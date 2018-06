Die künftige grün-rote Regierung in Baden-Württemberg verlangt schnelle Änderungen beim Länderfinanzausgleich. "Natürlich werden wir beim Länderfinanzausgleich Druck machen", sagte der designierte Finanz- und Wirtschaftsminister, SPD-Landeschef Nils Schmid, der Welt am Sonntag.

Baden-Württemberg, das zu den Geber-Ländern bei der Finanzverteilung zwischen den Bundesländern gehört, behält sich eine Klage vor, die schon die CDU/FDP-Vorgängerregierung angestrebt hatte. "Wir werden vor einer Klage gegen den Länderfinanzausgleich nicht zurückschrecken", sagte Schmid. "Das System muss verändert werden, weil es ungerecht ist und falsche Anreize setzt."

Grün-Rot will laut Schmid anders vorgehen als die bisherige Landesregierung unter Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU). Er warf Mappus vor, "mit seinem vorschnellen Klage-Plan" Möglichkeiten der einvernehmlichen Verständigung mit den anderen Ländern und dem Bund erschwert zu haben. Grün-Rot wolle zunächst in Bundesrat und Bundestag nach Mehrheiten suchen.

"Wir fordern eine Föderalismus-Kommission III, in der Mehrheiten für eine gerechte Neuregelung gesucht werden", sagte Schmid. Wenn es dort allerdings Blockaden gäbe, "würden wir klagen". Zu Forderungen aus Nehmerländern wie Berlin sagte Schmid: "Für SPD wie Grüne in Baden-Württemberg ist ganz klar, dass wir auf Bundesebene die Interessen unseres eigenen Landes vertreten."

Länderfinanzausgleich Finanzausgleich Die Grundidee klingt einfach und fair: Damit sich die Lebensbedingungen in den 16 Bundesländern nicht so stark unterscheiden, sorgt der Länderfinanzausgleich für Solidarität zwischen Arm und Reich. Jedes Jahr fließen deshalb Milliarden von den starken Staaten zu den schwachen. Der Gesetzgeber kommt damit dem Ziel der "Vereinheitlichung der Lebensverhältnisse" nach, das im Grundgesetz verankert ist. Reformiert wurde das Ausgleichssystem zuletzt im Jahr 2005, die nächste Änderung steht 2020 an. Ab dem kommenden Jahr soll ein neuer Ausgleich verhandelt werden. Funktionsweise Grob vereinfacht funktioniert das System so: Zuerst werden die Steuereinnahmen auf die Gebietskörperschaften verteilt. Die armen Länder bekommen darüber hinaus einen geringen Anteil aus den Einnahmen der Umsatzsteuer. Dann folgt der Länderfinanzausgleich im engeren Sinne, also der Transfer zwischen den Staaten. In die Berechnung fließt unter anderem ein, wie viel Steuern ein Land einnimmt und wie viele Einwohner es hat. Mithilfe einer komplizierten Formel werden dann die Transfersummen berechnet. Geber/Nehmer Vorläufigen Berechnungen zufolge wurden im vergangenen Jahr rund sieben Milliarden Euro umverteilt. Am meisten profitiert hat Berlin: Rund 2,9 Milliarden bekam die Hauptstadt aus dem Finanzausgleich. Sachsen erhielt rund 843 Millionen, Thüringen etwa 466 Millionen Euro. Das Geld kam im Wesentlichen aus Bayern (3,5 Milliarden), Hessen (1,7 Milliarden) und Baden-Württemberg (1,7 Milliarden). Insgesamt standen im vergangenen Jahr vier Geberländer zwölf Nehmerländern gegenüber. In der Vergangenheit haben sich die Rollen einiger Länder vertauscht: Bayern etwa gehörte 37 Jahre lang zu den Nehmerländern, seit 1986 zahlt der Freistaat an die armen Länder. Kritik Die reichen Länder sagen: Wir verteilen zu viel um. Wenn ein Land sich anstrenge und spare, fließe ein zu großer Teil in die Umverteilungsmaschine des Finanzausgleiches. Das bremse die Anstrengungen zu sparen. Die Nehmerländer wiederum hätten Anreize, ihre Ausgaben zu erhöhen oder auf Einnahmen zu verzichten – etwa auf Studiengebühren oder Kita-Gebühren. Stimmt nicht, sagen die Nehmerländer. Sie werfen den Geberländern vor die Situation zu überzeichnen und Wesentliches zu verschweigen. Die angeblich starken Länder würden schließlich über andere Kanäle gepäppelt – etwa durch Zuschüsse für Bundeswehrstandorte oder Verkehrsinfrastruktur. Kritiker des heutigen Finanzausgleiches stören sich vor allem an den Privilegien für die Stadtstaaten: Jeder Bremer, Hamburger und Berliner zählt beim Finanzausgleich das 1,35-fache eines normalen Bundesbürgers, um Sonderbelastungen einer Großstadt auszugleichen. Reform Eine Konstellation von zwölf Empfängern gegen vier Zahler macht eine Reform schwierig. Änderungen wird es aber geben müssen. Denn das jetzige Umverteilungssystem läuft 2019 aus. Dann ist auch Schluss mit dem Solidarpakt II für den Aufbau Ost. Hinzu kommt die Schuldenbremse im Grundgesetz: Spätestens von 2020 an dürfen Länder in normalen Zeiten keine neuen Kredite mehr aufnehmen. Wenn nun die reichen Länder mit Klage drohen, wollen sie auch Druck machen für die 2012 oder 2013 anstehenden Verhandlungen über den neuen Ausgleich.

Bayern will an den bisherigen Klage-Plänen der süddeutschen Geber-Länder festhalten. Finanzminister Georg Fahrenschon (CSU) sagte der Welt am Sonntag, der Freistaat werde klagen, wenn in den derzeit noch laufenden Gesprächen der Geber- mit den Nehmerländern eine "gütliche Einigung nicht möglich ist". Es müsse endlich erreicht werden, dass die drei Geberländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen nach dem Finanzausgleich nicht schlechter dastünden als vorher. "Die Leistungsgerechtigkeit muss hergestellt werden, und die Sonderregelungen für die Stadtstaaten müssen überprüft werden."

In dem bis 2019 geregelten Länderfinanzausgleich zahlen Bayern, Baden-Württemberg und Hessen den allergrößten Teil des Ausgleichs an Länder mit niedrigeren Steuereinnahmen. Im vergangenen Jahr zahlten die drei Länder rund sieben Milliarden Euro in den Ausgleich. Größtes Nehmerland war Berlin.