renate Künast, erklärte in der Welt am Sonntag, ihre Partei mache eine Volksabstimmung über Stuttgart 21 vom Ausgang des Stresstests abhängig. "Winfried Kretschmann hat erst vor wenigen Tagen gesagt, dass erst durch den Stresstest beantwortet werden muss, ob der geplante Tiefbahnhof eine 30 Prozent höhere Kapazität als der bisherige Kopfbahnhof bringt, was wir bezweifeln."

Damit stellte sich Künast gegen den künftigen Stuttgarter Koalitionspartner SPD, der in jedem Falle das Volk entscheiden lassen will. Erst am Freitag hatte der Spitzenkandidat Nils Schmid, der gegenwärtig mit Kretschmann über die grün-rote Koalition verhandelt, gesagt: "Es wird keinen Koalitionsvertrag ohne eine Volksabstimmung zu Stuttgart 21 geben."