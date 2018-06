Das Schweigen wird langsam unangenehm. Karoline Linnert sitzt etwas verloren auf ihrem Stuhl und schaut in schüchterne Schülergesichter. "Also", sagt die grüne Spitzenkandidatin mit den hennarot gefärbten Haaren in die Stille und lächelt hilflos. "Fällt Euch keine Frage ein? Was mögt ihr denn von mir wissen?" Es hilft nichts, die Zehntklässler schütteln den Kopf und weichen beschämt dem Blick der 52-Jährigen aus.



Schließlich versucht es Linnert bei den Erstwählern mit dem grünen Gassenhauer: "Was haltet ihr denn von Atomkraft?", fragt sie. "Mmja, ist schlecht", murmeln die Schüler. "Genau", sagt Linnert ein wenig erleichtert: "Wir Grünen sagen das ja schon seit unserer Gründung."



Es ist zweifellos kein einfacher Termin, den die Spitzenkandidatin an diesem Morgen im Bremer Arbeiterstadtteil Gröpelingen beschreitet. Bei der Landtagswahl am 22. Mai in Deutschlands kleinstem Bundesland dürfen erstmals auch Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Daher hat Rektorin Barbara Bugiel Vertreter aller Parteien in die abgenutzte Sporthalle geladen. Sie sollen die Jugendlichen von sich und ihrem Wahlprogramm überzeugen.

Infobox Bremen Wahl Bremen Bremen bildet gemeinsam mit Bremerhaven einen Stadtstaat und ist mit rund 660.000 Einwohnern und 400 Quadratkilometern Deutschlands kleinstes Bundesland. SPD- Bürgermeister Jens Böhrnsen regiert sein 2005, zunächst in einer großen Koalition, seit 2007 mit den Grünen. Die Sozialdemokraten sind in der Hansestadt schon seit Kriegsende ununterbrochen an der Macht. Bremen ist bekannt für seine historische Altstadt, von der Teile 2004 zum Unesco-Welterbe erklärt wurden. Probleme Die Arbeitslosenquote im Land Bremen liegt aktuell bei 11,8 Prozent, damit ist der Zwei-Städte Staat das Land mit der höchsten Arbeitslosenquote in Westdeutschland. Beinahe jeder sechste Einwohner (95.000) lebt von Hartz-IV. Bremen ist mit circa 17 Milliarden Euro hoch verschuldet, und musste daher bereits mehrfach eine Haushaltssperre verhängen.



Im Jahr 2006 sorgte der Fall Kevin für Schlagzeilen, der Zweijährige wurde tot im Kühlschrank seines drogensüchtigen Ziehvaters gefunden, trotz Vormundschaft durch das Jugendamt blieb die Leiche des kleinen Jungen lange unentdeckt. Nun kehrt die Debatte zurück: Bei 23 Kindern von Drogenabhängigen wurden Rückstände von Drogen in den Haaren gefunden. Ob die Kinder von ihren Eltern ruhig gestellt wurden, oder ob die Spuren durch Kontakt mit Drogenabhängigen wie etwa Umarmen zustande kam, ist unklar.





Gröpelingen hat in Bremen keinen guten Ruf – der kleine Kevin starb hier in der Obhut seines drogensüchtigen Ziehvaters und unter den Augen des Jugendamtes. Der Migrantenanteil und die Arbeitslosigkeit sind hoch, ebenso die Perspektivlosigkeit. Bugiel sagt von ihren Schützlingen, dass 90 Prozent von ihnen aus einem "bildungsfernen Elternhaus stammen". Dass die allermeisten keine Ausbildung finden, wenn sie die Integrierte Stadtteilschule verlassen.



"Wir haben hier alle Leistungsspektren", betont die Rektorin. Das meint zum Beispiel, dass eine Schülerin den Unterschied zwischen Bundestags- und Landtagswahl nicht kennt. Und dass eine andere erzählt, ihre Eltern würden nie wählen gehen. Aber auch, dass ein junger Mann genau über die Vor- und Nachteile von Atomkraft informiert ist und darüber mit Linnert diskutieren will.



Die Grünen-Spitzenkandidatin erklärt geduldig, geht auf die Schüler ein. Doch sie wirkt ein wenig hölzern dabei. Der Termin ist mühsam für sie, auch wenn sie das im Nachhinein nicht zugeben will. Hier fange gelebte Demokratie doch an, sagt sie wie zu ihrer Verteidigung. Schließlich haben sich die Grünen in Bremen sehr für das Wahlrecht ab 16 eingesetzt. Zu den Schülern hatte Linnert zuvor gesagt, dass Demokratie anstrengend sei, weil man sich als Wähler informieren müsse, um dann abzustimmen über die Alternativen. "Aber auf jeden Fall doch besser, als wenn es einfach einen König gibt", hat Linnert mehrmals wiederholt.



Die grüne Spitzenkandidatin macht solche Kommentare, die sehr flapsig rüberkommen, öfters. Sie unterstreichen ihren Pragmatismus. Es ist, als wolle sie damit die harten Realitäten auflockern. Seit 2007 ist Linnert Finanzsenatorin im hochverschuldeten Bremen, das eigentlich kein Geld hat. Sie ist also die harten Realitäten gewohnt. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass sie ihr Amt in einer Neuauflage der rot-grünen Regierung von Jens Böhrnsen (SPD) nach dem 22. Mai behalten wird.

"Als ich jung war, wollte ich die Welt retten, heute möchte ich sie nur ein bisschen besser machen", sagt sie am gleichen Abend bei einer Diskussionsveranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes über ihren Job. Nirgends könne man doch so gestalten wie im Finanzressort. "Ich will das weitermachen, ich habe noch viel zu tun."

Die Grünen waren in Bremen schon immer stark, einer neuen Umfrage zufolge haben sie inzwischen die CDU überholt und liegen mit 24 Prozent bei Baden-Württemberger Werten. Nur der Koalitionspartner SPD ist stärker und kommt auf 37 Prozent. Könnte die grüne Spitzenkandidatin da nicht selbst Ambitionen auf den Chefsessel entwickeln? Gemeinsam mit der CDU als Juniorpartner? Linnert winkt entsetzt ab. "Absurd sei das", eine grün-schwarze Koalition: "Das wäre doch reine Machtgier."