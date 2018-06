Drastische Truppenverkleinerung, deutliche Verringerung des Zivilpersonals, Straffung der Strukturen: Die Bundeswehr steht vor der tiefgreifendsten Reform seit ihrer Gründung vor 56 Jahren. Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) will die Zahl der Soldaten und zivilen Mitarbeiter um etwa ein Fünftel verkleinern. Zugleich soll das Spardiktat für das Verteidigungsressort gelockert werden.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Ernst-Reinhard Beck (CDU), lieferte erste Details: Die Zahl der Vollzeitstellen für Zivilbeschäftigte solle auf rund 60.000 gekürzt werden, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Bisher hat die Bundeswehr Beck zufolge 75.000 Stellen, auf denen 104.000 Voll- oder Teilzeitbeschäftigte arbeiten.

Nach Angaben des Sicherheitspolitikers steht die Hälfte der bundesweit 52 Kreiswehrersatzämter zur Disposition. Die übrigen werde die Bundeswehr zu Werbezentren für Freiwillige umbauen. Im Verteidigungsministerium würden rund zwei Drittel der Stellen eingespart. Doch an der Teilung des Ressorts in die zwei Standorte Bonn und Berlin werde sich nichts ändern. "Beide Standorte des Ministeriums sollen erhalten bleiben", sagte Beck.

Den Umbau der Truppe hatte bereits im vergangenen Jahr unter de Maizières Vorgänger Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) begonnen. Guttenberg trat zurück, weil er seine Doktorarbeit in Teilen abgeschrieben hatte. Den ersten Schritt der Reform – die Aussetzung der Wehrpflicht – hatte der Bundestag bereits im März 2011 beschlossen.

De Maizière will sein Konzept am Mittwoch zunächst dem Kabinett und anschließend in einer Rede in der Berliner Julius-Leber-Kaserne der Öffentlichkeit präsentieren.

Zudem hat Guttenberg seinem Nachfolger einen Finanzrahmen und eine Obergrenze für die künftige Truppenstärke hinterlassen. Nach derzeitiger Beschlusslage des Kabinetts sollen bis 2015 insgesamt 8,3 Milliarden Euro eingespart werden und die Bundeswehr von derzeit 220.000 auf bis zu 185.000 Soldaten verkleinert werden.

De Maizière hat bereits deutlich gemacht, dass diese beiden Zahlen nicht in Einklang zu bringen sind. Erwartet wird, das ein Teil der Kosten für die Bundeswehr aus dem Verteidigungsetat ausgelagert werden.

Die von Guttenberg geplante Reduzierung der derzeit 188.000 Berufs- und Zeitsoldaten auf 170.000 soll dem Vernehmen nach in etwa beibehalten werden. De Maizière rechnet aber offenbar mit deutlich weniger freiwillig Wehrdienstleistenden als sein Vorgänger. Statt 7500 bis 15.000 erwartet der CDU-Politiker nach nur noch 5000. Derzeit gibt es noch 31.000 Grundwehrdienstleistende und freiwillig länger Dienende.

Der dritte Teil der Bundeswehrreform soll im Oktober folgen: Dann entscheidet de Maizière, welche der rund 400 Kasernen geschlossen werden sollen. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hellmuth Königshaus, sprach sich bereits dafür aus, die Standorte stärker zu konzentrieren. Sie seinen zu stark übers Land verstreut. Das bedeute wegen der Anreisewege eine zu starke Belastung für die Familien der Soldaten.

Der Bundeswehrverband rechnet bei der geplanten Reform der Truppe nicht mehr mit einem "großen Wurf". Seine Erwartungen an das Vorhaben hätten sich sehr reduziert, sagte Verbandschef Ulrich Kirsch.