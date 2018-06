Monatelang stritten Union und FDP über die Steuerpolitik. Nun ist der Konflikt nach Ansicht von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) beigelegt. Er sei sich mit FDP-Chef Philipp Rösler während eines langen Gesprächs in dieser Woche einig geworden, sagte Schäuble der Bild am Sonntag. "Vorrang hat die Haushaltskonsolidierung. Und wenn darüber hinaus Spielräume für Steuererleichterungen entstehen, werden wir sie nutzen." Dies wollten Union und FDP in enger Abstimmung durchsetzen, sagte Schäuble.

Rösler warb zuletzt auf dem FDP-Parteitag in Rostock vor einer Woche für Steuersenkungen. Die Union müsse anerkennen, wenn angesichts der guten wirtschaftlichen Entwicklung dafür nun Spielraum vorhanden sei, sagte er bei dem Treffen. Der Koalitionspartner hatte skeptisch reagiert.

Schäuble hält ungeachtet der erhöhten Preissteigerung in der Euro-Zone die Sorge vor Inflation für unbegründet. "Die Menschen müssen sich keine Sorgen machen. Die Währung bleibt stabil, die Preise auch." Die Notenbank werde weiterhin Preisstabilität gewährleisten, sagte der Minister. Zudem werde er garantieren, dass sich die öffentlichen Defizite nicht erhöhten.

Mit Blick auf das hoch verschuldete Griechenland sagte Schäuble, ein Zahlungsaufschub komme nur mit einer Beteiligung privater Gläubiger wie Banken infrage. Die europäischen Steuerzahler dürften am Ende nicht für alles alleine haften. Außerdem müsse man eine hinreichende Sicherheit haben, dass Griechenland es schaffe. "Nur dann könnten wir im Zweifelsfall darüber nachdenken, Anleihen, die Griechenland im kommenden Jahr zurückzahlen müsste, zu verlängern", sagte Schäuble.

Der Minister machte zudem eine Einigung mit dem Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank zur Bedingung für eine solche sogenannte sanfte Umschuldung. Unter keinen Umständen dürfe es hier zu einem Konflikt kommen.

Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker hatte am Dienstag erstmals öffentlich von der Möglichkeit gesprochen, die Laufzeit griechischer Staatsanleihen zu verlängern. In den Genuss des Zahlungsaufschubs soll Griechenland erst dann kommen, wenn es trotz zusätzlicher Sanierungsschritte von der normalen Kapitalmarktfinanzierung ausgeschlossen bleibt. Schäubles Staatssekretär Jörg Asmussen zufolge sollten dann Maßnahmen greifen, die nicht nur zu Lasten der Steuerzahler gehen, sondern auch den Privatsektor freiwillig einbeziehen.