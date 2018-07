Die Fraktionsvorsitzenden von Union und FDP haben sich auf eine Reform des Wahlrechts für den Bundestag verständigt. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, sollen künftig die Ergebnisse in den einzelnen Bundesländern nicht mehr verbunden werden, sodass jedes Bundesland separat seine Vertreter in den Bundestag wählt.

Bislang kann die Verbindung der Landeslisten der Parteien zu einem sogenannten negativen Stimmengewicht führen, weil die Stimmen zwischen den Bundesländern verrechnet werden. Fallen in einem Bundesland Überhangmandate an, können oftmals nicht die Kandidaten aus dem Land in den Bundestag einziehen, die diese Direktmandate erzielt haben. Das liegt daran, dass die Ergebnisse einer Partei in allen Bundesländern verglichen werden und zusätzlichen Mandate aus einem Land auf ein anderes verteilt werden können.

Erzielt eine Partei beispielsweise in Niedersachsen über die Erststimmen zwölf Direktmandate, aber ihr stehen nach ihrem Zweitstimmenanteil nur zehn zu, in Hamburg jedoch erreicht sie die ihr nach den Zweitstimmen zustehenden zwei Mandate nicht, werden die zusätzlichen Stimmen aus Niedersachsen auf Hamburg verteilt.

Der Entwurf der Koalition lässt allerdings die Regelung unangetastet, dass die Fünf-Prozent-Hürde für die Parteien bundesweit und nicht separat in jedem Bundesland gilt. Auch Überhangmandate soll es weiterhin geben. Außerdem soll die Wahlbeteiligung wie bisher für jedes Bundesland bei der Verteilung der Stimmen berücksichtigt werden. Je höher die Wahlbeteiligung, desto mehr Abgeordnete kann ein Land entsenden. Der Wahlrechtsschutz soll verbessert werden. So werde es leichter, Rechtsmittel bei der Zulassung von Parteien wie auch bei der Nachwahlprüfung einzulegen.

2008 hatte das Bundesverfassungsgericht das bestehende Recht, insbesondere wegen des negativen Stimmgewichts, für verfassungswidrig erklärt und Korrekturen bis zum 30. Juni dieses Jahres verlangt. Kommende Woche soll der Gesetzentwurf nach Angaben des Handelsblatt den Fraktionen und auch der Opposition vorgelegt werden.

Die SPD kritisierte den Vorschlag. Thomas Oppermann, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, erklärte: "Ich bin entsetzt, dass die Koalition die Frage der Überhangmandate nicht lösen will." Die zunehmende Zahl der Überhangmandate berge das Risiko, dass nach einer Bundestagswahl einer Mehrheit nach Zweitstimmen eine Mehrheit nach Mandaten gegenüber stünde. Dies könne zu einer Verfassungskrise führen. Die Sozialdemokraten favorisieren eine Lösung, die vorsieht, für jedes Direktmandat einer Partei dem politischen Konkurrenten ein Ausgleichsmandat zu geben. Hintergrund ist, dass die CDU bei Bundestagswahlen in der Vergangenheit oftmals mehr Direktmandate erzielte als die SPD.