Gegen 15 Uhr am Montagnachmittag blinkt den wartenden Journalisten auf der Fraktionsebene des Reichstages eine Mail auf den Smartphones entgegen: Die Pressekonferenz von Fraktionschefin Birgit Homburger nach der zweitägigen Krisenklausur ihrer Abgeordneten wurde kurzfristig abgesagt. "Terminliche Gründe".

Wenige Stunden vorher hatte es noch geheißen, um 15.30 Uhr werde es eine ausgiebige Unterrichtung geben. Von Homburger hatten sich nicht nur die Journalisten so einige Erklärungen erhofft: Ob sie denn nun bei der kurzfristig für Dienstag anberaumten Neuwahl des Fraktionsvorstandes kandidieren werde? Es unter Umständen auf eine Kampfkandidatur gegen einen anderen Liberalen aus dem Umfeld des designierten FDP-Vorsitzenden Philipp Rösler ankommen lasse? Oder ob sie das Handtuch werfe, nachdem sie schon so lange in der Kritik steht und am Samstag nur mit Ach und Krach zur Landeschefin in Baden-Württemberg wiedergewählt wurde? Doch zunächst: Nur Schweigen und wilde Spekulationen.

Am Abend dann die Nachricht: Der Fraktionsvorstand tage gerade ohne Homburger. Angeblich sei sie zum Rückzug bereit. Und ein überraschender Kandidat solle sich in weniger als 24 Stunden um das Amt des Fraktionsvorsitzenden bewerben: Rainer Brüderle. Rösler persönlich habe ihn vorgeschlagen.

Das ist insofern erstaunlich, als dass Brüderle und Rösler sich seit Wochen einen Machtkampf liefern. Rösler wollte Brüderle, der als neoliberal gilt und der alten Schule um den scheidenden Parteichef Guido Westerwelle angehört, eigentlich nicht mehr in seiner Führungsmannschaft haben. Daher sollte tunlichst vermieden werden, dass Brüderle beim für die angeschlagene FDP so wichtigen Bundesparteitag am Freitag in Rostock für einen der drei Stellvertreter-Posten kandidiert. Aber der Wirtschaftsminister wollte sich das nicht verbieten lassen.

Daher könnte es nun ein kluger Schachzug sein, Brüderle zur Besänftigung den Fraktionsvorsitz zu überlassen. Der 65-Jährige ist gut vernetzt in der Partei, hat immer noch viele Freunde. Offensichtlich konnte er sich im Gegenzug überreden lassen, sein Wirtschaftsministerium dann an Rösler abzutreten. Der Gesundheitsminister will sein unliebsames Amt, das für den Bürger in den kommenden Jahren zwangsläufig mit Kostensteigerungen verbunden sein wird, schnell loswerden. Im Gespräch für die Nachfolge ist der bisherige Staatssekretär Daniel Bahr.

Ein weiterer netter Nebeneffekt wäre, dass der Rösler-Vertraute und Gesundheitsstaatsekretär Daniel Bahr in seinem jetzigen Ministerium den Chefsessel einnehmen könnte.

Doch was bisher viele skeptisch bei dieser Personalvariante machte: Brüderle hat sich mit dem Wirtschaftsministerium seinen Lebenstraum erfüllt. Eigentlich ließ er immer ausrichten, den Posten wolle er unbedingt behalten. Ebenso ist unklar, wie der erklärte Wirtschaftsliberale sich auf dem mächtigen Fraktionsvorsitz mit Röslers propagiertem neuen sozialen Kurs vertragen könnte.

Wenn die Nachrichten stimmen, hätte Rösler dennoch einen kleinen Coup gelandet. Er stand unter enormen Druck, auch weil er im Machtkampf mit Fraktionschefin Homburger bis zum späten Montagnachmittag keinen Gegenkandidaten vorschlug. Einige legten ihm dies als Führungsschwäche aus. Und das wenige Tage vor Röslers Erstwahl zum Parteichef.