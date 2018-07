In ihrer Regierungserklärung zum heute beginnenden G-8-Gipfel sagte sie, sie fordere AKW-Stresstests auf internationaler Ebene, weil sich solche Probleme nicht auf nationaler Ebene lösen ließen. Damit geht sie über die bereits vereinbarten EU-weiten Stresstests hinaus.

Auch wolle Deutschland weltweit Vorbild beim Klimaschutz und bei der ökologischen Stromerzeugung sein: "Wir wollen das Zeitalter der Erneuerbaren Energien beschleunigt erreichen", sagte Merkel.

Die Kanzlerin sprach außerdem die aktuellen politischen Veränderungen in einigen arabischen Ländern wie Ägypten und Tunesien an. Sie sagte den Ländern ihre Unterstützung im Aufbau demokratischer Strukturen zu. In solchen Zeiten bräuchten die Länder Partner. Das wisse Deutschland aus den eigenen Erfahrungen von 1989, sagte sie. Es sei eine "Selbstverständlichkeit", dass die arabischen Völker auf ihrem Weg zu einer freien Gesellschaft auf Deutschland zählen könnten.

Um Arbeitsplätze zu schaffen und die Ausbildungschancen zu verbessern, werde Deutschland in diesem Jahr 30 Millionen Euro zur Verfügung stellen, in den nächsten Jahren dann weitere 100 Millionen Euro. In Ägypten sollen mit dem Programm 5.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und 10.000 Jugendliche ausgebildet werden. In Tunesien sollen insbesondere arbeitslose Akademiker unterstützt werden.

Merkel sagte, es müsse alles getan werden, dass politischer Fortschritte nicht durch ökonomische Instabilität gefährdet werde. Deutschland sei dafür auch zu einem Schuldenverzicht bereit. Jede Hilfe müsse jedoch mit der Einhaltung demokratischer Prinzipien verbunden sein, sagte die Kanzlerin.

Merkel plädierte aber auch für Geduld. Die Völker müssten den Wandel in "Eigenverantwortung" vollziehen. Deswegen sei es gut, dass auch die Premierminister von Ägypten und Tunesien in Deauville dabei sein werden.

Außerdem kündigte die Bundeskanzlerin an, dass der Israel-Palästina-Konflikt in Deauville eine Rolle spielen werde. Der "Stillstand muss überwunden werden", sagte sie. "Das Ziel sind zwei Staaten, die in Frieden und Sicherheit Seite an Seite leben." Dafür müssten die Palästinenser allerdings der Gewalt abschwören und den jüdischen Staat anerkennen. Merkel sagte, es gelte der Satz: "Frieden zwischen Israel und der arabischen Welt ist der beste Schutz Israels".

Merkel will zudem gemeinsam mit den anderen G-8-Staaten den freien Markt im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO voranbringen. Die Doha-Runde müsse zu Ende gebracht werden, da ein freier Markt der beste Motor für die Wirtschaft sei. Zur G 8 gehören die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Russland. Der Gipfel in dem Seebad in der Normandie soll lediglich 25 Stunden dauern.