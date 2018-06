In Bremen kann die amtierende rot-grüne Koalition fortgesetzt werden. Die SPD bestätigte in den Hochrechnungen, was alle Umfragen in den vergangen Wochen vorhergesehen hatten und gewinnt die Bürgerschaftswahl am Sonntag nicht nur deutlich, sondern legt im Vergleich zur Wahl 2007 auch leicht zu. Die Grünen lassen erstmals bei einer Landtagswahl die CDU hinter sich, die FDP kann offenbar nicht von einem Rösler-Effekt profitieren.

Den Hochrechnungen von Infratest dimap und der Forschungsgruppe Wahlen zufolge kommt die SPD von Bürgermeister Jens Böhrnsen auf 38,0 bis 38,3 Prozent der Stimmen. Die Grünen erreichen 22,7 bis 22,9 Prozent, die CDU 20,1 bis 20,6 Prozent. Die Linkspartei kommt auf 5,7 bis 5,8 Prozent zieht damit erneut in die Bürgerschaft ein. Die FDP scheitert mit 2,8 oder 2,9 Prozent an der Fünfprozenthürde, die in Bremen und Bremerhaven getrennt berechnet wird. Die rechtspopulistische BIW (Bürger in Wut) ist mit 3,6 bis 3,8 Prozent wohl in der Bürgerschaft vertreten, da die Partei in Bremerhaven mehr als 5 Prozent der Stimmen erreicht hat. Die NPD verpasst den Einzug ins Parlament. Wegen des komplexen Wahlrechts wird das vorläufige amtliche Endergebnis erst in einigen Tagen vorliegen.

Nach derzeitigem Stand werden die Sozialdemokraten über 35 Sitze im Landesparlament verfügen (bisher: 32). Die Grünen dürfen 22 Abgeordnete in der Bürgerschaft schicken (bisher: 14), die CDU nur noch 19 (bisher: 23). Die Linke erhält 6 Sitze (bisher: 7). Die BIW wird weiterhin mit einem Abgeordneten in der Bürgerschaft vertreten sein.

Theoretisch wäre bei einem solchen Wahlergebnis nicht nur die Fortsetzung der rot-grünen Regierungskoalition sondern auch ein Bündnis von SPD und CDU möglich. Für eine grün-schwarze Koalition, die die Spitzenkandidatin der CDU, Rita Mohr-Lüllmann, in den vergangenen Tagen ins Gespräch gebracht hatte, gibt es rechnerisch beim aktuellen Stand keine Mehrheit. Karoline Linnert, die grüne Spitzenkandidatin und derzeitige Finanzsenatorin in Bremen, hatte dies aber ohnehin kategorisch ausgeschlossen. Die SPD wird deshalb wie schon seit 65 Jahren weiterhin den Regierungschef im kleinsten Bundesland Deutschlands stellen.

Bei der vergangenen Bürgerschaftswahl vor vier Jahren hatte die SPD 36,7 Prozent der Stimmen erreicht. Die CDU kam damals auf 25,6 Prozent, die Grünen auf 16,5 und die FDP auf sechs Prozent. Ebenfalls in die Bürgerschaft gewählt wurden damals die rechtsextreme DVU (2,7 Prozent landesweit, 5,3 Prozent in Bremerhaven) und die BIW (0,8 Prozent landesweit, 5,3 Prozent in Bremerhaven). Die Wahlbeteiligung lag 2007 bei 57,6 Prozent.

Dieses Mal zeichnet sich eine noch geringere Wahlbeteiligung ab. Infratest dimap sieht sie derzeit bei 54 Prozent, der niedrigste Wert, der jemals bei Bürgerschaftswahlen in Bremen erreicht wurde. Allerdings war das Interesse an der Briefwahl diesmal deutlich größer als in den Vorjahren: Fast ein Viertel aller gut 500.000 Wahlberechtigten beantragte die Stimmzettel bereits im Vorfeld, um die Kreuzchen zu Hause zu machen.

Erstmals durften bei einer Landtagswahl in Deutschland auch Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wählen.