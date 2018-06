ZEIT ONLINE : Frau Mohr-Lüllmann, in zwei Wochen ist Bremen-Wahl. Noch hat man wenig gehört über die Themen dieses Bundeslandes. Als Spitzenkandidatin der Oppositionspartei wissen Sie doch bestimmt ein paar Dinge, die sich ändern müssen, oder?



Rita Mohr-Lüllmann : Natürlich. Die Bilanz von 65 Jahren SPD-Regierung ist schließlich katastrophal: Wir haben in Bremerhaven die höchste Arbeitslosigkeit in ganz Westdeutschland, Bremen steht im bundesweiten Vergleich an dritter Stelle. Das Land hat zudem die schlechtesten PISA-Ergebnisse und die meisten Firmen- und Privatinsolvenzen. Auch in der Kriminalitätsstatistik liegen wir sehr weit oben, Bremen gilt als "Stadt der Einbrecher". Hinzu kommt der riesige Schuldenberg, den die rot-grüne Regierung einfach nicht abbauen will.

Rita Mohr-Lüllmann 54, stammt aus Nordrhein-Westfalen, lebt aber seit über 30 Jahren in Bremen. Die Apothekerin ist seit 2003 Mitglied in der Bremischen Bürgerschaft und ist dort Fraktionssprecherin für Gesundheit. Seit 2007 ist sie stellv. Vorsitzende der CDU Fraktion und seit 2010 stellv. Landesvorsitzende. Sie ist die erste Frau, die für die Christdemokraten als Spitzenkandidatin für eine Landtagswahl antritt.



ZEIT ONLINE : Wechselstimmung gibt es dennoch nicht. Die CDU gilt als chancenlos: In letzten Umfragen dümpelte sie bei knapp über 20 Prozent der Stimmen und ist nach SPD und Grünen zur drittstärksten Partei deklassiert. Macht Ihnen der Wahlkampf so noch Spaß?



Mohr-Lüllmann : Doch, ich bin sehr motiviert. Ich stehe für eine etablierte und wichtige Partei. Wir nutzen jetzt die letzten Wochen, um die Menschen noch zu mobilisieren.



ZEIT ONLINE : Seit Kriegsende wählen die Bremer sozialdemokratisch . Warum kann die CDU nicht Fuß fassen?



Mohr-Lüllmann : Es gleicht inzwischen einem festgefahrenen Ritual, in Bremen SPD zu wählen. Bundesweit sind die Grünen im Aufwind, obwohl sich hier im Land zeigt, dass ihre reale Politik nichts taugt. Ich will den Wählern vermitteln, dass es Alternativen zu diesem Stillstand gibt.



ZEIT ONLINE : Bremen hat 17 Milliarden Euro Schulden, das sind rund 27.300 Euro pro Einwohner. Die grüne Finanzsenatorin Karoline Linnert hat sich in den Augen vieler als harte Saniererin bewährt. Ist sie ein Beispiel dafür, dass die Grünen der CDU den Rang als bürgerliche Partei ablaufen?





Mohr-Lüllmann: Die Finanzsenatorin hat im Nachtragshaushalt für 2010 sogar noch mal pro Monat 100 Millionen neue Schulden aufgenommen, sie hat in nur vier Jahren 3,3 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Insofern ist sie alles andere als eine Saniererin. Wir lassen jetzt vom Staatsgerichtshof prüfen, ob der Haushalt 2011 gegen die Landesverfassung verstößt.

ZEIT ONLINE: Was will die CDU denn besser machen beim Sparen?

Mohr-Lüllmann: Wir wollten die Schuldenbremse in der Landesverfassung verankern. Wir haben uns für einen Notlagentarifvertrag ausgesprochen und fordern eine Prüfung, ob wir nicht einige kommunale Unternehmen verkaufen können. Dazu gehören auch die Wohnungsbaugesellschaft oder die städtischen Kliniken. Damit macht man sich keine Freunde. Beim Sparen darf es keine Tabus geben, wir können nicht wie Frau Linnert einfach nur auf steigende Steuereinnahmen hoffen. Auch Landesprogramme der Arbeitslosenförderung gehören auf ihre Wirksamkeit hin untersucht. Weder SPD noch Grüne haben konkrete Sparvorschläge geäußert.

Infobox Bremen Wahl Bremen Bremen bildet gemeinsam mit Bremerhaven einen Stadtstaat und ist mit rund 660.000 Einwohnern und 400 Quadratkilometern Deutschlands kleinstes Bundesland. SPD- Bürgermeister Jens Böhrnsen regiert sein 2005, zunächst in einer großen Koalition, seit 2007 mit den Grünen. Die Sozialdemokraten sind in der Hansestadt schon seit Kriegsende ununterbrochen an der Macht. Bremen ist bekannt für seine historische Altstadt, von der Teile 2004 zum Unesco-Welterbe erklärt wurden. Probleme Die Arbeitslosenquote im Land Bremen liegt aktuell bei 11,8 Prozent, damit ist der Zwei-Städte Staat das Land mit der höchsten Arbeitslosenquote in Westdeutschland. Beinahe jeder sechste Einwohner (95.000) lebt von Hartz-IV. Bremen ist mit circa 17 Milliarden Euro hoch verschuldet, und musste daher bereits mehrfach eine Haushaltssperre verhängen.



Im Jahr 2006 sorgte der Fall Kevin für Schlagzeilen, der Zweijährige wurde tot im Kühlschrank seines drogensüchtigen Ziehvaters gefunden, trotz Vormundschaft durch das Jugendamt blieb die Leiche des kleinen Jungen lange unentdeckt. Nun kehrt die Debatte zurück: Bei 23 Kindern von Drogenabhängigen wurden Rückstände von Drogen in den Haaren gefunden. Ob die Kinder von ihren Eltern ruhig gestellt wurden, oder ob die Spuren durch Kontakt mit Drogenabhängigen wie etwa Umarmen zustande kam, ist unklar.





ZEIT ONLINE : Ein Wahlkampfthema fällt für Bremen aus: In der Schulpolitik haben Sie sich mit SPD und Grünen auf ein zweigliedriges System geeinigt: Gymnasium bis zur 12. Klasse und Gemeinschaftsschule bis zur 13. Warum kann sich die CDU denn mit der Einheitsschule anfreunden?



Mohr-Lüllmann : Ich sehe das eher andersherum. Wir haben aus der Opposition heraus das Gymnasium gerettet. Damit haben wir die Einheitsschule verhindert. Den Eltern ist es wichtig, dass die Kinder nach ihren Fähigkeiten gefördert werden. Ich brauche nicht unbedingt das dreigliedrige Schulsystem, aber ich bin gegen Gleichmacherei. Wir reden hier aber sehr wohl über die Qualität des Unterrichtes, da hat Bremen noch Aufholbedarf.