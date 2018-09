Die SPD feiert sich wieder selbst. Wer am Sonntag die Bilder von euphorischen, rot gekleideten Menschen im Willy-Brandt-Haus oder in der Bremer Altstadt gesehen hat, mag Sigmar Gabriel zunächst glauben, wenn er von den Erfolgen und der zurückerlangten Stärke seiner Partei schwärmt.

Tatsächlich: 2011 geht sich gut an für die SPD. Ihre Macht in den Ländern und somit im Bundesrat ist gewachsen. Aus allen fünf Landtagswahlen ging die SPD bisher als Regierungspartei hervor. Mal schafften sie den Machtwechsel, wie in Hamburg und Baden-Württemberg. Mal wurden sie in der Regierung bestätigt, wie in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Bremen. Auch bei den beiden ausstehenden Wahlen 2011, in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, ist es gut möglich, dass ein Sozialdemokrat neuer, alter Regierungschef wird.

Bremen und Hamburg haben überdies gezeigt, dass in alten sozialdemokratischen Hochburgen nach wie vor Ergebnisse jenseits von 38 Prozent drin sind . Olaf Scholz hat demonstriert, dass bereits verloren geglaubte Stammländer zurückerobert werden können. Das macht den Genossen in Hessen, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein Mut für die Wahlen der kommenden Jahre.

Auch auf Bundesebene scheint die SPD wieder mehrheitsfähig zu sein. Im Verbund mit den Grünen kommt sie in den Umfragen seit Monaten auf deutlich mehr Prozentpunkte als Schwarz-Gelb. Schön für die SPD: Zur Mehrheitsfähigkeit braucht das linke Lager nicht einmal mehr die Linkspartei. Anders als noch vor ein paar Jahren können es sich sozialdemokratische Wahlkämpfer inzwischen wieder leisten, diese im Wahlkampf zu ignorieren.

Diese Erfolgsnachrichten allerdings verdecken die Probleme der SPD: Schaut man sich die Umfragen genauer an, stellt man schnell fest, dass die Sozialdemokraten von der Dauerkrise der Bundesregierung kaum profitieren. CDU und FDP verlieren kontinuierlich an Attraktivität – aber die SPD wird nicht stärker. Bisher war es in der Bundesrepublik immer so, dass die Volkspartei in der Opposition zulegt: Merkel profitierte von der Unzufriedenheit mit Schröder, Schröder von dem Frust über Kohl, Kohl über die Verzweiflung an Schmidt. Und so weiter.



Dieser frühere Mechanismus greift nicht mehr. Diesmal wachsen vor allem die Grünen. Auf Bundesebene liegen sie in den Sonntagsfragen seit Wochen nahezu gleichauf mit der SPD: beide Parteien bei etwa 25 Prozent. Vor zehn Jahren stand es hier noch 40 zu 5.

Auch auf Landesebene ist es mit der sozialdemokratischen Herrlichkeit nicht ganz so weit her, wie die Jubelbilder suggerieren. Bei den meisten Landtagswahlen hat die SPD nicht dazugewonnen, im Osten und im Süden der Republik ist sie oft nur noch dritte Kraft. In Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde sie von der Linken abgehängt, in Baden-Württemberg und in den Umfragen in Bayern von den Grünen. Die sogenannten "kleinen Leute", die Leiharbeiter und Hartz-IV-Empfänger, wählen die Linkspartei. Unter Großstädtern, den Jungen und Akademikern sind die Grünen inzwischen erste Wahl. All diese Gruppen waren mal SPD-Klientel.

Der Verlust früherer Stammwähler hängt damit zusammen, dass viele Bürger nicht mehr wissen, wofür die SPD eigentlich steht. Der ARD-Deutschlandtrend von Sonntag zeigt deutlich, dass sowohl der CDU als auch den Grünen ein größeres eigenständiges Profil von den Wählern zugewiesen wird. Die CDU gilt in vielen zentralen Bereichen als kompetenter als die SPD, die Grünen gelten als glaubwürdiger. Wer den Wahlkampf der SPD, auch in Bremen, beobachtet hat, wundert das nicht. Seit längerem schon zieht sie mit folgenden Sätzen ins Rennen: Wir sind sozialer als CDU und FDP. Und wir haben mehr Wirtschaftsverstand als Grüne und Linke. Von allem ein bisschen, alles ex negativo und nichts so richtig.