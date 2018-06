Ist dieser Zwischenruf noch ernst zu nehmen? Es spricht SPD-Fraktionschef Norbert Römer. Der Düsseldorfer Landtag ist gut gefüllt. Es geht in dieser abschließenden Debatte um den Haushalt. Eine landespolitische Königsdebatte und eine gute Gelegenheit zurückzuschauen. Fraktionschef Römer hebt mit entsprechend staatstragendem Ton an: "Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt genau seit 308 Tagen im Amt für dieses Land." Pause. Dann tönt es von der CDU-Hinterbank: "Wir zählen auch schon die Tage!" Gelächter von der Opposition.

Tatsächlich ist der Ehrgeiz bei CDU und FDP verschwunden, Neuwahlen zu herbeiführen. Am Mittwochnachmittag hat die rot-grüne Minderheitsregierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ihren Etat 2011 durch das Parlament geboxt. Es sollte der große Tag der Opposition werden. Denn mit der Abstimmung – die Linke hatte sich wie angekündigt enthalten – sollte ein Automatismus in Gang kommen: Die CDU wollte gegen den Haushalt klagen . Hätte das Landesverfassungsgericht dann den Etat per einstweiliger Anordnung gestoppt und für verfassungswidrig erklärt – so wie es bereits den rot-grünen Nachtragshaushalt 2010 kassiert hatte – hätte die CDU das selbstgeforderte "Dokument des Scheiterns" in der Hand und hätte Neuwahlen beantragt. So war der Plan. Doch stattdessen gab es ein großes Festival der Rückzieher. Und die CDU steht da als eine Partei, die sich nicht traut.

Bereits gestern Abend hatte CDU-Fraktionschef Karl-Josef Laumann über das neue Vorgehen seiner Partei informiert. Die CDU wolle zwar wieder die Münsteraner Verfassungsrichter anrufen, allerdings verzichte sie diesmal auf eine einstweilige Anordnung. Das heißt, die Christdemokraten klagen – allerdings nur ein bisschen. Denn nur auf dem Eilweg wäre es möglich, den Haushalt rasch stoppen zu lassen, der eine Neuverschuldung in Höhe von 4,8 Milliarden Euro vorsieht, während die Investitionssumme 3,9 Milliarden Euro beträgt. Die Neuverschuldung liegt damit etwa 900 Millionen Euro über der Verfassungsgrenze. Auf einen Richterspruch über den Etat wird die CDU nun aber viele Monate warten müssen. Das Gericht wird erst im Nachhinein urteilen können. Es ist eine klare Absage der CDU an baldige Neuwahlen.

Fraktionschef Laumann begründet das mit der allgemeinen politischen Großwetterlage. Nicht landespolitische Themen bewegten derzeit die Leute, sondern die Stabilität des Euro, Fukushima und die Folgen der Atomkatastrophe. Es sei deshalb "ein Gebot der Klugheit" jetzt keine Neuwahlen anzustreben. Es solle außerdem keine "Blockade-Wirkung" für das Land entstehen. Vereine, Organisationen und Verbände des Landes sollten nicht dauerhaft "unter dem Damoklesschwert" eines Haushaltsstopps stehen. Laumann sei schließlich "kein Zocker". Die CDU mimt die politische Vernunft.

Gleichzeitig griff Laumann auch während der Aussprache an diesem Mittwoch über den Haushalt erneut die rot-grüne Finanzpolitik an. In keinem Land Europas würde eine ähnliche Politik betrieben. "Die einzige Regierung, die Ihren Ansatz teilt, ist die Griechenlands", sagte Laumann. Ausführlich widmete er sich nacheinander den Ministern im Kabinett von Hannelore Kraft. Dem Innenminister Ralf Jäger, der mutmaßlich in einen Parteispende-Skandal verwickelt ist. Der Wissenschaftsministerin Svenja Schulze, die im Streit um den Verbleib von Brennkugelelementen aus dem Forschungszentrum Jülich das Parlament angelogen haben soll. Sowie dem Finanzminister Norbert Walter-Borjans, der "auf einmal in irgendeiner Kasse Millionen wiederfindet".

"Eine Affäre jagt die nächste", sagt Laumman. "Es brennt an allen Ecken und Enden", sagt auch FDP-Fraktionschef Gerhard Papke. Solange Hannelore Kraft "diese Fehlbesetzungen" nicht austausche, sei es unmöglich, eine gute Politik zu machen. Außerdem müsse sofort Schluss sein damit, "Schuldenmacherei als Staatsform" zu erklären.