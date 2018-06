Die Klausurtagung der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion dürfte spannender werden, als bisher zu erwarten war. Denn bei dem Treffen in Coesfeld im Münsterland könnte ein brisanter Vorstoß der Christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft zum Thema werden: Der Sozialflügel der CDU spricht sich einmal mehr für einen allgemeinen Mindestlohn aus .

Nicht nur die mit der CDU gemeinsam regierenden Liberalen lehnen es ab, Löhne politisch zu beeinflussen. Auch die Christdemokraten scheuten bisher davor zurück, eine Lohnuntergrenze quer durch die Branchen zu ziehen. Aufgeschreckt durch die Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für Osteuropäer, stellt der Arbeitnehmerflügel der Partei den Status Quo jetzt offen infrage. Wohl auch, weil CDU-Arbeitsministerin Ursula von der Leyen erst kürzlich vor einem Ansturm ausländischer Billig-Zeitarbeiter warnte.

Mindestlöhne sind bisher Sache der Tarifparteien, sie werden von Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgehandelt. Der Staat kann sie per Verordnung für branchenweit gültig erklären, dann erhalten auch Beschäftigte von Unternehmen den Mindestlohn, die keiner Tarifbindung unterliegen.

Für mehrere Berufsgruppen, darunter Bauarbeiter und Gebäudereiniger, sind bereits Mindestlöhne festgelegt. Auch wer Zeitarbeiter beschäftigt, muss ihnen seit Anfang Mai mindestens 6,89 Euro pro Stunde (Ostdeutschland) und 7,79 Euro (im Westen) zahlen. An diesen Leihkräften machen die christdemokratischen Arbeitnehmer nun ihre Forderung fest: Weil Zeitarbeiter in allen Branchen arbeiteten, gebe es bereits einen branchenübergreifenden Mindestlohn. "Daher ist es logisch, diesen Lohn, der von den Tarifparteien festgelegt wurde für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer festzusetzen", heißt es in dem Leitantrag. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit also – ein eigentlich sozialdemokratischer Grundsatz.

Noch ist offen, welche Breitenwirkung der Vorstoß erzielt. In Coesfeld ist am Dienstag die Arbeitsministerin zu Gast, die branchenübergreifende Mindestlöhne strikt ablehnt. Das wird die Diskussion auf der Abgeordneten-Klausur beeinflussen. Unter den Teilnehmern ist der Vorstoß des Sozialflügels umstritten. Einerseits bekäme die Zeitarbeitsbranche ein überdurchschnittliches Gewicht in der Diskussion um Mindestlöhne, kritisiert ein Teilnehmer. Andererseits gebe es somit endlich einen Fortschritt im zähen Ringen um eine allgemeine Lohnuntergrenze.

Setzten sich die Sozialpolitiker parteiintern mit ihrem Konzept durch, wäre die CDU einen ihrer letzten Charakterzüge los: den Widerstand gegen den einheitlichen Mindestlohn. Denn nach dem Abschied vom traditionellen Familienbild, der Wehrpflicht und der Atomkraft bleibt den Christdemokraten nicht mehr viel Prägendes: Dem Umweltschutz haben sich mittlerweile alle Parteien verschrieben, Steuerentlastung und soziale Sicherheit versprechen sie über politische Grenzen hinweg.

Die Gegner des einheitlichen Mindestlohnes führen oft an, dass auch das "bewährte System der Tarifautonomie ein ausreichender Schutz gegen Lohndumping" sei. Doch für ebendiese Kritiker müsste der Vorstoß der CDU-Sozialpolitiker akzeptabel sein. Denn auch der Zeitarbeitsmindestlohn ist von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ausgehandelt.

Dennoch bekommt der Arbeitnehmer-Vorstoß im CDU-Wirtschaftsflügel wenig positive Resonanz: "Ich kann keinen Vorteil erkennen", sagt Andreas Lämmel, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU in Sachsen. Es seien längst nicht in allen Branchen Zeitarbeiter tätig, führt der Dresdner Bundestagsabgeordnete an, im Dienstleistungssektor gar keine. Wenn man etwa den Friseuren einen flächendeckenden Mindestlohn vorschreiben würde, "dann können sie hier in der Region die halbe Branche abschreiben", warnt der Lämmel.

Hinzu kommt: Ein Ansturm osteuropäischer Billigarbeiter ist bisher ausgeblieben. In keinem Sektor der einheimischen Wirtschaft erwuchs den Stammbeschäftigten Konkurrenz. Der Handlungsdruck ist gering. Im Koalitionsvertrag haben Union und FDP vereinbart, bis Oktober die Wirkung bisheriger Regelungen zum Mindestlohn zu analysieren. Und weil Koalitionspartner FDP ein vehementer Gegner von Mindestlöhnen ist, wird wohl vorerst alles beim Alten bleiben. Insofern ist das Ansinnen der christdemokratischen Sozialpolitiker weniger eine Handlungsanweisung an die schwarz-gelbe Koalition, als vielmehr ein Konzept für künftige Wahlperioden. In der CDU sind zuletzt schon größere Tabus gefallen.