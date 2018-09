Die Deutsche Parteimitgliederstudie 2009 ist seit mehr als zehn Jahren die erste repräsentative Untersuchung aller im Bundestag vertretenen Parteien. Ein Forscherteam der Universitäten Düsseldorf und Hannover befragte hierzu 9400 Parteimitglieder auf ihren sozialen Hintergrund, ihre Einstellungen und Werte sowie die Motive ihres innerparteilichen Engagements.



ZEIT ONLINE: Herr Spier, Sie sind einer der Verfasser der ersten großen Parteimitglieder-Studie seit 1998. Schon damals galten die Parteien als überaltert und unattraktiv. Wie ist Ihre Diagnose nun: Hält der Niedergang der Parteien weiter an?

Tim Spier: Ja, insofern als die Zahl der Mitglieder in allen Parteien kontinuierlich abnimmt. Aber es kommt drauf an, welchen Vergleichsmaßstab man wählt. In den fünfziger Jahren gab es in Deutschland weit weniger Parteimitglieder als heute. Damals sprach deshalb niemand von einer Demokratie-Krise. In den politischen siebziger Jahren sind dann aber hunderttausende Menschen in die Volksparteien eingetreten. Die Mitgliedszahlen verdoppelten sich binnen kürzester Zeit. Eine vergleichbare Eintrittswelle gab es seither nie wieder. Diese Generation ist allerdings inzwischen alt geworden, macht aber immer noch einen guten Teil der Mitgliedschaft insbesondere der Volksparteien aus.

ZEIT ONLINE: Welche Partei hat am meisten verloren?

Spier: Eindeutig die SPD . Sie hat seit 1990 fast die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Insgesamt haben alle Parteien massiv eingebüßt, die Volksparteien aber weit stärker als die kleinen Parteien. Bei FDP und Grünen folgt die Mitgliederentwicklung offenbar stark politischen Konjunkturen. Vor Wahlen steigen ihre Mitgliedszahlen. Die FDP hatte in ihrer Hochphase 2008/2009 einen enormen Mitgliederzuwachs. Ähnliches lässt sich derzeit bei den Grünen beobachten . Und auch die Linke hatte nach der Fusion von WASG und PDS einen großen Zuwachs, der das altersbedingte "Wegsterben" der noch aus der SED stammenden Generation aufhielt.

ZEIT ONLINE: Können die Parteien überleben, wenn ihnen zunehmend die Mitglieder abhanden kommen?

Spier: Bislang schon. Denn es sind nicht die Aktivposten, die die Parteien verlassen. Vor allem die Inaktiven treten aus, sprich: Alte und Unzufriedene. Durchschnittlich steigert sich dadurch sogar der Anteil derjenigen, die zum harten Kern gehören. Derzeit ist es so: Etwa 20 Prozent machen die klassische Parteiarbeit. Rund die Hälfte der Mitglieder ist hingegen inaktiv, besucht selten die Parteiversammlungen und beteiligt sich auch darüber hinaus kaum am Parteileben.

ZEIT ONLINE: Welche Partei hat die meisten Karteileichen?

Spier:Die Grünen haben den größten Anteil an weitgehend inaktiven Mitgliedern. Viele Grüne sehen in ihrem Mitgliedsbeitrag den angemessenen und einzigen Beitrag, den sie entrichten wollen. Die Linke hat dagegen die aktivste Mitgliedschaft. Hier sind nur 32 Prozent den Inaktiven zuzurechnen, bei den Grünen sind es hingegen 55 Prozent. Wichtig sind aber auch die konkreten Aktivitätsformen: Bei den Linken herrschen die "parteipolitischen Sekundärtugenden" vor: Man geht zu Veranstaltungen, beteiligt sich am geselligen Leben der Partei. Die aktive Parteiarbeit zwischen den Wahlen ist hier aber auch nicht besonders ausgeprägt.

ZEIT ONLINE: Bekommen die Parteien da nicht doch Probleme? Schon jetzt wird oft geklagt, dass sich nicht genügend Kandidaten für die kommunalen Wahlen finden.

Spier: Richtig: Die großen Parteien haben in schwach organisierten Gebieten Probleme mit der Kandidatenaufstellung. Die SPD in Ostdeutschland zum Beispiel schafft es teilweise nicht, ihre Kandidatenlisten voll zu bekommen. Ähnliches gilt in verschärfter Form für die kleinen Parteien. Die haben auf kommunaler Ebene unter Umständen noch nicht einmal genügend Kandidaten, um alle Mandate zu besetzen, die ihnen laut Wahlergebnis zustünden. Ortsvereine gibt es bei den kleinen Parteien oft gar nicht. Auch die SPD plant, ihre Ortsvereine zusammenzulegen. Dadurch geht aber die lokale Verankerung verloren. Allerdings ist es genau das, was die meisten Mitglieder interessiert und motiviert teilzunehmen: Die Politik am Ort – oft ist sie entscheidend für politisches Engagement und der wesentliche Faktor für den Eintritt in eine Partei.

ZEIT ONLINE: Relativ stabil in ihrer Mitgliederentwicklung ist die CSU. Warum eigentlich?

Spier: Das hängt mit der hegemonialen Stellung zusammen, die sie lange in Bayern hatte und auf der Fläche oft immer noch hat. Wer sich hier politisch engagieren will, geht in der Regel zur CSU. Auf dem Lande bleiben ansonsten häufig nur die Freien Wähler als Alternative. Oft ist die Motivation dann nicht primär politisch, sondern man hat ein politisches Amt oder Mandat oder die persönliche Berufsentwicklung im Hinterkopf.